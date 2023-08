Cổng trường ngập sâu do mưa lớn, CSGT dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh tới điểm thi tốt nghiệp THPT

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đầu giờ chiều 27/6, H.Cẩm Khê (Phú Thọ) xảy ra mưa lớn, gây ngập cục một tại một số khu vực, trong đó có lối vào điểm thi tốt nghiệp Trường THPT Phương Xá (xã Phương Xá, H.Cẩm Khê) gây khó khăn cho các thí sinh đến làm thủ tục để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra vào ngày mai.

Trước tình hình đó, Công an H.Cẩm Khê đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi và hướng dẫn, dùng xe chuyên dụng hỗ trợ thí sinh vào điểm thi an toàn để làm thủ tục.