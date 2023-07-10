Thực hư thông tin vắt chanh vào thịt bò tái giúp diệt sán khi ăn: Chuyên gia giải đáp

Theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, thói quen ăn thịt bò, thịt lợn tái, sống là nguy cơ lớn dẫn đến nhiễm sán trưởng thành hoặc ấu trùng sán ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cũng theo VietNamNet, một nam thanh niên gần 30 tuổi, quê Nam Định, nhập viện vì hoa mắt, đau đầu, từng bị ngất.

Bệnh viện Bãi Cháy đã tiếp nhận điều trị một trường hợp bệnh nhân bị nhiễm sán dây bò. Bệnh nhân L T T (28 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả Quảng Ninh) bị đau bụng, ngứa hậu môn, đại tiện phân lỏng ra sán, đôi khi sán tự ra đường hậu môn đến khám tại Bệnh viện Bãi Cháy. Theo chia sẻ, bệnh nhân có thói quen ăn bún bò tái kèm rau sống khoảng 3-4 lần/ tháng. Dựa trên khai thác thông tin từ người bệnh, thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm sán dây bò, chỉ định điều trị thuốc đặc trị sán theo phác đồ. Sau 24h theo dõi, bệnh nhân tiếp tục đại tiện ra một đốt sán dây khoảng 3-4cm, sức khỏe ổn định.

Sau một tuần điều trị ở bệnh viện tuyến huyện không khỏi, bác sĩ chỉ đinh cho bệnh nhân đi chụp cộng hưởng từ. Kết quả cho thấy bác sĩ nghi ngờ anh có ổ sán trên não và giới thiệu lên Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (Hà Nội).

Tiếp nhận bệnh nhân vào tháng 5, các bác sĩ xác định người đàn ông này bị nhiễm ấu trùng sán lợn ở hệ thần kinh trung ương. Phim chụp X-quang cho thấy có nhiều nang sán rải rác trong não. Sau vài ngày điều trị, tình trạng của anh cải thiện dần, mắt đỡ mờ, đau đầu giảm.

Nhiều người nhiễm sán do thói quen ăn uống. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một trường hợp khác cũng chẩn đoán có ấu trùng sán lợn là bệnh nhân nam, 60 tuổi, quê Hải Dương. Ông từng điều trị thoái hóa khớp vì đau gối nhưng không đỡ.

Gần đây, ông đau gối nhiều hơn, kèm đau đầu, nghi có sán nên được chuyển lên Bệnh viện Đặng Văn Ngữ. Bác sĩ phát hiện ông bị sán cơ, tức là có nang sán lợn ở chân, tổn thương dạng nang đã thoái hóa ở một số khu vực trong não.

Thực hư việc vắt chanh vào thịt bò tái diệt được sán?

Cũng theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Huy Thọ - Phó giám đốc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung ương thông tin trên Báo VietNamNet cho biết, nhiều người đã sai lầm khi cho rằng vắt chanh vào thịt bò tái sẽ diệt được sán, do vị chua của chanh có tính axit cao. Thực tế, cách duy nhất có thể tiêu diệt ký sinh trùng là nấu chín thực phẩm.

Thịt bò tái chứa các nang sán, khi đến dạ dày, ấu trùng sán sẽ thoát nang và bám dính vào ruột non, phát triển thành sán dây trưởng thành, di chuyển chủ yếu trong não và vùng dưới da. Sán dây bò làm suy yếu cơ thể, đồng thời tổn thương tại ruột, gây viêm ruột, rối loạn tiêu hóa, với các dấu hiệu như đau bụng, ăn không ngon, sụt cân hoặc chóng mặt, đau đầu, thiếu máu, hạ huyết áp. Sán chèn lên não dễ bị nhầm với viêm màng não, u não.

Việc vắt chanh vào thịt bò tái không giúp tiêu diệt sán. Ảnh: Internet

Ở thịt bò, vi sinh vật nằm trong đường tiêu hóa của bò, bởi vậy khi giết mổ cần đảm bảo bộ phận tiêu hóa không bị vỡ ra, giun sán sẽ không chui từ đường tiêu hóa ra ngoài. Nói cách khác, quy trình giết mổ sạch sẽ cho ra thịt sạch.

Nếu như bạn khẳng định được thực phẩm không nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng, tức là thực phẩm sạch, thì vẫn ăn tái sống được bình thường. Tuy nhiên, nhìn chung bạn thường không biết được nguồn gốc thịt khi mua. Vì vậy, cần cẩn trọng nếu ăn thịt bò tái, bởi nguy cơ nhiễm các ký sinh trùng như sán dải bò (sán xơ mít), sán lá gan rất cao.

Cách phòng chống nhiễm sán

Theo các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo: vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống sạch sẽ, “ăn chín, uống sôi”, không nên ăn các thực phẩm (rau, củ, thịt bò, thịt lợn,…) tái hoặc sống; lưu ý các triệu chứng khi nhiễm sán (đau bụng, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng, gầy sút cân…) để tránh mầm bệnh lây lan cho cộng đồng.

Khi có những biểu hiện nghi ngờ bị nhiễm giun sán, ký sinh trùng nên đến khám chuyên khoa ký sinh trùng để được xét nghiệm xác định bệnh, chữa trị càng sớm càng tốt.

Người lớn, trẻ nhỏ cần tẩy giun định kỳ 6 tháng đến một năm một lần.