Vịt om sấu chua chua thanh thanh - Món ngon cho bữa trưa!

Làm sạch thịt vịt, nấu cùng sấu chua chua thanh thanh ăn với cơm hay bún đều ngon.
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VỊT OM SẤU
Nguyên liệu:
- 1 con vịt
- 1 trái dừa tươi
- Nước cốt dừa
- Sấu, hành tím, tỏi, sả, ớt
- Rau muống, khoai sọ, hành lá, mùi tàu
- Gừng, rượu
- Gia vị: nước mắm, muối
Cách làm:
- Rửa sạch vịt với rượu và gừng để khử mùi hôi. Sau đó chặt miếng vừa ăn.
- Ướp vịt với một chút gia vị, hành tím, tỏi và sả băm nhỏ. Để trong vòng 30 phút.
- Phi thơm tỏi, hành khô và sả băm sau đó cho vịt vào xào sơ.
- Thêm nước sôi và nước dừa vào nồi lẩu vịt vừa xào.
- Khi nồi lẩu sôi, hớt bọt và mỡ rồi thêm nước cốt dừa, gia vị cho vừa ăn. Sau đó tiếp tục nấu thêm 15 phút.
- Khi chuẩn bị ăn thì xào sơ khoai sọ rồi thả vào nồi lẩu.
- Cuối cùng cho sấu và ớt vào, tùy theo khẩu vị của gia đình.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Mè Đen