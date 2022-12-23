Vinamilk và dự án Phát triển báo chí Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí”

Ngày 09/12/2022, dưới sự chủ trì của Cục Báo chí, phối hợp cùng công ty Vinamilk và các đơn vị liên quan, dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024” tiếp tục triển khai khóa tập huấn “Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, ài trên báo chí”. Chương trình có sự tham gia của hơn 70 học viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương tại Hà Nội và một số cơ quan báo chí địa phương khu vực lân cận Hà Nội.
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Đến dự và khai mạc khóa tập huấn có ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, đại diện Lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, đại diện công ty Vinamilk và các học viên là lãnh đạo phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.
Trong quyển sách “Sáng tạo báo chí 2022-2023” do Hiệp hội Báo chí và các Nhà xuất bản tin tức Thế giới (WAN-IFRA) có cho rằng, “nghệ thuật kể chuyện đa phương tiện đang ở trong giai đoạn vàng son, khi mà các tòa soạn tìm thấy những cách thức táo bạo để kể những câu chuyện, dựa cả trên số liệu, tương tác trên mọi nền tảng.” Chính vì vậy, việc nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí và thay đổi cách kể chuyện theo hướng đa phương tiện (multimedia storytelling) được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay nếu muốn tạo ra những tác phẩm báo chí đặc sắc, ý nghĩa và hấp dẫn độc giả.
Khóa tập huấn là một dịp ý nghĩa để các học viên cùng ông Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus thuộc Thông tấn xã Việt Nam - một chuyên gia có kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực báo chí và truyền thông, kỹ năng báo chí - trao đổi, thảo luận và đi tìm câu trả lời cho nhiều thắc mắc liên quan đến các kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí.
Theo đó, xu hướng báo chí trực quan rõ ràng đã đem lại những trải nghiệm mới mẻ cho độc giả. Điều đó được thể hiện qua các giải thưởng báo chí quốc tế được trao gần đây, nở rộ từ sau đại dịch. Nhiều cơ quan báo chí Việt Nam cũng đã cập nhật nhanh chóng xu hướng này và đạt được những thành công đáng kể. Nhờ các công cụ hỗ trợ hiện đại, việc sáng tạo các tác phẩm báo chí mới đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Việc sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện giờ là sự giao thoa giữa sáng tạo nội dung với thiết kế đồ hoạ, phù hợp với xu thế trở lại của phong cách Magazine trên nền tảng số.
Khóa tập huấn “Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí” là hoạt động thứ 6 trong năm 2022 được tổ chức nằm trong khuôn khổ dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024”, với sự đồng hành xuyên suốt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).
Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020 - 2024” là chương trình hành động nhằm thực hiện sáng kiến của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, với mục tiêu hỗ trợ sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, hòa nhập với sự phát triển của báo chí thế giới, góp phần thực hiện tốt vai trò trong việc xây dựng khát vọng về một Việt Nam hùng cường và vươn cao hơn nữa. Dự án được triển khai theo phương thức xã hội hóa các nguồn lực có thể đóng góp cho sự phát triển của Báo chí và thông qua đó tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước góp phần chuyển tải các giá trị tốt đẹp đến với xã hội.
Từ năm 2020 đến 2022, dự án đã tổ chức thành công hơn 20 hoạt động, bao gồm: tổ chức các khóa tập huấn, các diễn đàn, hội thảo về công nghệ, báo chí; xuất bản 6 cuốn sách về nghiệp vụ báo chí,… và tiếp cận được với gần hơn 10.000 lượt các nhà quản lý báo chí, các cán bộ quản lý thông tin và truyền thông, các phóng viên, biên tập viên trên cả nước, qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ quản lý báo chí, cán bộ quản lý thông tin và truyền thông, phóng viên, biên tập viên báo chí trong cả nước. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động của mình, dự án cũng giúp các đối tượng tham gia chương trình được kết nối, giao lưu, trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm trong việc quản lý và tác nghiệp thực tiễn.