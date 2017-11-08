20 năm tù cho bảo vệ trường hiếp dâm, dâm ô 6 học sinh tiểu học

Đời sống 08/11/2017 17:15

Trong thời gian làm bảo vệ, 1 người đàn ông đã hiếp dâm 1 học sinh và dâm ô với 5 học sinh tiểu học khác.

Ngày 8-11, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lang Thanh Duẩn (SN 1959, nguyên nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học Nguyễn Huệ - xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) 20 năm tù về 2 tội hiếp dâm trẻ em và dâm ô với trẻ em.

20 năm tù cho bảo vệ trường hiếp dâm, dâm ô 6 học sinh tiểu học - Ảnh 1
Bị cáo Duẩn tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh B.N

Theo HĐXX, ông Duẩn làm nhân viên bảo vệ của Trường tiểu học Nguyễn Huệ từ năm 1996 đến ngày bị bắt (2017). Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, ông Duẩn đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu H (học sinh trường Tiểu học Nguyễn Huệ) tại khu vực nhà vệ sinh nữ của Trường. Cũng trong khoảng thời gian trên, ông Duẩn đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu H và 5 cháu khác (cùng SN 2006) tại khu vực nhà vệ sinh nữ, bãi xe của Trường tiểu học Nguyễn Huệ và tiệm tạp hóa của gia đình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lang Thanh Duẩn 16 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 4 năm tù về tội dâm ô với trẻ em.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vào ngày 3-5, chị H.T.M (mẹ cháu H) được 1 nữ giáo viên của trường cho biết thời gian gần đây trong trường đang có thông tin xôn xao việc có nhiều học sinh nữ bị bảo vệ trường dâm ô, trong đó có cháu H. Do đó, nữ giáo viên này đã gặp riêng em H để hỏi. Lúc đầu, em H không nói nhưng sau khi được cô giáo động viên thì em cho biết đã bị ông Duẩn hiếp dâm và dâm ô trong nhà vệ sinh nên gọi phụ huynh để thông báo. Ngày sau đó, gia đình đã làm đơn tố cáo lên nhà trường và cơ quan chức năng. Đến giữa tháng 5-2017, ông Duẩn bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ vụ việc.

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