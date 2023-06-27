Cổng trường ngập sâu do mưa lớn, CSGT dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh tới điểm thi tốt nghiệp THPT

Đời sống 27/06/2023 18:48

Mưa lớn gây ngập điểm thi tốt nghiệp THPT ở huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực đã huy động xe chuyên dụng của lực lượng, tổ chức hỗ trợ, đưa đón thí sinh và giám thị vượt qua điểm ngập để tới trường.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đầu giờ chiều 27/6, H.Cẩm Khê (Phú Thọ) xảy ra mưa lớn, gây ngập cục một tại một số khu vực, trong đó có lối vào điểm thi tốt nghiệp Trường THPT Phương Xá (xã Phương Xá, H.Cẩm Khê) gây khó khăn cho các thí sinh đến làm thủ tục để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra vào ngày mai.

Trước tình hình đó, Công an H.Cẩm Khê đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi và hướng dẫn, dùng xe chuyên dụng hỗ trợ thí sinh vào điểm thi an toàn để làm thủ tục.

Cổng trường ngập sâu do mưa lớn, CSGT dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh tới điểm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1
Lực lượng CSGT phân luồng, dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh vào điểm thi - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cũng trong nguồn tin này, ông Phùng Quốc Lập, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ, cho biết tại khu vực điểm thi tốt nghiệp Trường THPT Phương Xá bị ngập cục bộ khoảng 40 - 50 cm, gây khó khăn cho các thí sinh đến làm thủ tục.

Theo thông tin từ VTC News, CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực đã huy động xe chuyên dụng của lực lượng, tổ chức hỗ trợ, đưa đón thí sinh và giám thị vượt qua điểm ngập để tới trường THPT Phương Xá.

Chiều nay thí sinh trên khắp cả nước đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có). Các thí sinh sẽ được giám thị phổ biến quy chế thi, những quy định, yêu cầu thi, hiệu lệnh trống phát đề, làm bài và thu bài... Thí sinh cần mang theo căn cước công dân, bút, giấy dự thi tốt nghiệp THPT 2023.

Cổng trường ngập sâu do mưa lớn, CSGT dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh tới điểm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2
CSGT Cẩm Khê (Phú Thọ) hỗ trợ thí sinh, giám thị tới điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh: VTC News

Ngày mai (28/6), các em làm bài thi Toán và Ngữ văn. Ngày 29/6, thí sinh thi Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý với giáo dục thường xuyên).

Điểm thi dự kiến công bố vào 8h ngày 18/7. Năm 2022, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của cả nước là 98,57%.

 

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