5 khu vui chơi trẻ em quận 7 giúp bé mở tư duy tăng thể lực

Đứng đầu trong top các khu vui chơi dành cho trẻ em gọi tên “Peekaboo” bởi đây là địa điểm kết hợp giải trí và trải nghiệm với nhiều lớp học kỹ năng, hướng nghiệp cho các bé từ 3 đến 5 tuổi. Các lớp học được thiết kế sẽ giúp các bé có thể thực hiện được các hoạt động chăm sóc bản thân và học thêm kỹ năng giúp trẻ tự tin hơn như:

Quận 7 không chỉ nổi tiếng với nhiều điểm du lịch Sài Gòn hấp dẫn mà còn được ví như “thiên đường” vui chơi dành cho các em nhỏ với nhiều hoạt động vừa chơi vừa học bổ ích, giúp các em nhỏ phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ. Cùng bỏ túi top 5 khu vui chơi trẻ em quận 7 hấp dẫn dưới đây.

Đặc biệt, không gian cho các trò chơi hướng nghiệp được thiết kế như một thế giới thu nhỏ với rất nhiều trải nghiệm như: Bác sĩ tận tâm, thợ trang điểm làm tóc, họa sĩ nhí,…

Khu vui chơi trẻ em quận 7 Peekaboo

Khu vui chơi hướng nghiệp Vietopia

Khu vui chơi Vietopia quận 7 là một trong những khu giải trí hướng nghiệp lớn nhất Đông Nam Á với diện tích lên đến 30.000 m2 dành cho trẻ em lứa tuổi từ 4 đến 15 tuổi. Vì vậy, khuôn viên khu vui chơi được thiết kế như một thành phố trực quan thu nhỏ với nhiều tòa nhà, đường giao thông, cửa hàng, trường học, ngân hàng …

Với sứ mệnh “Khơi nguồn những giấc mơ” trung tâm vui chơi Vietopia có đến hơn 60 trò chơi nghề nhập vai như: tập làm lính cứu hỏa, Nhiếp ảnh gia, Đầu bếp, Kỹ sư nông nghiệp, Vũ công, Bác sĩ, Phi hành gia … Bên cạnh đó, tại khu vui chơi trẻ em ở quận 7 này còn có hơn 100 trò chơi được thiết kế nhằm rèn luyện kỹ năng mềm, khả năng giao tiếp phản xạ tiếng anh … cho trẻ thỏa sức lựa chọn.

Địa chỉ: Số 2-4 đường số 9, khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Giá vé: 280.000 vnđ/trẻ em và 45.000 vnđ/người lớn

Giờ mở cửa: Từ 8h - 16h (thứ 3 đến thứ 6) & từ 9h - 17h (Thứ 7, chủ nhật, dịp lễ)

Khu vui chơi Vietopia

Khu vui chơi BigFun

Khu vui chơi trẻ em quận 7 BigFun được xây dựng với diện tích 750m2 dành cho lứa tuổi mầm non và tiểu học. Khu vui chơi được thiết kế với không gian bằng gỗ như một con thuyền và được kết nối bởi máng trượt.

Tại đây, trẻ em được tham gia nhiều trò chơi vận động như nhà bóng, cầu trượt, trượt đường ống, xích đu, thảm nhún, cầu thăng bằng, vách leo núi mini, ngựa gỗ, bập bênh … có đội ngũ hướng dẫn và giám sát chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn cho các bé.

Các khu vực giải trí kết hợp với phát triển trí tuệ tại khu vui chơi cho trẻ em ở quận 7 này như Vẽ tranh cát, Lắp ráp lego, tập làm bác sĩ, đầu bếp, khu vận động liên hoàn … cũng là nơi thu hút các bé bậc nhất tại đây. Điểm nổi bật tại khu vui chơi trẻ em này là sự đầu tư khi đồ chơi đa phần đến từ các thương hiệu nổi tiếng, hoạt động vệ sinh liên tục cũng là một điểm cộng.

Địa chỉ: Tòa Nhà Saigon Paragon, Số 3, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Giá vé: 120.000 vnđ/trẻ em

Giờ mở cửa: Từ 9h đến 22h hàng ngày

Khu vui chơi BigFun

Khám phá thiên nhiên tại Hello Park

Trong top 5 khu vui chơi trẻ em quận 7, Hello Park được đánh giá là địa điểm độc đáo và thu hút bậc nhất. Nếu như BigFun, Vietopia hay Peekaboo đều được xây dựng trong nhà, thì Hello Park lại được thiết kế theo không gian mở với nhiều cây cối, tạo điều kiện tối đa để các bé vừa vui chơi vừa khám phá thiên nhiên và luôn duy trì không khí trong lành, xanh mát.

Có thể kể đến một số khu giải trí hấp dẫn trong khuôn viên Hello Park

Tham gia trải nghiệm “Bơi vui gấp bội với Magic Bay” các bé được nô đùa dưới hồ bơi mát lạnh, cười hết cỡ trong các trò chơi phao nổi.

Chinh phục “Đường đua Go KART” tại khu vui chơi trẻ em ở quận 7 Hello Park chắc chắn sẽ mang đến cho người chơi nhiều cung bậc cảm xúc..

Bên cạnh đó, khu vui chơi quận 7 Hello Part còn thu hút nhiều gia đình trẻ bởi món taco nóng hổi mang đậm màu sắc Mexico kết hợp cùng những ly cocktail tuyệt vời, là hương vị lý tưởng để tổng kết lại một ngày vui chơi cực đã.

Địa chỉ: 582/12 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7,

Giờ mở cửa: Từ 10h đến 21h

Giá vé: Từ 125.000 đến 280.000 vnđ/người (không bao gồm chi phí ăn uống)

Khu vui chơi Hello Park

Khu vui chơi trẻ em quận 7 Tiniworld

Khu vui chơi trẻ em Tiniworld tại quận 7 là tổ hợp vui chơi kết hợp giáo dục dành riêng cho lứa tuổi từ 2 đến 12 tuổi, phục vụ mục tiêu phát triển toàn diện. Điểm đặc biệt ở đây là các trò chơi đều được thiết kế khu vực cá nhân hóa cho từng độ tuổi, giới tính. Một vài khu vực luôn thu hút trẻ tại đây:

Phòng chơi Barbie Dream House dành cho các cô công chúa nhỏ được đắm mình trong không gian cổ tích với các tòa lâu đài.

Phòng Hotwheel City dành riêng cho các fan nhí yêu tốc độ, ô tô … Đến với khu vui chơi quận 7 cho bé - Tiniworld con trẻ sẽ được hòa mình với các trò chơi đua xe từ đò kích thích khả năng đối đầu với thử thách.

Phòng Playland với đa dạng cho chơi vận động từ nhà bóng, trượt ống, leo núi … là nơi giúp các bé rèn luyện thể chất tốt nhất.

Phòng công nghệ với trang thiết bị hiện đại, phù hợp nhất cho bé kích thích khả năng khám phá và tư duy sáng tạo.

Ngoài ra, còn rất nhiều thử thách thú vị khác như vẽ tranh, thư viện, khu máy game chắc chắn sẽ là địa điểm đầy lý tưởng cho các bé trải nghiệm và hóa thân và các ngành nghề, nhân vật khác nhau.

Địa chỉ: Tầng B1 Crescent Mall 101 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phong, Q7

Giờ mở cửa: 10.00 - 22.00 hàng ngày

Giá vé: Từ 80.000 đến 120.000 vnđ/người

Khu vui chơi TiniWorld

Dành thời gian cho con mỗi ngày là một trong những điều quan trọng nhất góp phần hình thành tính cách, tâm hồn và kích thích phát triển trí tuệ ở trẻ. Các khu vui chơi trẻ em quận 7 kể trên không chỉ là nơi giải trí mà còn phải đảm bảo an toàn và lồng ghép giáo dục thực sự không đơn giản. Du lịch 3 miền rất hạnh phúc khi góp phần nhỏ bé giúp quý phụ huynh trong hành trình khôn lớn cùng con yêu.

“Du lịch 3 miền Việt Nam - Trải nghiệm du lịch chân thực”