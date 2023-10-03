Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu lần lượt cho thấy lựu không chỉ tốt cho phụ nữ mà còn có lợi ích với cả nam giới. Nước ép lựu được cho là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa tái phát ở bệnh nhân ung thư tinh hoàn và sự lây lan của các tế bào ung thư ở nơi khác. Một nghiên cứu khác cho thấy thuốc mỡ làm từ vỏ quả lựu có hiệu quả trong việc giảm nhiễm virus như một loại kháng sinh tự nhiên siêu mạnh.

Theo nghiên cứu, lựu có tác dụng ngăn ngừa nếp nhăn và làm da đàn hồi. Ngoài ra, nó còn có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa bằng cách giảm tổn thương tế bào nên không thể không nói “lựu là thần dược của sắc đẹp".

Lựu cũng có hiệu quả đối với nam giới bị rối loạn cương dương. Những bệnh nhân bị rối loạn cương dương tiêu thụ khoảng 237 ml nước ép lựu 100% mỗi ngày có cơ hội cải thiện các triệu chứng cao hơn 50% so với những người không uống.

Giàu chất dinh dưỡng

Nhìn chung, lựu có ít calo và chất béo nhưng lại có nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Một quả lựu cỡ trung bình chứa các chất dinh dưỡng sau: Calo: 234 calo, protein: 4,7g, chất béo: 3,3g, carbohydrate: 52g, chất xơ: 11,3g và vitamin C: 32%, axit folic: 27%, phốt pho: 8%, kali: 13% lượng khuyến nghị tiêu thụ hàng ngày.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa (antioxidants) là những hợp chất giúp bảo vệ tế bào của cơ thể khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Lựu chứa rất nhiều chất chống oxy hóa này.

Lựu rất giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất polyphenol, bao gồm punicalagin, anthocyanin. Tiêu thụ chất chống oxy hóa từ trái cây như quả lựu là một cách tuyệt vời để duy trì sức khỏe tổng thể và ngăn ngừa bệnh tật.

Giúp ngăn chặn tình trạng viêm

Viêm mãn tính có thể dẫn đến một số bệnh, bao gồm bệnh tim, tiểu đường loại 2 và ung thư. Ăn lựu có thể giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm liên quan đến những bệnh này.

Điều này chủ yếu là do một hợp chất gọi là punicalagin, được chứng minh là có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống nước ép lựu có thể làm giảm một số dấu hiệu viêm.

Chứa chất chống ung thư

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất trong quả lựu có đặc tính chống ung thư. Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng lựu giúp làm chậm sự phát triển của khối u trong giai đoạn đầu của bệnh ung thư gan. Ngoài ra còn có kết quả nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ ​​quả lựu có tác dụng chống ung thư tuyến tiền liệt.

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Tăng cường sức khỏe tim mạch

Trái cây giàu hợp chất polyphenol, như lựu, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Những hợp chất này đã được chứng minh là làm giảm huyết áp, giảm sự hình thành mảng bám và đau ngực.

Một nghiên cứu ở những người mắc bệnh tim cho thấy uống nước ép lựu làm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của cơn đau ngực, đồng thời tạo ra một số dấu ấn sinh học nhất định cho thấy tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Cải thiện sức khỏe tiết niệu

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất từ ​​​​quả lựu giúp làm giảm sự hình thành sỏi thận. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy chiết xuất từ ​​​​quả lựu ức chế các cơ chế liên quan đến việc hình thành sỏi ở những người bị sỏi thận tái phát. Các nghiên cứu trên động vật cũng chỉ ra rằng chiết xuất từ ​​​​quả lựu giúp điều chỉnh nồng độ oxalate, canxi và phốt phát trong máu, những thành phần phổ biến của sỏi thận.

Hiệu quả kháng khuẩn

Lựu chứa các hợp chất giúp chống lại vi khuẩn, nấm mốc và nấm men có hại. Đặc biệt, các hợp chất từ ​​quả lựu có thể bảo vệ sức khỏe răng miệng bằng cách giảm sự phát triển của vi khuẩn có thể gây hôi miệng và sâu răng.

Giảm viêm khớp

Lựu cũng hữu ích cho những người bị viêm khớp. Lựu rất giàu thành phần chống viêm. Vì vậy, ăn lựu giúp giảm sưng hoặc đau khớp dễ dàng hơn.

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Cải thiện sức khỏe não bộ

Lựu có chứa chất chống oxy hóa gọi là ellagitannin, giúp giảm viêm trong cơ thể. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ellagitannin giúp bảo vệ não khỏi bệnh Alzheimer và Parkinson bằng cách giảm tổn thương oxy hóa và tăng khả năng sống sót của tế bào não. Ellagitannin tạo ra một hợp chất trong ruột gọi là urolithin A, được biết là có khả năng giảm viêm não và trì hoãn sự khởi phát của các bệnh về nhận thức.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Ăn lựu có thể giúp duy trì sức khỏe của hệ vi sinh vật đường ruột, một hệ thống vi sinh vật đóng vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh sức khỏe. Lựu có thể làm tăng mức độ vi khuẩn có lợi trong đường ruột vì có prebiotic.

Prebiotic hoạt động như nhiên liệu cho vi khuẩn có lợi trong ruột và giúp giữ cho hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, các lớp màng bao quanh hạt lựu rất giàu chất xơ, rất cần thiết cho sức khỏe tiêu hóa và có thể bảo vệ chống lại một số bệnh về tiêu hóa.

Cải thiện sức bền khi tập luyện

Các polyphenol trong quả lựu có thể làm tăng sức bền khi tập thể dục. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy chiết xuất từ ​​​​quả lựu làm tăng thời gian đốt cháy sức chịu đựng và cải thiện hiệu suất ở người đi xe đạp. Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng bổ sung lựu có thể cải thiện cả sức bền và khả năng phục hồi cơ bắp.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Tác dụng phụ của lựu

Nhìn chung, Lựu an toàn và không có tác dụng phụ lớn. Tuy nhiên, tác dụng của Lựu có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh cá nhân. Trước hết, khi chọn nước ép lựu, bạn nên chọn nước ép lựu 100% không thêm đường. Vì nó có hàm lượng đường cao nên nếu bạn mắc bệnh tiểu đường thì hãy cân nhắc và làm theo lời khuyên của bác sĩ.

Có thể có tác dụng phụ như tiêu chảy và phụ nữ mang thai nên cẩn thận khi dùng chiết xuất. Chiết xuất từ ​​vỏ cây có thể có tác dụng phụ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rễ, thân và vỏ quả lựu có chứa các chất có thể gây hại nên không an toàn khi tiêu thụ chúng.

Nước ép lựu có tính axit khá cao và có thể gây kích ứng niêm mạc thực quản, vì vậy hãy cẩn thận khi tiêu thụ nếu bạn có vấn đề về đường tiêu hóa như viêm thực quản trào ngược. Trong một số ít trường hợp, tắc ruột non có thể xảy ra khi tiêu thụ quá nhiều hạt lựu cùng một lúc.

Hạt lựu rất giàu chất xơ. Tuy nhiên, nếu bạn tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu chất xơ, đầy hơi có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như khó tiêu, tiêu chảy, chướng bụng và lượng chất xơ quá mức có thể kết lại thành một quả bóng, dẫn đến tắc ruột.

Nếu bị dị ứng với lựu, bạn có thể gặp các triệu chứng như sưng tấy, ngứa, khó thở. Ngoài ra, vì lựu có vai trò làm chậm quá trình đông máu nên tốt nhất bạn nên hạn chế sử dụng nếu bạn bị rối loạn đông máu hoặc trước hoặc sau phẫu thuật.