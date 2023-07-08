3 loại trái cây 'tưởng mát nhưng lại rất nóng' gây mụn nhọt, bốc hỏa: Nhiều người dễ nhầm tưởng vì nghĩ căng mọng

Theo Vinmec, hầu hết các loại trái cây đều có ít chất béo, natri và calo. Không có cholesterol.

Chế độ ăn giàu kali có thể giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh. Các nguồn trái cây cung cấp kali bao gồm chuối, mận khô và nước ép mận, đào và mơ khô, dưa hấu, dưa mật và nước cam.

Trái cây là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu được tiêu thụ ít, bao gồm kali, chất xơ, vitamin C và folate (axit folic).

Chất xơ từ trái cây, giúp giảm lượng cholesterol trong máu và có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chất xơ rất quan trọng đối với chức năng của ruột. Nó giúp giảm táo bón và bệnh túi thừa. Thực phẩm chứa chất xơ như trái cây giúp mang lại cảm giác no lâu với ít calo hơn. Trái cây nguyên hạt hoặc cắt nhỏ là nguồn cung cấp chất xơ; nước trái cây chứa ít hoặc không có chất xơ.

Trái cây giúp cung cấp năng lượng, da đẹp hơn. Ảnh: Internet

Vitamin C rất quan trọng cho sự phát triển và sửa chữa của tất cả các mô cơ thể, giúp thúc đẩy quá trình phục hồi các vết cắt và vết thương, đồng thời giữ cho răng và nướu khỏe mạnh.

Folate (axit folic) giúp cơ thể hình thành các tế bào hồng cầu. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có thể mang thai nên tiêu thụ đủ folate từ thực phẩm, và bổ sung 400mcg axit folic tổng hợp từ thực phẩm tăng cường hoặc thực phẩm bổ sung. Điều này làm giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh, nứt đốt sống và thiếu não trong quá trình phát triển của thai nhi.

3 loại trái cây có tính nhiệt

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, mùa hè là mùa có rất nhiều trái cây nhiệt đới với quả mọng, màu sắc bắt mắt và hương vị ngọt thanh, mang đến cảm giác tươi mát. Tuy nhiên, không ít loại trái cây có tính nóng, không nên ăn nhiều vào ngày hè lại được nhiều người yêu thích vì ăn thấy "ngon miệng, mát ruột".

Dưới đây là 3 loại quả có tính nhiệt mà chuyên gia khuyến nghị nên hạn chế ăn vào ngày hè.

- Quả vú sữa

Vú sữa có tính nóng nên chỉ nên ăn 2 lần trong tuần vào ngày hè để tránh bị táo bón, nổi mụn.

Trong 100g vú sữa cung cấp 18mg canxi (10% dinh dưỡng cần bổ sung hằng ngày), 14.65g Carbohydrate, 14.5mg vitamin C, 0.49mg Sắt, 2.23g chất xơ, 1.52g protein và 32mg phốt pho. Bổ sung vú sữa giúp giảm cân; hỗ trợ xương, răng phát triển; tăng khả năng chống oxy hóa; tốt cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa thiếu máu. Do đó, loại của này được coi là "thần dược" của những người ăn kiêng, phụ nữ hành kinh.

Một số loại quả có tính nhiệt. Ảnh: Internet

Phần thịt quả vú sữa màu trắng sữa, mềm, ngọt thanh. Trái với suy nghĩ của nhiều người, quả vú sữa có tính nóng, làm nặng tình trạng táo bón nếu ăn quá nhiều. Bạn chỉ nên ăn 1 - 2 quả/ ngày và mỗi tuần ăn không quá 2 lần.

- Quả lựu

Quả lựu có tính nóng, chỉ nên ăn mỗi lần một quả và 2 lần trong tuần để tránh tình trạng nóng trong.

Một quả lựu cỡ trung bình (đường kính 3") cung cấp khoảng 16mg vitamin C, chiếm khoảng 18% giá trị khuyến nghị hằng ngày; 28% lượng vitamin K được khuyến nghị hằng ngày cho phụ nữ và 21% cho nam giới.

Lựu có tính 'nhiệt'. Ảnh: Internet

Ngoài ra, một quả lựu cỡ trung bình còn cung cấp 2g chất béo tốt, 29g Carbohydrate, 6g chất xơ, 3g protein. Sử dụng lựu thường xuyên tốt cho xương, sụn và cơ bắp; tăng khả năng chống oxy hóa; giúp điều hòa lượng đường trong máu, tốt cho người huyết áp.

Lựu mọng nước, có vị ngọt thanh, mang đến cảm giác mát rượi khi ăn. Tuy nhiên, loại quả này có tính ấm, nên bạn không nên thường xuyên ăn để tránh tình trạng nóng trong, sinh ra mụn nhọt.

- Quả đào

Quả đào có vị chua ngọt đặc trưng và có tính nóng, không nên ăn thường xuyên trong ngày hè.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, trong 100g đào có chứ 9.54g carbohydrate, 9mg canxi. 9mg Magie, 11mg Phốt pho, 190mg Kali, 6.6mg vitamin C, 2.6 μg vitamin K…. Trái đào là loại trái cây có nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe: tốt cho hệ tim mạnh; tăng cường miễn dịch; tốt cho hệ tiêu hóa, giúp làm đẹp da…

Theo đông y, đào có vị chua ngọt và tính nóng, không phù hợp với người chảy máu cam, nhiệt miệng, khô miệng… Nếu ăn quá nhiều đào trong một ngày sẽ làm tăng calo, dẫn đến tình trạng dư thừa năng lượng, gây khó chịu và nóng trong. Bạn chỉ nên ăn một quả đào mỗi ngày để bổ sung các chất dinh dưỡng mà không bị nóng trong.

Các loại quả có tính mát và bổ nhất

Theo VietNamNet, loại trái cây nào cũng tốt, tuy nhiên, lúc nóng bức, muốn giải nhiệt cơ thể, bạn có thể lựa chọn nhanh chóng những loại trái cây này nhé:

- Trái cây có múi

Trái cây họ cam quýt rất giàu vitamin C hỗ trợ tiêu hóa. Trong các loại quả này có chất chống oxy hóa mang lại tác dụng làm mát. Chanh, cam, quýt, bưởi là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, lý tưởng để giảm nhiệt cả bên trong và bên ngoài cơ thể.

- Dưa hấu

Loại quả xanh vỏ, đỏ lòng chứa khoảng 90% nước, nhanh chóng cung cấp nước cho người ăn. Dưa hấu cũng được biết đến có tính hàn, chất chống oxy hóa với nhiều tác dụng với sức khỏe.

- Chuối

Loại quả quen thuộc là nguồn cung cấp năng lượng tức thì. Ăn chuối dẫn đến co rút mô, cho phép hấp thụ nhiều nước hơn, làm mát từ bên trong.

- Bơ

Bơ chứa các axit béo đơn bão hòa, loại bỏ độc tố và nhiệt lượng dư thừa ra khỏi máu. Hơn nữa, bơ rất dễ tiêu hóa, ức chế cơ thể sinh nhiệt không cần thiết.

- Dưa chuột

Đây là một trong những thực phẩm làm mát truyền thống. Trong dưa chuột có nhiều chất xơ, ngăn ngừa táo bón. Hàm lượng nước cao trong dưa ngăn ngừa sốc nhiệt.