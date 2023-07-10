Loại hạt ngỡ rằng bình thường lại được phát hiện với nhiều công dụng bổ thận, bổ phổi, dưỡng đại tràng, giúp tinh thần sảng khoái

Hạt thông có nhiều giá trị dinh dưỡng như: protein, chất béo, các loại vitamin A, B1, B2, C, D, E, các chất canxi, phốtpho, kali… Chất béo có trong nhân hạt thông chứa nhiều acid béo không bão hòa, vitamin, nhiều khoáng chất tốt cho sức khoẻ và tim mạch.

Hạt thông là hạt của quả thông lấy từ cây thông có nguồn gốc từ rừng khu vực bang California Mỹ. Chỉ có hạt của quả thông cái mới có thể cho ra quả. Quả thông đưc không có tác dụng cho hạt mà chỉ có vai trò thụ phấn cho quả thông cái ra hạt.

Không chỉ hạt thông mà tất cả các bộ phận của cây thông đều được dùng làm thuốc. Ví như, nhựa cất lấy tinh dầu thông dùng làm thuốc bôi có tác dụng chữa bệnh ngoài da, mụn nhọt, ghẻ lở. Lá thông khi kết hợp với một số loại lá khác để nấu nước tắm có tác dụng chữa lở loét. Phấn hoa thông có tác dụng chữa đau đầu, choáng váng, chóng mặt hoặc trị mụn nhọt lở loét, chảy nước vàng.

Theo thông tin ghi nhận từ Phụ Nữ Việt Nam, BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (cơ sở 3), cho hay, hạt thông hay còn gọi là hải tùng tử, thuộc loại thông 5 lá. Nhân hạt thông có tác dụng bổ can thận, nhuận phế, nhuận tràng, dưỡng da thịt. Đặc biệt thích hợp với người già vì không ảnh hưởng xấu chính khí.

Theo bác sĩ Tấn Vũ, hạt thông còn là thuốc bổ thận, phổi, dưỡng đại tràng giúp tinh thần sảng khoái. Người bị can thận hư (hoa mắt, chóng mặt) dùng nhân hạt thông, vừng đen, câu kỷ tử, cúc trắng. Mỗi thứ 9g sắc uống ngày 1 lần có tác dụng: Bổ can thận, làm sáng mắt, nhuận da, thần kinh ổn định, ngủ ngon, giảm hồi hộp lo âu...

Hạt thông còn là thuốc bổ thận, phổi, dưỡng đại tràng giúp tinh thần sảng khoái - Ảnh minh họa: Internet

Người bị táo bón có thể dùng nhân hạt thông, bá tử nhân, hoả ma nhân, lấy lượng bằng nhau nghiền bột làm viên. Mỗi lần uống khoảng 6g trước bữa ăn.

Trường hợp ho nhiều ngày có thể dùng 10g hạt thông, lá hẹ 12g, lá kinh giới 12g, thái nhỏ sắc 400ml nước còn 1/3 chia uống 2 lần. Giúp giảm ho, dưỡng khoẻ phổi.

Ngoài ra, hạt thông có nhiều khoáng chất, chất béo lành mạnh, các loại vitamin như vitamin E, vitamin K,... có tác dụng tốt cho tim mạch. Dùng hạt thông giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, điều chỉnh mức cholesterol và cải thiện huyết áp.

Ngoài ra, hạt thông có nhiều khoáng chất, chất béo lành mạnh, các loại vitamin như vitamin E, vitamin K,... có tác dụng tốt cho tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, khi sử dùng hạt thông, nếu hạt có màu sắc lạ, mùi lạ cần loại bỏ. Nên mua hạt thông ở những nơi uy tín để đảm bảo chất lượng của sản phẩm.

Cách chế biến hạt thông đơn giản tại nhà

Hạt thông tươi được nướng trên một khay phẳng trong một 350 độ F khoảng 10 phút, lắc giữa chừng.

Cách khác hạt thông cũng có thể được rang bằng chảo trên bếp nhỏ lửa, đảo thường xuyên cho đến khi chúng chuyển sang màu vàng.( cách làm gần giống rang lạc)

Không cần thêm bất kỳ gia vị nào vì thế hạt thông ăn rất an toàn cho sức khỏe vì hoàn toàn làm thủ công đơn giản mà không cần chất phụ gia bảo quản nào

Hạt thông có chứa rất protein, nhiều hơn so với bất kỳ hạt thông thường nào khác.

So sánh về hàm lượng dinh dưỡng hạt Thông ở châu Âu có nhiều protein hơn so với các giống tại châu Mỹ.