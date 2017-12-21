Bà bầu có nên uống sữa đậu nành và liệu nó có ảnh hưởng gì xấu đến thai nhi?

Sữa là một loại nước uống cực kỳ tốt cho sức khỏe mà bất kỳ ai cũng nên sử dụng thường xuyên. Sữa có nhiều loại, có thể từ sữa động vật hay từ thực vật. Trong đó sữa đậu nành nhận được nhiều sự ưa chuộng bởi sự thơm ngon và dưỡng chất. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, sữa đậu nành tốt nhưng sẽ có ảnh hưởng xấu đến chị em khi đang mang thai. Vậy bà bầu có nên uống sữa đậu nành không? Không cần phải đoán già đoán non, bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để biết câu trả lời nhé.

Ngoài ra, nhờ sự góp mặt của nhiều thành phần dinh dưỡng khác nhau, sữa đậu nành giúp tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ các tế bào hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, cao huyết áp... Một số công trình nguyên cứu trên thế giới cũng chỉ ra rằng, sữa đậu nành giúp ngăn ngừa ung thư vú hiệu quả cho phụ nữ.

Sữa đậu nành được chế biến từ hạt đậu nành – một trong những loại ngũ cốc tốt cho sức khỏe. Nó có chứa hàm lượng cao protein, sắt, kẽm cùng các axit béo như omega 3, linoleic,... (đây đều là những axit béo không no giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt và tăng cường quá trình hấp thụ dưỡng chất).

Đồng thời nếu như biết sử dụng sữa đậu nành đúng cách thì nó sẽ là phương pháp tuyệt vời hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da của bạn.

Chính vì những lợi ích này mà hiện nay, ngoài việc uống sữa tươi, sữa hộp thì người ta lại chọn dùng sữa đậu nành để mong muốn mang lại cơ thể khỏe mạnh và ngoại hình chuẩn đẹp nhất.

Bà bầu có nên uống sữa đậu nành?

Như đã nói trên, giá trị dinh dưỡng có trong đậu nành rất cao và đương nhiên nó hoàn toàn tốt cho sức khỏe của phụ nữ khi mang thai.

Với hàm lượng cao protein, không có nhiều cholesterol, axit béo không no, vitamn A, D, riboflavin gần như tương tự như sữa bò. Nếu như trong trường hợp mẹ bầu không uống được sữa bò thì chỉ cần thay thế sữa đậu nành là được.

Canxi có trong sữa đậu nành sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ bị sinh non, giúp xương mẹ chắc khỏe cũng như giúp cho tế bào mô xương của thai nhi được hình thành và phát triển tốt hơn.

Ngoài ra, uống sữa đậu nành còn giúp giảm bớt triệu chứng bị táo bón, kiểm soát được lượng đường trong máu cho bà bầu. Chính vì những lợi ích tuyệt vời này, mà việc bà bầu có nên uống sữa đậu nành không bạn đã rõ. Hãy uống sữa đậu nành đúng cách để đảm bảo phát huy công dụng tốt nhất nhé.

Bà bầu nên uống sữa đậu nành mỗi ngày để tốt cho cả mẹ và thai nhi (Ảnh: Internet)

Uống sữa đậu nành đúng cách dành cho mẹ bầu

Các chuyên gia khuyên rằng, mỗi ngày nên uống khoảng 1 ly sữa đậu nành là đủ để cung cấp năng lượng cho mẹ.

Không nên uống sữa đậu nành khi đói, các mẹ nên ăn chút thức ăn nhẹ trước khi uống dậu nành. Nếu uống sữa lúc đói thì protein sẽ bị chuyển hóa thành nhiệt lượng và bị tiêu hủy, và lúc này việc uống sữa của bạn sẽ khoongcos tác dụng.

Không nên uống sữa đậu nành với trứng, đường nâu sẽ cản trở sợ hấp thu dinh dưỡng và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Tuy nhiên, lưu ý cho các mẹ rằng, nếu như các mẹ bị hen suyễn, viêm mũi dị ứng, thường bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu thì đừng nên uống sữa đậu nành nhé. Vì làm vậy sẽ đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi nhất. Đồng thời đừng quên thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giấc và tinh thần thoải mái để sức khỏe tốt cho mẹ và sự phát triển toàn diện của thai nhi.

Như vậy, tới đây, bạn đã biết bà bầu có nên uống sữa đậu nành hay không rồi. Theo dõi những bài viết của chúng tôi để bổ sung kiến thức về quá trình mang thai và sinh con nhé.