Lợi ích tuyệt vời của ca cao cho sức khỏe, đặc biệt là với chị em mà có lẽ bạn vẫn chưa biết

Dưới đây là những lợi ích lành mạnh của ca cao mà chúng ta chưa biết trước đây và điều đó có thể thay đổi sức khỏe của chúng ta theo những cách không ngờ.

Để giảm bớt cơn đau bụng kinh một cách tự nhiên, ăn một ít sô cô la đen là giải pháp hoàn hảo. Sô cô la đen có chứa ca cao làm dịu cơn đau này, mang một chất dinh dưỡng gọi là magiê. Cơ thể của bạn cần magiê để duy trì sức khỏe. Nếu bạn đang bị đau ở những vùng như hông, đùi và bụng, magiê trong sô cô la là một giải pháp khắc phục nhanh chóng để làm dịu các cơ tử cung của bạn.

2. Nó có thể làm giảm nguy cơ béo phì

Nếu bạn nghĩ rằng ca cao gây tăng cân, bạn sắp phải ngạc nhiên. Trừ khi bạn tiêu thụ quá nhiều sô cô la đen, nếu không thì liều lượng lành mạnh thực sự giúp kiểm soát cân nặng của bạn.

Ca cao bao gồm các chất dinh dưỡng thực vật, là một chất có nguồn gốc từ thực vật và rất tốt cho sức khỏe. Ca cao cũng ít chất béo và đường, rất tốt để tăng mức năng lượng của bạn và đồng thời khiến bạn cảm thấy no. Vì vậy, nếu bạn muốn có một giải pháp giảm cân lành mạnh mà không cảm thấy đói mọi lúc, thì bột ca cao là một phương thuốc tự nhiên cho điều đó.

3. Nó có thể giúp những người bị hen suyễn và dị ứng

Bệnh hen suyễn có thể đáng sợ và đe dọa đến tính mạng, nhưng đừng lo lắng, sẽ luôn có điều gì đó bạn có thể làm để tránh những lo lắng về bệnh hen suyễn. Ca cao có chứa 2 hợp chất đặc biệt là theobromine và theophylline, cả hai đều được coi là chất chống hen suyễn. Loại đầu tiên, theobromine, giúp làm dịu đường thở trong phổi của bạn và bảo vệ chống lại ung thư phổi vì nó làm giảm nguy cơ dị ứng, trong khi theophylline giúp đường thở của bạn thư giãn và có chất chống viêm.

4. Nó có thể cải thiện chức năng miễn dịch

Ca cao rất tốt để làm mới khả năng miễn dịch của bạn vì nó có chất chống oxy hóa giúp tăng cường lưu lượng máu, làm cho đường ruột của bạn khỏe mạnh hơn và giúp bạn bình tĩnh hơn và kết quả là bạn sẽ cảm thấy ít căng thẳng hơn. Ngoài ra nó còn có flavonols, là nhân tố chính giúp chức năng miễn dịch tốt hơn. Chúng giúp giảm huyết áp, ngăn ngừa đông máu và giảm viêm.

5. Nó có thể có lợi cho răng và da

Ca cao rất tốt để bảo vệ nướu răng của bạn khỏi sâu răng và sâu răng. Nó chứa polyphenol giúp chống lại axit xâm nhập vào men răng của bạn.

Ca cao không chỉ giúp răng khỏe mạnh mà còn rất tốt cho làn da của bạn. Bạn có thể đã tin rằng sô cô la gây ra mụn trứng cá, nhưng đó là một huyền thoại đã được chứng minh. Trên thực tế, nó thực sự có thể có lợi cho làn da của bạn. Nó được sử dụng để chống nắng và dưỡng ẩm tổng thể cho làn da của bạn.

Theo Brightside