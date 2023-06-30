TP.HCM: Tình trạng thường xuyên ngập úng nhiều con đường sau cơn mưa, lãnh đạo nói gì?

Đời sống 30/06/2023 09:44

Chiều ngày 29/6, ông Đỗ Tấn Long - Phó giám đốc Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) thông tin về tình hình các khu vực bị ngập lụt sau mưa.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau những cơn mưa lớn, nhiều con đường tại TP.HCM rơi vào cảnh ngập úng, gây khó khăn và nguy hiểm cho người đi đường.

TP.HCM: Tình trạng thường xuyên ngập úng nhiều con đường sau cơn mưa, lãnh đạo nói gì? - Ảnh 1
Nhiều khu vực tại TPHCM đang bị ngập nặng sau mưa lớn - Ảnh: Báo Tiền phong

Đứng trước tình hình trên, chiều 29/6, tại buổi họp báo thường kỳ, ông Đỗ Tấn Long - Phó Giám đốc Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, thời gian qua TP.HCM có 15 tuyến đường trục chính và nhiều tuyến hẻm (đặc biệt ở khu vực vùng ven) bị ngập khi xảy ra mưa lớn. Trong đó, có 3 khu vực thường xuyên bị ngập do mưa.

TP.HCM: Tình trạng thường xuyên ngập úng nhiều con đường sau cơn mưa, lãnh đạo nói gì? - Ảnh 2
Ông Đỗ Tấn Long - Phó Giám đốc Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về tình hình ngập trên địa bàn thành phố - Ảnh: Báo Dân Việt

Thứ nhất là khu vực gồm các con đường: Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Khối thuộc quận Gò Vấp. Hiện thành phố đang triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư.

TP.HCM: Tình trạng thường xuyên ngập úng nhiều con đường sau cơn mưa, lãnh đạo nói gì? - Ảnh 3
Mặt đường ở khu vực chợ Thủ Đức bị hư hỏng một phần do mưa ngập - Ảnh: Báo Dân trí

Khu vực thứ hai là các con đường: Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng thuộc TP.Thủ Đức. Hiện thành phố đang triển khai Dự án Bờ tả sông Sài Gòn (đoạn từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị mới Thủ Thiêm) và Dự án Cải thiện môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư.

Khu vực thứ 3 thường xuyên ngập tại TP.Thủ Đức nằm ở các con đường: Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân. Đối với những con đường này thành phố đang triển khai Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (gồm các đường: Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư.

TP.HCM: Tình trạng thường xuyên ngập úng nhiều con đường sau cơn mưa, lãnh đạo nói gì? - Ảnh 4
Một công viên trong khu dân cư trên đường Kha Vạn Cân, khu phố 5, TP Thủ Đức cũng bị ngập sau cơn mưa chiều 29/6 - Ảnh: Báo Dân trí

Hiện nay, nhiều tuyến hẻm trên địa bàn quận 7 (nhiều nhất phường Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây) xảy ra tình trạng ngập úng nặng sau mưa. Theo lãnh đạo, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do quận 7 có địa hình tương đối thấp, bị ảnh hưởng trực tiếp của triều cường, hệ thống thoát nước được đầu tư chưa hoàn chỉnh; hệ thống kiểm soát triều đang đầu tư nhưng chưa hoàn thành nên chưa phát huy hiệu quả.

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, hiện nay, trên địa bàn quận 7 thành phố đã và đang đầu tư nhiều công trình để giải quyết tình trạng ngập úng, như dự án Giải quyết ngập do triều cho khu vực quận 7 nói riêng và thành phố nói chung có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, hiện đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng. Vì nhiều lý do, dự án này bị gián đoạn nhiều năm qua và theo thông báo của nhà đầu tư thì dự án đã khởi động thi công trở lại.

TP.HCM: Tình trạng thường xuyên ngập úng nhiều con đường sau cơn mưa, lãnh đạo nói gì? - Ảnh 5

Người dân bì bõm lưu thông sau cơn mưa - Ảnh: Báo Dân Việt

Ông Long cho biết thêm, theo phụ lục 2 của Kế hoạch chống ngập giai đoạn 2020-2025, quận 7 có kế hoạch đầu tư các tuyến hẻm cho phường Bình Thuận, phường Tân Thuận Tây, phường Phú Thuận. Trước mắt trong mùa mưa năm 2023, Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận 7 tăng cường nạo vét hệ thống thoát nước.

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