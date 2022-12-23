Vinamilk và dự án Phát triển báo chí Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí”

Đến dự và khai mạc khóa tập huấn có ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, đại diện Lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, đại diện công ty Vinamilk và các học viên là lãnh đạo phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Các chương trình tập huấn của Dự án phát triển báo chí Việt Nam thường xuyên cập nhật, chia sẻ các nội dung xu thế báo chí mới và thu hút đông đảo người tham gia.

Trong quyển sách “Sáng tạo báo chí 2022-2023” do Hiệp hội Báo chí và các Nhà xuất bản tin tức Thế giới (WAN-IFRA) có cho rằng, “nghệ thuật kể chuyện đa phương tiện đang ở trong giai đoạn vàng son, khi mà các tòa soạn tìm thấy những cách thức táo bạo để kể những câu chuyện, dựa cả trên số liệu, tương tác trên mọi nền tảng.” Chính vì vậy, việc nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí và thay đổi cách kể chuyện theo hướng đa phương tiện (multimedia storytelling) được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay nếu muốn tạo ra những tác phẩm báo chí đặc sắc, ý nghĩa và hấp dẫn độc giả.