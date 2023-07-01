Nha đam có lẽ là một trong những phương thuốc thảo dược được sử dụng rộng rãi nhất cho các tình trạng điều trị da tại chỗ. Sở dĩ, nó có mức độ phổ biến như vậy là do các thành phần giống như gel của loại cây này được biết đến với công dụng chữa lành vết thương nhỏ trên da rất hữu hiệu.

Nha đam là một trong những nguyên liệu không thể thiếu của cuộc sống, nhất là trong lĩnh vực làm đẹp . Nha đam được biết đến nhiều nhất với các tác dụng nổi bật như làm dịu vết thương, làm ẩm da, chữa các vết loét lạnh hoặc mụn viêm.

Trong y học thông thường, nha đa được sử dụng như một loại gel bôi ngoài da, được làm từ chất có đặc tính như gel ở bên trong lá của cây. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng lá trực tiếp bằng cách tách vỏ và lấy phần gel bên trong. Nhiều công dụng là thế, tuy nhiên 4 nhóm người này tuyệt đối đừng đụng vào:

Trên thực tế, cây nha đam (lô hội) có nhiều loại khác nhau, với ước tính khoảng 420 loại. Loại nha đam được sử dụng phổ biến nhất cho các tình trạng da là Aloe barbadensis Miller.

Bệnh nhân tiểu đường

Một vài nghiên cứu cho thấy, gel nha đam có tác dụng giảm mức đường huyết. Nếu bạn bị đái tháo đường thì không nên sử dụng lô hội vì nó sẽ làm rối loạn nhịp tim, rối loạn chỉ số đường huyết làm cho quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn hoặc có thể gây ra một vài biến chứng như hôn mê, lú lẫn…

Phụ nữ có thai và đang trong thời kỳ

Những phụ nữ có thai và đang trong thời kỳ tuyệt đối không nên sử dụng nước ép nha đam vì những chất có chứa trong nước ép nha đam sẽ kích thích tử cung co thắt dẫn đến sảy thai hoặc gây ra khuyết tật bẩm sinh cho thai nhi. Chất anthraquinon có thể gây ra tiêu chảy đối với trẻ em thông qua sữa mẹ vì vậy phụ nữ đang cho con bú không nên sử dụng nước ép nha đam.

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Bệnh nhân sau phẫu thuật

Bệnh nhân nên dùng nha đam do tác dụng làm giảm đường huyết nên nha đam sẽ gây khó khăn trong việc kiểm soát mức đường huyết trong và sau phẫu thuật. Nên ngưng dùng nha đam ít nhất hai tuần trước khi phẫu thuật.

Những người cao tuổi hay người thường bị đầy bụng, ăn không tiêu, rối loạn tiêu hóa

Không nên dùng cây nha đam và các sản phẩm từ lô hội vì cây nha đam có đại kị với những người có tính hàn, thân nhiệt thấp, bụng dạ tiêu hóa kém.

Không nên uống nước nha đam vì nó làm cho quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn khó kiểm soát đường huyết của người bệnh. Tránh dùng nha đam nếu bị dị ứng với hành, tỏi.

Người mắc bệnh trĩ

Khi dùng nha đam nhất là có lẫn nhựa cây sẽ gây kích thích đại tràng. Chất aloin có trong nhựa cây sẽ làm cho niêm mạc ruột co bóp mạnh hơn, làm bệnh phát triển nặng hơn.