3 mẹo giặt giũ mà chị em nội trợ đều phải biết nếu không muốn phí hoài thanh xuân

Đời sống 11/10/2019 16:50

Giặt giũ là việc không thể quen thuộc hơn với các bà nội trợ. Nhưng cũng chính vì thế mà sẽ có những quan niệm cũ, thói quen sai khiến các chị em tiêu tốn nhiều thời gian và sức lực vào việc giặt giũ . Đâu là những thói quen cần loại bỏ để công việc giặt áo quần mỗi ngày đơn giản và nhẹ nhàng hơn với các bà nội trợ trong cuộc sống bận rộn ngày nay?

1. Đừng đặt hết niềm tin vào bột giặt/nước giặt

Với nhiều chị em nội trợ, máy giặt chỉ là một công cụ giặt giũ chứ không đóng góp nhiều vào khả năng giặt sạch. Thay vào đó, rất nhiều bà nội trợ đầu tư, lựa chọn kỹ lưỡng cho một loại bột giặt hoặc nước giặt đắt tiền với mong muốn sở hữu một sản phẩm giặt tẩy mạnh cho quần áo của mình. Nhưng sự thật là bột giặt, nước giặt dù có đắt tiền đến mấy nếu không có máy giặt kích hoạt đúng cách thì cũng chẳng thể phát huy tối đa công dụng.

Tuy nhiên giữa muôn vàn công nghệ giặt khác nhau thì đâu mới là chiếc máy giặt vàng hỗ trợ chất giặt tẩy. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy giặt với các công nghệ giặt khác nhau: dòng thông thường phải đổ trực tiếp chất giặt tẩy vào trong lồng giặt, giặt vừa không sạch lại gây hư hại áo quần; một số dòng thì hỗ trợ hộp chuyên dụng hòa tan nước với nước giặt/bột giặt  nhằm giảm cặn bám chất giặt tẩy nhưng vẫn không thể giặt sạch áo quần với nước giặt hòa tan thông thường.

Thay vì chỉ hòa tan nước giặt, duy nhất máy giặt Samsung tích hợp thêm cỗ máy EcoBubble nằm sâu dưới lồng giặt, kết hợp cùng nước và không khí, kích hoạt nước giặt/bột giặt thành bong bóng siêu mịn, cho tác dụng hiệu quả giặt sạch vượt trội.

2. Đừng nghĩ rằng mọi máy giặt đều giặt sạch như nhau

Bong bóng siêu mịn từ cỗ máy EcoBubble mang đến khả năng thấm nhanh và sâu gấp 40 lần so với máy giặt thông thường.

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Bong bóng siêu mịn từ cỗ máy EcoBubble mang đến khả năng thấm nhanh và sâu gấp 40 lần so với máy giặt thông thường

Hầu hết các chị em nội trợ đều cho rằng máy giặt nào cũng mang đến hiệu quả giặt sạch như nhau. Với máy giặt thông thường, khi hòa tan nước giặt / bột giặt với nước sẽ xuất hiện lớp bọt xà phòng  “3-không”: không đều, không thẩm thấu vào áo quần, không xử lý được hết các vết bẩn cứng đầu và thậm chí còn để lại cặn bột giặt. Chỉ duy nhất cỗ máy EcoBubble của máy giặt Samsung có thể tạo nên lớp bong bóng siêu mịn thấm nhanh và sâu hơn gấp 40 lần, len lỏi vào từng khe vải và đánh bật mọi vết bẩn từ sâu bên trong. Nhờ thế, quần áo được giặt sạch sâu và sáng mới, không cần phải tốn thời gian và công sức giặt tay đối với những vết bẩn khó nhằn nhất như vết cà phê, vết son hay bẩn do thức ăn gây ra.

Ngoài ra, cỗ máy đánh tan chất giặt tẩy thành bong bóng siêu mịn, trước khi đưa vào lồng giặt, giúp loại bỏ tối đa cặn bám bột giặt trên áo quần, không gây dị ứng da.

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Cỗ máy EcoBubble tạo bong bóng siêu mịn đánh bật mọi vết bẩn

3. Hạn chế giặt nước nóng nếu không muốn quần áo giảm độ bền nhanh chóng

Làm sạch bằng nước nóng là một kinh nghiệm được truyền miệng và áp dụng trong hầu hết các công việc nội trợ hằng ngày. Tuy không thể phủ nhận khả năng giặt sạch của nước nóng nhưng riêng với việc giặt giũ, thí nước nóng là sát thủ áo quần; nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc sợi vải co rút, hao mòn và bạc màu nhanh chóng.

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Máy giặt Samsung cùng công nghệ EcoBubble đánh bật mọi vết bẩn nhưng dịu dàng bảo vệ sợi vải tối ưu

Một chiếc máy giặt lý tưởng là thứ sẽ cân bằng giữa việc giặt giũ hiệu quả mà vẫn bảo vệ được quần áo bền đẹp theo thời gian. Tự tin vào khả năng làm sạch nhờ công nghệ bong bóng siêu mịn, không cần đun nước nóng để hỗ trợ, máy giặt EcoBubble của Samsung với cơ chế giặt nước lạnh loại bỏ tối đa những hư tổn tác động lên sợi vải mà giặt nước nóng gây ra, giúp quần áo luôn bền màu và bền chất liệu. Từ đó, áo quần, đặc biệt là những món đồ tinh tế, đắt tiền không còn bị hao mòn, phai màu; hay phải dụng công giặt tay riêng biệt.

4. Máy giặt có thể tiết kiệm 70% điện, bảo vệ môi trường – Tại sao không?

Một điểm cộng khác, do không cần đun nước nóng trước khi  giặt giũ, công nghệ EcoBubble còn giúp các gia đình tiết kiệm đến 70% điện năng so với máy giặt nước nóng thông thường, theo tiêu chuẩn đo đạc và kiểm định của tổ chức VDE, Đức. Nhờ đó, hoá đơn tiền điện hàng tháng không chỉ giảm đáng kể mà bạn còn đang chung tay góp một phần không nhỏ vào xu hướng bảo vệ môi trường hiện nay.

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