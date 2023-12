Selen đóng vai trò là thành phần chính của selenoprotein, một nhóm protein có chứa selen dưới dạng axit amin selenocysteine. Những selenoprotein này đóng vai trò đa dạng trong việc bảo vệ chống oxy hóa, chuyển hóa hormone tuyến giáp, tổng hợp và sửa chữa DNA, chức năng hệ thống miễn dịch và bảo vệ chống lại nhiễm trùng. Một trong những selenoprotein được nhiều người biết đến là glutathione peroxidase, một loại enzyme chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể, từ đó bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do oxy hóa.

Selen chống oxy hóa

Các đặc tính chống oxy hóa của selen đặc biệt có ý nghĩa đối với sức khỏe tổng thể. Các gốc tự do, được tạo ra dưới dạng sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất thông thường hoặc do tiếp xúc với các yếu tố môi trường như ô nhiễm và bức xạ tia cực tím, có thể gây tổn thương tế bào và góp phần vào quá trình lão hóa. Selen, thông qua vai trò bảo vệ chống oxy hóa, giúp chống lại tác hại của các gốc tự do và hỗ trợ khả năng duy trì tính toàn vẹn tế bào của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Selen tham gia vào quá trình chuyển hóa hormone tuyến giáp​

Một chức năng quan trọng khác của selen là tham gia vào quá trình chuyển hóa hormone tuyến giáp. Selen rất cần thiết cho việc chuyển đổi hormone tuyến giáp thyroxine (T4) thành dạng hoạt động của nó, triiodothyronine (T3). Chức năng tuyến giáp thích hợp rất quan trọng cho việc điều hòa quá trình trao đổi chất, sản xuất năng lượng cũng như sự tăng trưởng và phát triển tổng thể.

Selen có vai trò trung tâm trong khả năng miễn dịch​

Selen cũng đóng một vai trò quan trọng trong chức năng hệ thống miễn dịch. Selen tham gia vào việc kích hoạt và điều chế các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể phản ứng hiệu quả với nhiễm trùng và bệnh tật. Mức selen đầy đủ có liên quan đến phản ứng miễn dịch được cải thiện và giảm nguy cơ mắc một số bệnh nhiễm trùng.

Thiếu hụt selen

Sự thiếu hụt selen có thể xảy ra ở những vùng có hàm lượng selen trong đất thấp, dẫn đến sự thiếu hụt ở các loại cây trồng tại địa phương, do vậy cũng làm thực phẩm thiếu selen. Thiếu selen kéo dài có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm yếu cơ, mệt mỏi và tăng nguy cơ mắc một số bệnh.

Một người cần bao nhiêu selen một ngày?​

Vì selen là một vi chất dinh dưỡng nên cơ thể chúng ta chỉ cần một lượng nhỏ hàng ngày, không giống như các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác cần với số lượng lớn. Người lớn cần 55 mcg selen mỗi ngày và trẻ em có thể cần 20-30 mcg vi chất dinh dưỡng này.

Ảnh minh họa: Internet

Nguồn thực phẩm cung cấp selen

Mặc dù selen rất quan trọng đối với sức khỏe nhưng điều quan trọng là phải duy trì sự cân bằng vì ăn quá nhiều có thể dẫn đến độc tính hoặc thiếu hụt cũng là nguyên nhân gây ra một số bệnh nghiêm trọng.

Mức selen được khuyến nghị (RDA) thay đổi theo độ tuổi, giới tính và giai đoạn sống và điều cần thiết là phải đáp ứng các khuyến nghị này thông qua chế độ ăn uống cân bằng. Nguồn selen tốt trong chế độ ăn uống bao gồm các loại hạt (đặc biệt là quả hạch Brazil), cá, thịt gia cầm, thịt nạc và ngũ cốc nguyên hạt.

Chỉ ăn một hoặc hai loại quả hạch Brazil có thể cung cấp lượng khuyến nghị selen hàng ngày, vì vậy điều quan trọng là không ăn uống quá mức.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều loại cá cũng là nguồn cung cấp selen tốt. Cá ngừ, cá bơn, cá mòi, cá hồi và tôm đều là những ví dụ về hải sản giàu selen. Cua, tôm hùm, trai và hàu chứa một lượng selen đáng kể.

Trứng, đặc biệt là lòng đỏ, có chứa selen. Tuy nhiên, hàm lượng selen trong trứng có thể thay đổi tùy theo chế độ ăn của gà mái.

Bông cải xanh, rau bina và khoai tây là những ví dụ về các loại rau có chứa selen. Các loại đậu, đậu lăng và đậu Hà Lan cũng có chứa selen, mặc dù mức độ có thể không cao như trong một số loại thực phẩm khác.