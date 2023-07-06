Loại quả tưởng chỉ để làm mứt Tết lại tốt cho sức khỏe tim mạch, cải thiện chức năng não bộ

Chà là là một loại trái cây giàu các chất dinh dưỡng đa lượng. Vì vậy, thêm chà là vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là 9 lợi ích của việc ăn chà là thường xuyên.

Quả chà là là sản phẩm ngọt nổi tiếng, và đã có từ khoảng năm 5320 trước Công nguyên, được bắt buộc ăn vào bữa tối trong tháng ăn chay của người Hồi giáo - Ramzan, nhưng hiếm khi được coi là sản phẩm tự nhiên cho bữa sáng. Các sản phẩm từ quả chà trong mọi trường hợp, có nhiều lợi ích về sức khỏe .

Chà là là một nguồn kali tuyệt vời, một khoáng chất được biết đến với tác động tích cực đến sức khỏe của tim. Kali giúp điều chỉnh mức huyết áp, ngăn ngừa tăng huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ trong quả chà là giúp giảm mức cholesterol, hỗ trợ thêm cho sức khỏe tim mạch.

Giảm nguy cơ thiếu máu

Chà là rất giàu chất sắt, một chất dinh dưỡng quan trọng để sản xuất các tế bào hồng cầu. Kết hợp quả chà là vào chế độ ăn uống sẽ giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt, đảm bảo rằng cơ thể bạn có đủ các tế bào hồng cầu mang oxy để hoạt động tối ưu.

Cải thiện chức năng não bộ

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong chà là giúp giảm viêm và stress oxy hóa, nếu không có thể dẫn đến suy giảm nhận thức. Tiêu thụ chà là thường xuyên có liên quan đến việc cải thiện trí nhớ, sự tập trung và sức khỏe tổng thể của não bộ.

Giá trị dinh dưỡng cao

Chà là là một nguồn giàu chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm chất xơ, vitamin (như vitamin C và vitamin B), khoáng chất (như kali, canxi và magiê) và chất chống oxy hóa. Sự kết hợp của các chất dinh dưỡng này có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể và thúc đẩy các chức năng cơ thể tối ưu.

Những món ăn có nguyên liệu chính là chà là vô cùng thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường năng lượng

Quả chà là là nguồn cung cấp glucose, fructose và sucrose tự nhiên, giúp tăng cường năng lượng nhanh chóng và bền vững. Quả chà là có thể cung cấp năng lượng một cách phong phú mà không cần đường tinh luyện.

Nguồn chất xơ tuyệt vời

Chà là chứa nhiều chất xơ, cả hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, giúp điều hòa nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh. Bao gồm chà là trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể góp phần duy trì một hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh.

Hỗ trợ sức khỏe của xương

Chà là chứa các khoáng chất thiết yếu như canxi, magiê và phốt pho, rất quan trọng cho sức mạnh của xương. Thường xuyên ăn chà là có thể giúp ngăn ngừa các tình trạng như loãng xương và cải thiện sức khỏe tổng thể của xương.

Chất làm ngọt tự nhiên

Quả chà là là một chất thay thế tự nhiên tuyệt vời cho đường tinh luyện. Đường tự nhiên có trong chà là, kết hợp với các chất xơ và chất dinh dưỡng có lợi, làm cho chúng trở thành một lựa chọn lành mạnh hơn để thỏa mãn sở thích hảo ngọt của bạn. Chà là có thể được sử dụng để làm ngọt sinh tố, đồ nướng hoặc như một món ăn nhẹ.

Quả chà là là một chất thay thế tự nhiên tuyệt vời cho đường tinh luyện - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường quản lý cân nặng lành mạnh

Do hàm lượng calo thấp và hàm lượng chất xơ cao, chà là có thể giúp kiểm soát cân nặng. Chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm đồ ăn nhẹ nhiều calo và thúc đẩy quá trình trao đổi chất lành mạnh.

Những ai không nên ăn chà là ?

Mặc dù cơ thể của chúng ta có thể tiêu hóa thức ăn bất cứ khi nào chúng ta cần, nhưng có một số trường hợp trong đó ăn chà là không phải là ý tưởng tốt :

Bệnh nhân mắc hội chứng ruột kích thích (IBS): Những bệnh nhân mắc hội chứng ruột kích có thể nhạy cảm với thực phẩm chứa FODMAP, là loại carbs chuỗi nhỏ mà một số người khó tiêu hóa. Là một nguồn fructose đáng kể, chúng có thể dẫn đến đầy hơi và đau dạ dày.

Sau một bữa ăn chính: Quả chà là có nhiều chất xơ, mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Kết quả là, ăn một lượng lớn chà là sau một bữa ăn chính có thể khiến bạn cảm thấy cực kỳ no và khó chịu.

Không nên ăn chà là sau bữa ăn chính - Ảnh minh họa: Internet

Những người bị dị ứng: Mặc dù hiếm gặp, một số người có thể nhạy cảm hoặc thậm chí bị dị ứng với quả chà là.

Những bệnh nhân tiêu chảy hoặc phân lỏng: Quả chà là có chứa một loại đường cồn được gọi là sorbitol, có thể làm tăng nhu động ruột ở một số người. Do đó, tốt nhất là bạn nên hạn chế hoặc tránh những ngày ăn cho đến khi nhu động ruột của bạn trở lại bình thường.

Ngoài những thời điểm này, không có thời điểm “xấu” nào để ăn ngày. Trên thực tế, chúng rất bổ dưỡng và có thể coi chúng như một món ăn nhẹ hoặc một phần của bữa ăn. Hãy nhớ rằng cơ thể của bạn có khả năng tiêu hóa thức ăn 24 giờ một ngày.

Ăn chà là nhiều có tốt không ?

Với vị ngọt tự nhiên, quả chà là thường được ví như loại “kẹo tự nhiên” làm trọn vẹn hương vị ngày Tết. Tuy nhiên theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, KHÔNG nên ăn nhiều quả chà là vì sẽ làm giảm các công dụng của thức quả này với sức khỏe.

Vấn đề về tiêu hóa

Sulfite là hợp chất hóa học được thêm vào trái cây sấy khô để bảo quản, thậm chí loại bỏ vi khuẩn có hại. Những người nhạy cảm với sulfite có thể bị một số phản ứng như đau dạ dày, đầy hơi, chướng bụng và tiêu chảy.

Chà là cũng là nguồn cung cấp chất xơ. Nếu bạn không bổ sung đủ chất xơ, ăn quá nhiều quả chà là có nghĩa là đang hấp thụ quá nhiều chất xơ. Sự gia tăng đột ngột này có thể dẫn đến các vấn đề như đầy hơi.

Ăn quá nhiều chà là không tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Phát ban da

Trái cây sấy khô như chà là cũng có thể gây phát ban trên da do có chứa sulfite.

Chướng bụng

Trong quả chà là có chứa nhiều chất xơ và đường fructose, nếu sử dụng quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng chướng bụng, đầy hơi vì khi vào ruột, hai hoạt chất này sẽ kết hợp với các vi khuẩn để lên men giải phóng khí.

Tăng cân

Chà là có nhiều chất xơ, chúng chứa hàm lượng calo và mật độ năng lượng cao. Quả chà là chứa 2,8 calo mỗi gam, có nghĩa là thực phẩm này có mật độ năng lượng trung bình và có thể dẫn đến tăng cân nếu ăn quá nhiều.

Tăng kali máu

Tăng kali máu là tình trạng nồng độ kali trở nên quá cao trong máu. Chà là là một nguồn thực phẩm giàu kali. Ăn quá nhiều chà là có thể dẫn đến tình trạng này. Vì vậy, nếu mức kali của bạn cao, nên tránh chà là.