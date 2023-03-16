Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, từ xưa, cà pháo vẫn là món ăn truyền thống trong mỗi mâm cơm gia đình Việt Nam. Không những ăn ngon miệng, nếu biết sử dụng, cà pháo còn trở thành những vị thuốc giúp nhuận tràng, lợi tiểu, trị thũng thấp độc, trừ hòn cục trong bụng, ho lao....Theo Đông y, cà pháo vị ngọt, tính hàn, có tác dụng tán huyết, tiêu viêm, chỉ thống, nhuận tràng, lợi tiểu, trị thũng thấp độc, trừ hòn cục trong bụng, ho lao.

Quả cà xanh có thể luộc ăn, làm nộm, ăn xào. Quả già dùng muối xổi để ăn dần; nếu muối mặn để được hằng năm, ăn giòn như nổ trong miệng.

Một số dân ở thôn quê khi ăn cà thường đem cắt thành miếng, đựng trong dĩa, lúc nấu cơm để vào hấp, khi chín rồi nêm thêm chút gia vị, cách làm này không những có thể giữ được mùi vị nguyên chất của cà mà khi ăn còn ngon hơn các cách nấu khác, cho dù ăn nhiều cũng không ảnh hưởng đến trường vị thấp nhiệt.

Nếu biết sử dụng, cà pháo còn trở thành những vị thuốc giúp nhuận tràng, lợi tiểu, trị thũng thấp độc. Ảnh: Internet

Người Nhật ăn cà, thường ăn sống, đem xắt thành miếng ướp với muối độ ba tiếng đồng hồ, rồi thêm gia vị dùng làm món ăn. Họ cho rằng ăn như vậy sẽ có ích cho trường vị, chất nước của cà, ăn sống lại càng có công hiệu giải độc.

Ở những vùng thường xuyên bị bão lụt, người ta muối cà pháo mặn cả vại để làm thực phẩm dự trữ. Cà muối này rất mặn, cần ngâm nước lâu để sả bớt vị mặn. Cà này mặn tới độ một miếng cà, ba chén cơm và cà Nghệ An càng mặn càng ngon!

3 kiểu ăn cà pháo sai cách

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Chuyên gia về Công nghệ thực phẩm thông tin trên Báo Thể Thao Văn Hóa, cà pháo có rất nhiều vitamin, đồng thời cũng là món ăn dân dã với người dân Việt Nam. Hẳn ai trong chúng ta đều nhớ tới câu ca dao: "Anh đi anh nhớ quê nhà; Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương". Tuy nhiên, PGS.TS lưu ý hiện nay có 3 cách ăn sai cà thường gặp sẽ biến cà thành "thuốc độc" cần phải chú ý như:

- Thứ nhất, ăn cà muối xổi: Do cà muối xổi vẫn còn chất solanine gây độc cho cơ thể. Ăn cà xổi khi vẫn còn vị cay và hăng nồng thường hàm lượng nitrat bị chuyển hóa thành nitrit do vi sinh vật có trong nước dưa cà muối tác động, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thứ hai, ăn cà muối quá nhiều: Điều này cũng không tốt cho sức khỏe do cà muối thường mặn, việc ăn quá mặn sẽ ảnh hưởng tới huyết áp và tim mạch. Ăn quá mặn kéo dài còn có liên quan tới nguy cơ mắc các căn bệnh ung thư đường tiêu hoá.

Tránh ăn cà muối quá nhiều. Ảnh: Internet

- Thứ ba, ăn cà muối trong thùng sơn, đồ nhựa tái chế: Thùng sơn khi tận dụng vẫn còn lưu lại các chất phụ gia, chất tạo màu, dung môi... từ sơn. Do vậy, muối dưa trong thùng sơn là mối hiểm họa rất lớn cho sức khỏe, bởi dụng cụ không đảm bảo dưới tác động của acid, muối sẽ thôi nhiễm ra, ngấm ngược vào thực phẩm rất nguy hiểm.

Đồng quan điểm với PGS Thịnh, nhà khoa học Bùi Đắc Sáng cho biết, cà xanh có chất độc solanin với liều lượng từ 2 - 5mg/kg thể trọng có thể gây triệu chứng ngộ độc và liều lượng từ 3 - 6mg/kg thể trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Triệu chứng ngộ độc solanine thường xuất hiện trong vòng 8 - 12 giờ sau khi tiêu thụ thức ăn, nhưng cũng có thể diễn ra trong vòng 30 phút khi nạp thức ăn có hàm lượng solanin cao.

"Hiện nay, ở một số nơi mọi người vẫn còn thói quen ăn cà xanh muối xổi (trộn gia vị ăn trong ngày), điều này là không an toàn và có thế gây nguy hại. Vì cà muối xổi chưa được lên men, chưa đủ độ chua dễ gây ngộ độc", Nhà khoa học Bùi Đắc Sáng nói.

Ăn cà pháo đúng cách

Theo VTC News, chúng ta không nên ăn quá nhiều cà pháo một lần, kể cả cà pháo sống hay muối xổi. Những người không nên ăn cà muối xổi cụ thể như sau:

- Những người bị bệnh viêm loét dạ dày-tá tràng: Do trong cà muối có nhiều gia vị như ớt, muối hay khi lên men nên chúng đều ảnh hưởng không tốt đến dạ dày, vì thế những người có tiền sử mắc bệnh này nên hạn chế ăn.

- Người mắc bệnh tim mạch, huyết áp, bệnh gan: Cà muối thường có nhiều muối nên khuyên tránh dùng ở người bệnh tim, tăng huyết áp hoặc bệnh gan, bệnh thận vì muối và các gia vị kích thích có thể làm tăng những nguy cơ ảnh hưởng làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Một số nhóm người tránh ăn cà pháo. Ảnh: Internet

- Người bị rối loạn tiêu hóa: Các loại ngâm muối, đặc biệt là cà muối xổi có thể không đảm bảo loại trừ hoàn toàn được các loại vi sinh vật gây bệnh có trong thực phẩm, do vậy có thể làm tình trạng rối loạn đường tiêu hóa trở lên nguy hiểm hơn.

- Phụ nữ mang thai: Khi mang thai, đường tiêu hóa của phụ nữ trở nên nhạy cảm hơn, nhất là khi ốm nghén, trong khi cà muối xổi có thể trở thành một thực phẩm kích thích, làm tăng cảm giác đầy bụng, buồn nôn. Hơn nữa, vì không chắc chắn về độ an toàn của các thực phẩm và các chất phụ gia đưa vào trong cà muối có thể ảnh hưởng như thế nào đến mẹ bầu và em bé trong bụng. Do vậy, các mẹ bầu nên tránh các loại thực phẩm này.

- Trẻ em: Vì hệ tiêu hóa của bé chưa hoàn chỉnh, nên cha mẹ cần tránh cho trẻ ăn những món ăn lên men và không đảm bảo vệ sinh.

- Người đang bị ốm thì không nên ăn cà muối do chất solanin có trong cà là chất độc nên với người đang ốm không nên ăn.