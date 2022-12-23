Vinamilk và dự án Phát triển báo chí Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí”

Dinh dưỡng 23/12/2022 08:55

Ngày 09/12/2022, dưới sự chủ trì của Cục Báo chí, phối hợp cùng công ty Vinamilk và các đơn vị liên quan, dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024” tiếp tục triển khai khóa tập huấn “Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, ài trên báo chí”. Chương trình có sự tham gia của hơn 70 học viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương tại Hà Nội và một số cơ quan báo chí địa phương khu vực lân cận Hà Nội.

 

Đến dự và khai mạc khóa tập huấn có ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, đại diện Lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, đại diện công ty Vinamilk và các học viên là lãnh đạo phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Vinamilk và dự án Phát triển báo chí Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí” - Ảnh 1
Các chương trình tập huấn của Dự án phát triển báo chí Việt Nam thường xuyên cập nhật, chia sẻ các nội dung xu thế báo chí mới và thu hút đông đảo người tham gia.

Trong quyển sách “Sáng tạo báo chí 2022-2023” do Hiệp hội Báo chí và các Nhà xuất bản tin tức Thế giới (WAN-IFRA) có cho rằng, “nghệ thuật kể chuyện đa phương tiện đang ở trong giai đoạn vàng son, khi mà các tòa soạn tìm thấy những cách thức táo bạo để kể những câu chuyện, dựa cả trên số liệu, tương tác trên mọi nền tảng.” Chính vì vậy, việc nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí và thay đổi cách kể chuyện theo hướng đa phương tiện (multimedia storytelling) được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay nếu muốn tạo ra những tác phẩm báo chí đặc sắc, ý nghĩa và hấp dẫn độc giả.

Vinamilk và dự án Phát triển báo chí Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí” - Ảnh 2
Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus

Khóa tập huấn là một dịp ý nghĩa để các học viên cùng ông Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus thuộc Thông tấn xã Việt Nam - một chuyên gia có kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực báo chí và truyền thông, kỹ năng báo chí - trao đổi, thảo luận và đi tìm câu trả lời cho nhiều thắc mắc liên quan đến các kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí.

Vinamilk và dự án Phát triển báo chí Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí” - Ảnh 3
Các học viên chăm chú theo dõi các nội dung tại buổi tập huấn

Theo đó, xu hướng báo chí trực quan rõ ràng đã đem lại những trải nghiệm mới mẻ cho độc giả. Điều đó được thể hiện qua các giải thưởng báo chí quốc tế được trao gần đây, nở rộ từ sau đại dịch. Nhiều cơ quan báo chí Việt Nam cũng đã cập nhật nhanh chóng xu hướng này và đạt được những thành công đáng kể. Nhờ các công cụ hỗ trợ hiện đại, việc sáng tạo các tác phẩm báo chí mới đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Việc sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện giờ là sự giao thoa giữa sáng tạo nội dung với thiết kế đồ hoạ, phù hợp với xu thế trở lại của phong cách Magazine trên nền tảng số.

Khóa tập huấn “Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí” là hoạt động thứ 6 trong năm 2022 được tổ chức nằm trong khuôn khổ dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024”, với sự đồng hành xuyên suốt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Vinamilk và dự án Phát triển báo chí Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí” - Ảnh 4
Các học viên và các đại biểu, các đơn vị đồng hành cùng chụp hình lưu niệm sau khi kết thúc khóa tập huấn.

Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020 - 2024” là chương trình hành động nhằm thực hiện sáng kiến của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, với mục tiêu hỗ trợ sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, hòa nhập với sự phát triển của báo chí thế giới, góp phần thực hiện tốt vai trò trong việc xây dựng khát vọng về một Việt Nam hùng cường và vươn cao hơn nữa. Dự án được triển khai theo phương thức xã hội hóa các nguồn lực có thể đóng góp cho sự phát triển của Báo chí và thông qua đó tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước góp phần chuyển tải các giá trị tốt đẹp đến với xã hội.

Từ năm 2020 đến 2022, dự án đã tổ chức thành công hơn 20 hoạt động, bao gồm: tổ chức các khóa tập huấn, các diễn đàn, hội thảo về công nghệ, báo chí; xuất bản 6 cuốn sách về nghiệp vụ báo chí,… và tiếp cận được với gần hơn 10.000 lượt các nhà quản lý báo chí, các cán bộ quản lý thông tin và truyền thông, các phóng viên, biên tập viên trên cả nước, qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ quản lý báo chí, cán bộ quản lý thông tin và truyền thông, phóng viên, biên tập viên báo chí trong cả nước. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động của mình, dự án cũng giúp các đối tượng tham gia chương trình được kết nối, giao lưu, trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm trong việc quản lý và tác nghiệp thực tiễn.

Phim hoạt hình 3D Vệ binh SuSu khơi nguồn trí tưởng tượng, giúp trẻ sáng tạo

Phim hoạt hình 3D Vệ binh SuSu khơi nguồn trí tưởng tượng, giúp trẻ sáng tạo

Phim hoạt hình, đặc biệt là phim có những nhân vật anh hùng luôn là một phần không thể thiếu trong thế giới đầy màu sắc của trẻ thơ. Thấu hiểu tâm lý này, Vinamilk đã đầu tư làm phim hoạt hình 3D vừa giúp bé giải trí, vừa khơi nguồn trí tưởng tượng, phát huy sự sáng tạo của bé.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc