Nhập viện sau khi dùng bữa canh cua: Chuyên gia chỉ ra 3 điều 'tai hại' người ăn có thể gặp phải

Canh cua đồng có nhiều canxi, rất giàu chất dinh dưỡng . Cứ trong 100g thịt cua đồng chứa 12,3% protit; 3,3% lipit; 5.040mg% canxi; 430mg% phốt pho..., tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên, nếu ăn không đúng cách sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Cua đồng là món ăn giải nhiệt mùa hè rất tốt. Vào ngày hè nóng bức, phần lớn trong các bữa ăn của gia đình Việt không thể thiếu món canh cua nấu canh mồng tơi, canh cua nấu rau tập tàng, canh cua nấu hoa thiên lý ăn cùng với cà muối.

Thạc sĩ, bác sĩ Hà Thùy Trang (Khoa Tiêu hóa) cho biết, khi nhập viện, các triệu chứng trên của 4 người bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm, dẫn đến mất nước và rối loạn điện giải. Đây là các triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm . Bệnh nhân được xét nghiệm, siêu âm ổ bụng và điều trị phù hợp. Sau 3 ngày, 4 người bệnh bình phục và được xuất viện.

Theo thông tin từ Báo VnExpress, anh Lê Ngọc (39 tuổi, Hà Nội) và con gái 17 tuổi nhập viện Bệnh viện đa khoa Tâm Anh cấp cứu trong đêm 11/6. Khoảng 30 phút sau, vợ và con trai nhỏ tiếp tục nhập viện. Anh Ngọc chia sẻ, gia đình có ăn cỗ đặt sẵn. Mọi người ăn nhiều món nhưng riêng anh chỉ ăn canh cua. Khoảng 3 giờ sau khi ăn, cả gia đình bị đau bụng dữ dội kèm đại tiện phân lỏng, buồn nôn và nôn. Vợ anh có biểu hiện sốt và rét run.

Ngộ độc canh cua xảy ra khi nào?

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia thông tin trên Báo Phụ Nữ Việt Nam cho hay, khi cua đồng nấu kết hợp với các loại rau mồng tơi, rau đay, mướp… còn bổ sung thêm các vitamin - khoáng chất, chất xơ hoà tan rất tốt cho cơ thể. Với trường hợp ăn canh cua gây ra ngộ độc có thể do rất nhiều nguyên nhân.

- Trường hợp thứ nhất là do nguyên liệu đầu vào không được tươi ngon. Rất có thể là cua đã chết. Khi cua chết sẽ tiết ra nhiều chất histidine khiến người ăn dễ bị ngộ độc, đau bụng, nôn mửa. Trường hợp chua chết càng lâu thì lượng histidine càng nhiều, nguy cơ ngộ độc sẽ cao hơn.

Canh cua được nhiều gia đình yêu thích. Ảnh: Internet

- Trường hợp thứ hai, nguy cơ ngộ độc có thể đến từ việc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ví như canh cua đã nấu chín nhưng sau đó dùng thìa dính thịt cua sống để múc canh khiến cho thực phẩm sống lẫn với thực phẩm đã chín gây ra ngộ độc.

- Trường hợp thứ ba, canh cua đã được nấu chín nhưng để lâu không bảo quản tốt khiến cho canh bị nhiễm vi khuẩn dẫn tới ôi thiu. Lưu ý không để canh cua qua đêm hay nấu đi nấu lại nhiều lần. Do cua chứa nhiều đạm và các vitamin, canh thừa từ bữa trước, kể cả đã được bảo quản trong tủ lạnh, cũng dễ bị vi khuẩn xâm nhập, thậm chí nấu lại vẫn có thể gây ngộ độc.

Ngoài ra, cua sống tại những vùng nước ôi nhiễm thì ăn cũng có nguy cơ gây hại cho sức khoẻ. Theo chuyên gia khuyến cáo thêm, cua có chứa rất nhiều ký sinh trùng (sán lá phổi) vì vậy tuyệt đối không ăn cua sống hoặc chưa nấu, nướng chín kỹ. Khi ăn canh cua có mùi lạ nên đổ bỏ để tránh gây ngộ độc.

Lưu ý những thực phẩm đại kỵ với canh cua đồng

- Khoai tây, khoai lang

Trong khoai tây, khoai lang có chứa một lượng lớn axit phytic, còn cua thì lại giàu canxi. Đây là 2 chất khi đi vào cơ thể sẽ kết hợp với nhau và tạo thành muối.

Điều này khiến cơ thể không thể hấp thu được canxi từ cua và đồng thời cũng sẽ loại bỏ hợp chất muối này ra khỏi cơ thể qua hệ bài tiết, từ đó dẫn đến cơ thể thiếu cả muối lẫn canxi.

Hơn nữa, hàm lượng canxi khi đi vào cơ thể sẽ bị axit phytic ngăn cản, vì thế không đi tới các bộ phận khác được. Từ đó khiến canxi ứ đọng trong thận, nguy hiểm hơn là gây viêm thận, suy thận.

- Nước trà

Theo các chuyên gia, bạn không nên sử dụng nước trà để chế biến cua. Trong và sau khi ăn cua khoảng 1 tiếng đồng hồ, bạn cũng không nên uống nước trà.

Nguyên nhân là vì nước trà sau khi vào cơ thể sẽ khiến một số thành phần của cua bị đóng đặc lại, không có lợi cho tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng khác, thậm chí có thể làm bạn bị đau bụng đi ngoài.

- Mật ong

Cua đồng thuộc tính hàn trong khi mật ong lại đại nhiệt. Hai loại thực phẩm này kết hợp với nhau sẽ tạo thành phản ứng kích thích hệ tiêu hóa, gây tiêu chảy, nếu nặng thì có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

- Các loại quả giàu vitamin C

Các loại quả như cam, kiwi, hồng… rất giàu vitamin C. Tuy nhiên, trong đó cũng thường có hàm lượng lớn chất axit tanic.

Chất này kết hợp với chất dinh dưỡng trong cua sẽ bị kết tủa và gây hại lên hệ tiêu hóa. Ngoài ra, chúng còn gây ngộ độc nếu ăn nhiều nữa.

Không chỉ có thế, vì cam chanh còn có đặc tính hấp thụ đờm mà cua thì lại có tính hàn. Do đó, khi ăn chung với nhau nó rất dễ gây tụ đờm, ngưng khí và không hề tốt cho hệ hô hấp.

- Cần tây

Nghiên cứu đã chỉ ra cần tây khi kết hợp với cua sẽ sinh ra các chất cản trở cơ thể hấp thụ chất đạm, dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, không tốt cho cơ thể.

- Thức ăn lạnh

Cua đồng là thực phẩm có tính hàn. Nếu ăn chung cua đồng với các thức ăn lạnh như kem, đá, bạn rất dễ bị tiêu chảy hoặc gặp các vấn đề về tiêu hóa khác.

Bên cạnh đó, đối với phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu, không nên ăn canh cua đồng. Người mới ốm dậy hệ tiêu hóa chưa thật sự ổn định ăn ít hoặc hạn chế không sử dụng. Người có tiền sử cao huyết áp và tim mạch, người dị ứng với cua, người bị cảm lạnh, tiêu chảy cũng cần lưu ý.

Cách chọn cua ngon

Theo thông tin từ Báo Lao Động, dưới đây là cách để bạn có thể chọn cua tươi, ngon.

- Dựa vào màu sắc

Theo những người sinh sống ở vùng nông thôn từ bé thì có rất nhiều con cua đồng có mai màu đen, màu cam. Chính vì vậy, không phải con cua màu xám đục nào cũng nhiều thịt, nhiều gạch như mọi người thường nói và cũng không phải con cua nào màu đen, màu cam cũng ít thịt, ít gạch.

Hầu hết, những con cua có mai màu cam sẽ chắc thịt hơn.

- Dựa vào hình dáng và yếm cua

Khi đi mua cua, các bà nội trợ nên chọn những con có đủ 8 cẳng và 2 càng, càng luôn hướng lên trên.

Đặc biệt nên chọn những con có thân mập, dùng tay vấn vào phần yếm dưới bụng cua không bị lún, những con cua như vậy thường sẽ chắc thịt hơn. Ngược lại, không nên chọn những con khi ấn vào phần yếm bị lún vì những con như vậy thường ít thịt, ăn không ngon.

- Dựa vào độ nhanh nhạy của cua

Dựa vào độ nhanh nhạy của cua cũng là cách để chọn được cua ngon và tươi. Khi mua cua, mọi người nên chọn những con cua bò nhanh vì đó là những con còn sống và rất khỏe mạnh. Không nên mua những con không di chuyển được hoặc di chuyển chậm vì đó là những con đã yếu và sẽ nhanh bị chết.

Không nên chế biến cua đã chết vì khi nấu lên sẽ có mùi khai, làm mất đi hương vị của món ăn, không những vậy khi ăn vào còn làm ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa.