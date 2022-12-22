Phim hoạt hình 3D Vệ binh SuSu khơi nguồn trí tưởng tượng, giúp trẻ sáng tạo

Dinh dưỡng 22/12/2022 14:30

Phim hoạt hình, đặc biệt là phim có những nhân vật anh hùng luôn là một phần không thể thiếu trong thế giới đầy màu sắc của trẻ thơ. Thấu hiểu tâm lý này, Vinamilk đã đầu tư làm phim hoạt hình 3D vừa giúp bé giải trí, vừa khơi nguồn trí tưởng tượng, phát huy sự sáng tạo của bé.

Nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn trẻ thơ từ phim hoạt hình

Những năm tháng đầu tiên của cuộc đời là thời điểm quan trọng cho sự phát triển trí não của bé. Trong đó, trí tưởng tượng giúp bé khám phá, học hỏi về thế giới xung quanh tốt hơn.

Theo các nhà giáo dục Mỹ, phim hoạt hình đóng vai trò quan trọng, không những chắp cánh cho trí tưởng tượng, truyền cảm hứng sáng tạo, những sản phẩm mang ý nghĩa giáo dục cao còn khơi dậy lòng chính nghĩa và khuyến khích trẻ không bỏ cuộc để tìm ra cách giải quyết khó khăn.  

Thế nên, khi trẻ bắt đầu có những suy nghĩ tin rằng “thế giới ngoài kia chắc là vi diệu lắm, ước gì ngày nào đó con sẽ được khám phá vũ trụ bao la rộng lớn”, thì các bậc phụ huynh nên quan tâm và làm mọi điều có thể để nuôi dưỡng trí tưởng tượng đó cho bé.

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Đội vệ binh SuSu được khán giả nhí yêu thích vì tạo hình bắt mắt, có năng lực siêu nhiên

Nắm bắt thị hiếu của trẻ em, cũng như thấu hiểu tâm lý của các bậc cha mẹ luôn mong muốn con mình được tiếp cận những nội dung giải trí bổ ích, Vinamilk đã đầu tư thực hiện phim hoạt hình 3D “Vệ binh SuSu và cuộc giải cứu thần kỳ ở Đại tinh Thần thú”. Trên nền ý tưởng lớn “Nạp năng lượng – Hóa anh hùng – Bảo vệ vũ trụ”, phim kể về đội Vệ binh SuSu gồm Thủ Lĩnh Jagon, Pháp sư Bella, Hiệp sĩ Dera, Xạ thủ Ponie, Cơ trưởng Fly, và Tiên cá Mona cùng quyết tâm giải cứu Đại tinh Thần thú đang bị chế ngự bởi kẻ xấu xa Trùm Hắc Ín Kara cùng bè lũ tay sai.

Chị Cẩm Tú, mẹ của bé Minh Nhật (8 tuổi) và Tuệ Mi (5 tuổi) chia sẻ: “Các cháu nhà mình từ ngày xem phim hoạt hình Vệ binh SuSu thì mê uống sữa lắm, cậu anh thì nói muốn được thông minh dũng mãnh như thủ lĩnh Jagon, còn cô em thì nói muốn có siêu năng lực như pháp sư Bella, hai anh em tự hóa trang biến hình thành nhân vật SuSu yêu thích, chơi đùa với nhau rất vui. Mình cũng an tâm vì các con nay đã thích và “tự giác” uống sữa mà không cần mẹ phải nhắc như trước”. Trong khi đó chị Tuyết Lan, mẹ của bé Hoàng Quân (7 tuổi) hào hứng chia sẻ, bé thích thú kể chuyện bé sẽ làm gì để bảo vệ đại tinh Thần thú nếu được trở thành một thành viên của Vệ binh SuSu. Qua cách con tưởng tượng, mình biết con đang được học hỏi điều hay từ những hình mẫu nhân vật anh hùng để phát triển đúng hướng. Mình cũng “tranh thủ” nói chuyện và thu nhặt thêm quan điểm của con về các tuyến nhân vật trong phim, hướng con đến những bài học ý nghĩa”.

Công nghệ sản xuất phim hoạt hình 3D hàng đầu

Phim hoạt hình 3D được Vinamilk hợp tác với hãng sản xuất phim hoạt hình nổi tiếng Colory Animation Studio thực hiện, có kinh phí đầu tư lớn. Đây là hãng phim hoạt hình hàng đầu Việt Nam do đạo diễn tài năng Đoàn Trần Anh Tuấn sáng lập, từng tạo dấu ấn trong ngành công nghiệp sản xuất phim hoạt hình với nhiều tác phẩm được vinh danh trong nước và quốc tế như: “Cuộc phiêu lưu của Trứng, Chanh và Ớt” (The adventure of Egg, Lime and Chilly), “Dưới bóng cây”…

Bằng công nghệ và kỹ thuật làm phim 3D mới nhất, mang đến hình ảnh, âm thanh và kỹ xảo ấn tượng, Colory Animation Studio đã xây dựng một thế giới huyền ảo tại Đại tinh Thần thú, với các nhân vật đa dạng, mỗi người một cá tính và có siêu năng lực. Ngay khi vừa lên sóng, phim đã thu hút đông đảo khán giả nhí và phụ huynh Việt đón xem, hiện đã gần cán mốc ba mươi triệu lượt xem.

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Công nghệ hàng đầu được sử dụng để sản xuất phim hoạt hình 3D “Vệ binh SuSu và cuộc giải cứu thần kỳ ở Đại tinh Thần thú”

Chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của dự án làm phim 3D hợp tác cùng Vinamilk, đạo diễn Đoàn Trần Anh Tuấn đã kể một kỷ niệm đặc biệt. Trong chương trình học tập công nghệ sản xuất phim hoạt hình tại Nhật Bản mà đạo diễn tham gia, một vị giáo sư người Nhật đã bắt đầu bằng câu chuyện: “Các bạn có biết tại sao Nhật Bản có công nghệ sản xuất robot phát triển không? Năm 1951, tức 6 năm sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Nhật Bản đã phát hành Astro Boy - phim hoạt hình kể về một nhà khoa học chế tạo ra một cậu bé robot tên Astro Boy. Bộ phim đã gieo ước mơ chế tạo robot và trở thành một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Nhật Bản từ đó về sau. Rồi thế hệ đó trưởng thành cùng ước mơ của mình, trở thành những kỹ sư, nhà khoa học. Và họ thực sự chế tạo robot. Đó là sức mạnh của ước mơ".

Hơn cả một sản phẩm phim hoạt hình giải trí dành cho trẻ em Việt được lồng ghép những bài học ý nghĩa, “Vệ binh SuSu và cuộc giải cứu thần kỳ ở Đại tinh Thần thú” còn gieo hạt mầm nuôi dưỡng những ước mơ, khơi nguồn trí tưởng tượng phong phú cùng khả năng sáng tạo ở trẻ thơ. “Vinamilk không chỉ tâm huyết với hành trình mang đến nguồn sữa dinh dưỡng quý giá cho sự phát triển thể trạng của trẻ em, mà chúng tôi còn mong muốn được đóng góp vào việc xây dựng một thế hệ trẻ em phát triển toàn diện, trong tương lai sẽ trở thành những người tài năng, nhiều ước mơ, hoài bão, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.” – Ông Nguyễn Quang Trí – Giám đốc điều hành Marketing Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam chia sẻ.

Bố mẹ và bé có thể xem lại phim hoạt hình Vệ binh SuSu và cuộc giải cứu thần kỳ ở Đại tinh Thần thú” tại đây.

 

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Từ khóa:   dinh dưỡng

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