Rau lang rẻ như bèo, trồng đầy ngoài đường, ăn mãi không hết nhưng công dụng được ví như nhân sâm xanh Việt Nam

Dinh dưỡng 21/06/2023 17:05

Rau lang là loại rau vô cùng phổ biến được trồng đầy ngoài đường, không chỉ rẻ như bèo mà còn có công dụng tuyệt vời được ví như nhân sâm xanh Việt Nam, nếu gặp nhớ phải mua.

Được trồng ở nhiều nước nhiệt đới, rau lang có khả năng chịu sâu bệnh tốt, dễ thích nghi với các điều kiện canh tác. Vì dễ trồng và dễ chăm sóc, rau lang đã trở thành một món rau dân dã, quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Rau lang chứa rất nhiều dưỡng chất, và nguồn vitamin dồi dào. Không những vậy, rau lang còn có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe mà chúng ta nên tận dụng.

Với tình trạng sức khỏe của con người ngày càng bị ảnh hưởng bởi các bệnh lý liên quan đến chế độ ăn uống, việc tìm kiếm các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và có tác dụng phòng chống bệnh tật là nhu cầu cấp thiết của mọi người.

Rau lang rẻ như bèo, trồng đầy ngoài đường, ăn mãi không hết nhưng công dụng được ví như nhân sâm xanh Việt Nam - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong số đó, rau lang đã trở thành một lựa chọn hàng đầu với giá thành cực kỳ rẻ nhưng lại được ví như "nhân sâm xanh Việt Nam" nhờ vào những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Thật không ngờ, một loại rau mọc hoang đầy ngoài đường lại có thể trở thành "vua" của các loại thực phẩm dinh dưỡng. Bài báo dưới đây sẽ giúp bạn khám phá về những tiềm năng của rau lang và cách sử dụng chúng cho sức khỏe của bản thân.

Thành phần dinh dưỡng của rau lang

Theo các nghiên cứu thì trong 100g rau lang có các chất dinh dưỡng như:

Năng lượng: 22kcal

Nước: 91,8g

Protein: 2,6g

Tinh bột: 2,8g

Ngoài ra, rau lang còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng như các loại vitamin B, C, E, beta caroten, biotin và các khoáng chất như magie, phospho, canxi, kali, mangan, kẽm, đồng…

Giảm viêm

Hàm lượng vitamin chứa trong rau lang có đặc tính chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do gây hại cho các tế bào và mô. Từ đó làm giảm nguy cơ dị ứng thực phẩm, giảm viêm và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer.

Rau lang rẻ như bèo, trồng đầy ngoài đường, ăn mãi không hết nhưng công dụng được ví như nhân sâm xanh Việt Nam - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy, lá khoai lang có hợp chất chống tiểu đường, làm giảm đáng kể hàm lượng đường huyết.

Rau lang còn tốt cho người bệnh tiểu đường bởi nó chứa nhiều chất xơ hòa tan có thể giúp làm chậm hấp thu đường trong máu, từ đó giúp giảm nguy cơ tăng đường huyết sau ăn.

Giúp đông máu và giảm đau bụng trong kỳ kinh

Có rất nhiều loại thực phẩm cung cấp vitamin K cho cơ thể, trong đó rau khoai lang là nguồn cung cấp dồi dào. Vitamin K là một loại vitamin thiết yếu mà cơ thể sử dụng để giúp đông máu, từ đó giúp cơ thể hồi phục vết thương nhanh cũng như là giảm đau bụng kinh và hội chứng tiền kinh nguyệt.

Giảm táo bón

Táo bón là vấn đề thường gặp khi cơ thể mất đi sự cân bằng các chất dinh dưỡng. Một số khác là do di truyền từ cha mẹ sang con cái nên cần được xử lý sớm để tránh nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như sa búi trĩ, viêm nhiễm trực tràng. Chất xơ dồi dào trong lá khoai lang có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, giúp đại tiện, cải thiện chứng táo bón và bệnh trĩ.

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