Loại quả mọng còn được gọi là 'siêu thực phẩm' mang lại những lợi ích tuyệt vời khiến nhiều người bất ngờ

Ảnh minh họa: Internet

2. Những lợi ích tuyệt vời khi ăn việt quất

2.1 Bảo vệ chống lại bệnh tim

Chất xơ, kali, folate, vitamin C, vitamin B6 và hàm lượng phytonutrient trong quả việt quất hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ngoài việc không có cholesterol, vitamin B6 và folate trong việt quất góp phần ngăn ngừa sự tích tụ của một hợp chất được gọi là homocysteine. Sự tích tụ quá mức homocysteine trong cơ thể có thể làm hỏng các mạch máu và dẫn đến các vấn đề về tim.

Theo một nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard và Đại học East Anglia, ở Vương quốc Anh, tiêu thụ anthocyanins thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ đau tim tới 32% ở phụ nữ trẻ và trung niên. Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ tiêu thụ ít nhất 3 phần quả việt quất hoặc dâu tây mỗi tuần cho thấy kết quả tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

2.2 Giúp duy trì cân nặng

Cùng với việc cải thiện sức khỏe tim mạch và giúp bạn sống thọ hơn, quả việt quất cũng đã được chứng minh là giúp duy trì cân nặng tổng thể và thậm chí còn được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, theo một nghiên cứu được tạp chí Advances in Nutrition công bố.

Đặc biệt, quả việt quất rất giàu chất xơ, giúp ích cho quá trình tiêu hóa của cơ thể, sức khỏe đường ruột và thậm chí là giảm cân. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, một cốc quả việt quất chứa 3,6 gram chất xơ, chiếm 12% đến 14% lượng chất xơ được khuyến nghị hằng ngày của bạn, theo Eat This, Not That!.

Ảnh minh họa: Internet

2.3 Ngăn ngừa ung thư

Vitamin C, vitamin A và các chất dinh dưỡng thực vật khác nhau trong quả việt quất hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giúp bảo vệ tế bào, chống lại thiệt hại từ các gốc tự do liên quan đến bệnh.

Nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa có thể ức chế sự phát triển của khối u, giảm viêm trong cơ thể. Nhờ đó giúp tránh hoặc làm chậm ung thư thực quản, phổi, miệng, hầu họng, nội mạc tử cung, tuyến tụy, tuyến tiền liệt và ruột kết. Quả việt quất cũng chứa folate, đóng vai trò tổng hợp và sửa chữa DNA. Điều này có thể ngăn ngừa sự hình thành các tế bào ung thư do đột biến trong DNA.

Ảnh minh họa: Internet

2.4 Giúp trí não của bạn nhạy bén hơn

Quả việt quất có thể giúp ích cho tim của bạn, có thể giúp trọng lượng của cơ thể bạn, và thậm chí có thể giúp ích cho chức năng nhận thức của bạn. Theo một nghiên cứu, tiêu thụ quả việt quất thường xuyên đã được chứng minh là giúp cải thiện trí nhớ và sự chú ý vào công việc.

Thêm vào đó, một bài báo được xuất bản bởi Trạm Thí nghiệm Nông nghiệp New Jersey thông qua Đại học Rutgers nói rằng quả việt quất giúp tăng lưu lượng máu tổng thể lên não, theo Eat This, Not That! Khi bạn bị tắc nghẽn động mạch và lưu lượng máu đến não chậm hơn, bạn sẽ có nguy cơ cao mắc chứng sa sút trí tuệ do mạch máu.

Ảnh minh họa: Internet

2.5 Hỗ trợ giảm cân

Là hàm lượng calo thấp, chỉ số đường huyết thấp và giàu chất xơ, mọi người có ba lý do để ăn quả việt quất để giảm cân. Bởi vì thực phẩm chỉ số đường huyết thấp được hấp thu chậm hơn, nằm trong đường tiêu hóa lâu hơn. Những thực phẩm này có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và trì hoãn dấu hiệu đói, giúp kiểm soát cân nặng. Đường trong máu cân bằng cũng có thể giúp giảm nguy cơ kháng insulin.