Giảm cân mà ăn 5 món 'khoái khẩu' hè này chẳng ngờ 'phá hoại' vóc dáng, cố mấy cũng thất bại: Nhất là món số 3

Một trong những cách hiệu quả nhất giúp giảm cân là cắt giảm đồ uống có đường. Nước ngọt, nước tăng lực, trà ngọt và đồ uống trái cây đóng chai chứa nhiều đường bổ sung. Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ nhiều đường bổ sung có thể dẫn đến tăng cân ở thanh thiếu niên, làm tăng nguy cơ mắc một số tình trạng sức khỏe như tiểu đường loại 2, gan nhiễm mỡ không do rượu, mụn trứng cá, sâu răng.

Giảm mỡ thừa trong cơ thể là một cách cải thiện sức khỏe . Tuy nhiên, điều quan trọng là phải có mục tiêu cân nặng và lộ trình thực tế. Mục tiêu cân nặng phù hợp kết hợp cải thiện chế độ ăn uống, tăng cường hoạt động thể chất có thể giúp giảm cân hiệu quả.

Tuy nhiên, mùa hè với những chuyến đi du lịch, dã ngoại là cơ hội thưởng thức nhiều món ăn tuyệt vời tại các bữa tiệc nướng. Tuy nhiên, nhiều món ăn ngon miệng này lại là thủ phạm phá hoại mục tiêu giảm cân của bạn.

Rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo, protein lành mạnh không chỉ bổ dưỡng mà còn có thể khuyến khích giảm cân. Chất xơ có trong rau, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây; protein có trong trứng, thịt gà, đậu, các loại hạt có thể giúp no lâu, ngăn ngừa ăn quá nhiều.

- Ngô nướng phết bơ

Bạn có thể không bao giờ nghĩ rằng món ngô nướng sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho vóc dáng của bạn. Ngô chỉ là một loại ngũ cốc và thường là nó không ảnh hưởng đến chế độ ăn uống của bạn quá nhiều nhưng món ngô nướng với lớp bơ phủ trên bề mặt sẽ khiến cho bạn tăng cân.

Ngô nướng phết bơ hoặc nhiều gia vị dễ khiến bạn tăng cân. Ảnh: Internet

- Bánh mì kẹp thịt nướng

Mùa hè mọi người vẫn yêu thích món thịt nướng vào mỗi dịp dã ngoại vì việc chế biến cũng khá dễ dàng. Thỉnh thoảng bạn có thể thưởng thức một chiếc bánh mì kẹp thịt cũng được, nhưng nếu bạn ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt với nhiều tương cà và các loại nước xốt sẽ khiến bạn nạp thêm lượng calo không cần thiết.

- Ăn kem sẽ khó giảm cân

Khi nhiệt độ tăng cao vào mùa hè, bất kỳ loại đồ ăn mát lạnh nào cũng đều có vẻ ngon và hấp dẫn. Nếu bạn là người thích ăn ngọt và thường ăn món kem yêu thích trong mùa hè, hãy tiết chế khẩu phần và số lần ăn, nếu không, bạn có thể kết thúc mục tiêu giảm cân của mình.

Kem là món khoái khẩu của nhiều người. Ảnh: Internet

- Bát sinh tố

Có nhiều loại trái cây hấp dẫn vào mùa hè và bạn có thể bị cám dỗ để biến những sản phẩm này thành những bát sinh tố ngon miệng. Tuy ngon những món ăn mùa hè này có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Chúng ta có xu hướng coi bát sinh tố là món ăn nhẹ mùa hè lành mạnh và ít calo. Tuy nhiên, nhiều loại trái cây lành mạnh khi kết hợp với các topping khác như bơ, sữa đặc, bơ hạt thường có rất nhiều calo dễ khiến bạn tăng cân.

Hãy chọn một bát kích thước nhỏ, hạn chế sử dụng nước ép trái cây, chọn trái cây và rau tươi hoặc đông lạnh, sữa ít béo hoặc sữa thực vật và bỏ qua các chất bổ sung chất béo cao như bơ và bơ hạt.

nhiều loại trái cây lành mạnh khi kết hợp với các topping khác như bơ, sữa đặc, bơ hạt thường có rất nhiều calo dễ khiến bạn tăng cân. Ảnh: Internet

- Salad khoai tây

Món salad khoai tây cũng là một món ngon trong bữa ăn ngoài trời mùa hè. Nhưng nếu bạn tiêu thụ quá nhiều khoai tây sẽ gây tăng cân.

Các món salad thường chứa nhiều nước xốt dầu mỡ, tạo cho chúng mật độ calo cao và tăng tỷ lệ tiêu thụ chất béo bão hòa. Do đó, để theo đuổi mục tiêu giảm cân mà vẫn được ăn ngon, hãy tự chế biến nước xốt để có thể kiểm soát các thành phần. Bằng cách này, bạn vẫn có thể thưởng thức những món ăn mùa hè ngon miệng với một phần nhỏ calo hơn.

Những món ăn lành mạnh giúp giảm cân

Theo Thanh Niên, nếu bạn có thể tìm thấy đồ ăn vặt lành mạnh, giàu protein mà bạn thích, bạn sẽ ít bị cám dỗ để ăn những đồ ăn vặt không lành mạnh, và chúng sẽ khiến bạn… tăng cân.

- Hạt dẻ cười (Pistachios)

Một món ăn vặt nhanh chóng và dễ dàng mà bạn có thể mang theo bất cứ đâu là hạt dẻ cười (còn gọi là quả hồ trăn).

Hạt dẻ cười là một nguồn protein tự nhiên cùng với chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp thúc đẩy cảm giác no. 2. Trứng luộc chín

- Trứng luộc chín

Trứng có nhiều lợi ích cho sức khỏe, và trứng luộc chín là một món ăn nhẹ nhanh chóng và tiện lợi.

Trứng luộc chín cung cấp chất đạm chất lượng cao trong một quả trứng, rất tiện lợi. Thêm vào đó, những món ăn vặt này chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ kiểm soát cân nặng và một số chất béo.

- Phô mai tươi

Phô mai tươi (cottage cheese) là một món ăn nhẹ tuyệt vời không chỉ vì hàm lượng protein của nó mà còn vì tính linh hoạt của nó. Bạn có thể ăn riêng hoặc ghép với trái cây mà bạn yêu thích.

Phô mai tươi đôi khi được sử dụng như một món ăn phụ, nhưng nhiều người đang theo chế độ ăn kiêng giàu protein sẽ ăn phô mai tươi như một món ăn nhẹ và nó rất giàu protein.

- Sữa chua Hy Lạp và quả mọng

Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn nhẹ ngọt ngào hơn mà vẫn ít đường bổ sung, bạn có thể thử kết hợp sữa chua Hy Lạp và quả mọng hỗn hợp.

Sữa chua Hy Lạp là một nguồn cung cấp canxi và protein tuyệt vời. Ăn sữa chua thường xuyên có thể cải thiện sức khỏe của bạn theo nhiều cách, đặc biệt là vì nó liên quan đến việc giảm cân.

Điều quan trọng là phải đặc biệt chú ý đến chất lượng của sữa chua bạn tiêu thụ về lượng đường và chất béo bổ sung.