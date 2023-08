Loại quả ăn hay bị rát lưỡi nhưng chứa những lợi ích đáng kinh ngạc mà có thể nhiều người chưa biết

Ngoài ra, dứa còn chứa nhiều axit citric, axit malic và các vitamin A, B, C. Thành phần thịt quả dứa còn chứa nhiều iod, magie, mangan, kali, canxi, phốt pho, sắt, lưu huỳnh. Bác sĩ Vũ cho biết nhiều công trình nghiên cứu khoa học hiện đại chỉ ra vitamin C và mangan nâng cao miễn dịch, duy trì quá trình trao đổi chất và chống oxy hóa, đẹp da. Nhóm vitamin B trong dứa giúp giảm căng thẳng, stress.

Hỗ trợ tiêu hóa: Dứa được chứng minh là giúp ích cho hệ tiêu hóa do có chứa loại enzym có tên là bromelain. Theo các chuyên gia dinh dưỡng Bess Berger (Mỹ), bromelain là loại enzyme tiêu hóa giúp phân hủy thức ăn, các chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein.

Chuyên gia dinh dưỡng Rachel Fine, người sáng lập trang To The Pointe Nutrition, cho biết: "Bromelain và chất xơ trong dứa giúp trì hoãn quá trình hấp thụ đường, ổn định lượng đường trong máu, mức năng lượng hấp thụ trong bữa ăn chính và phụ".

Tăng cường xương: Dứa rất giàu mangan giúp củng cố cho xương của bạn vững chắc hơn. Tất cả những gì bạn cần làm là bổ sung loại quả này vào chế độ ăn hàng ngày.

Phòng ngừa ung thư: Ngoài việc chứa nhiều vitamin C có khả năng chống oxy hóa và phòng ngừa ung thư, thơm còn giàu các chất chống oxy hóa khác, bao gồm: vitamin A, beta-carotene, bromelain, các hợp chất flavonoid khác nhau và hàm lượng mangan cao. Đây là một chất kết hợp quan trọng với superoxide dismutase, một loại chất ăn mòn tự do cực mạnh, có khả năng phòng ngừa một số loại ung thư khác nhau. Do đó, thơm có khả năng phòng ngừa bệnh ung thư miệng, ung thư cổ họng và ung thư vú.

Cung cấp nhiều vitamin C: Cam thường được cho là loại quả bổ sung nhiều vitamin C. Tuy nhiên, một khẩu phần dứa có nhiều vitamin C (79 miligram) hơn một quả cam thông thường (69 miligram). Phụ nữ trưởng thành được khuyến nghị hấp thụ 75 miligram vitamin C mỗi ngày, con số đối với nam giới là 90 miligram.

Chuyên gia dinh dưỡng Jesse Feder (Mỹ) lý giải: “Dứa giàu vitamin C, loại vitamin rất tốt cho da, hỗ trợ sản xuất collagen, hấp thụ sắt và một số quá trình khác trong cơ thể. Vitamin C còn là chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính”.