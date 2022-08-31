Nộm chân gà, món khai vị cực ngon, kích thích thèm ăn, chị em thử ngay công thức này!

- Chân gà mua về sát muối, rửa qua rượu gừng nếu có, rửa sạch, cắt móng (nhớ làm móng sạch sẽ, cả các khe chân).

- Cho nước, sả đập dập, gừng vào 1 nồi rồi đổ chân gà vào luộc lửa to trong 5 phút, sau đó lửa thấp 5 phút rồi tắt bếp để nguyên trong nồi trong 10 - 15 phút.

- Luộc sơ qua 2 phút với nước, đổ đi rửa sạch .

- Sau đó vớt ra rổ, rửa qua 1 lần nước rồi cho ngay vào khay đá(việc này giúp cho chân sạch hơn và không bị thiu nhớt)

- Nguội chút cho nguyên khay đá đó vào ngăn mát tủ lạnh 1 tiếng để làm giòn.

- Dùng dao nhọn rạch chân gà dọc thẳng từ trên đỉnh chân giữa dài nhất xuống phần chân gà rồi cắt khoanh cổ chân gà rồi bóc tách phần da theo đường đã rạch, chỗ nào có khớp xương thì tháo khớp xương.

- Tiếp theo nhẹ nhàng rạch và bóc các móng chân bên cạnh, chỗ nào có xương thì lách nhẹ cho rời ra là được.

Chân sau khi rút.





Nguyên liệu nộm chân gà rút xương:

- Chân gà, ớt tươi, xả, hành tây, nhánh gừng nhỏ, tỏi, nước mắm, đường, giấm, carot, dưa chuột, củ đậu, giá, dứa.

Cách làm chế biến:

- Trộn chân gà với giấm, đường, mắm, tỏi ớt băm nhỏ cho chân gà ngấm gia vị trước trước, nên nêm ngọt xíu.

Trộn sơ.

- Sau đó thái củ đậu, dưa chuột, cà rốt, dứa, nạo sợi, cắt nhỏ, làm hình dạng tùy theo sở thích.

Nước trộn nộm:

- Đun mắm, đường, dứa tầm 15 phút nhỏ lửa cho dứa mềm, nếm xem lúc này vị chua nhẹ là được.

- Vớt xác dứa, sau đó để nguội xíu thì cho thêm tỏi ớt băm nhỏ, vắt chanh nếm hơi đậm miệng là được.

- Xong rồi đổ vào rau củ đã chuẩn bị, thêm rau thơm, lạc giã nhỏ trộn đều 15 phút rồi bày ra đĩa, cho thêm chân gà đã ướp là xong.

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Nâu Nhiều Sữa