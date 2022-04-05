Vịt om sấu chua chua thanh thanh - Món ngon cho bữa trưa!

Làm sạch thịt vịt, nấu cùng sấu chua chua thanh thanh ăn với cơm hay bún đều ngon.

VỊT OM SẤU

Nguyên liệu:

1 con vịt

1 trái dừa tươi

Nước cốt dừa

Sấu, hành tím, tỏi, sả, ớt

Rau muống, khoai sọ, hành lá, mùi tàu

Gừng, rượu

Gia vị: nước mắm, muối

Cách làm:



- Rửa sạch vịt với rượu và gừng để khử mùi hôi. Sau đó chặt miếng vừa ăn.

- Ướp vịt với một chút gia vị, hành tím, tỏi và sả băm nhỏ. Để trong vòng 30 phút.

- Phi thơm tỏi, hành khô và sả băm sau đó cho vịt vào xào sơ.

- Thêm nước sôi và nước dừa vào nồi lẩu vịt vừa xào.

- Khi nồi lẩu sôi, hớt bọt và mỡ rồi thêm nước cốt dừa, gia vị cho vừa ăn. Sau đó tiếp tục nấu thêm 15 phút.

- Khi chuẩn bị ăn thì xào sơ khoai sọ rồi thả vào nồi lẩu.

- Cuối cùng cho sấu và ớt vào, tùy theo khẩu vị của gia đình.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Mè Đen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vit-om-sau-chua-chua-thanh-thanh-mon-ngon-cho-bua-trua-460281.html