Mùa hè nóng nực ai cũng 'đổ xô' đi ăn loại trái cây này, nhưng có đến 3 nhóm người không nên dùng

Theo Đông y, nguyên nhân gây ra bệnh viêm loét miệng là do âm suy nội nhiệt, suy hỏa thượng. Dưa hấu có công dụng lợi tiểu, nếu người bị viêm loét miệng ăn quá nhiều dưa hấu sẽ làm cho lượng nước trong cơ thể bị bài tiết ra ngoài nhanh và nhiều gây thiếu nước ở khoang miệng, làm miệng càng khô, gây âm suy, nóng trong, quá trình mắc bệnh kéo dài khó mà điều trị tận gốc.

Người đang bị bệnh về dạ dày hạn chế ăn dưa hấu - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân tiểu đường hạn chế ăn dưa hấu

Dưa hấu chứa đường glucoza, đường mía, và đường fructoza do đó khi ăn dưa hấu xong lượng đường trong máu tăng cao.

Với người bình thường, cơ thể sẽ tiết ra insulin giúp duy trì ổn định nồng độ đường trong máu và trong nước tiểu. Những với bệnh nhân tiêu đường thì hoàn toàn ngược lại, ăn nhiều dưa hấu khiến lượng đường trong máu tăng cao, gây rối loạn quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể, dẫn tới gây ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Phụ nữ mang thai

Ăn quá nhiều dưa hấu khi mang bầu sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Trong quá trình mang thai, tâm lý của phụ nữ không ổn định, sinh lý cũng có nhiều thay đổi, lượng insulin tiết ra không đủ, khiến tác dụng của đường trong máu giảm, nồng độ đường trong máu cao, gây ra bệnh tiểu đường thai kỳ.

Bên cạnh đó, ăn dưa lạnh dễ khiến bà bầu bị đau bụng và tiêu chảy. Do đó, bà bầu không nên ăn quá nhiều, càng không nên ăn dưa hấu ướp lạnh, dù là ngày hè có oi bức đến đâu.

Mang thai hạn chế ăn dưa hấu - Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của dưa hấu đối với cơ thể ?

Cung cấp nước cho cơ thể

Nước là thành phần chiếm tới 95% quả dưa hấu. Chính vì vậy, bổ sung dưa hấu sẽ giúp giữ nước cho cơ thể và duy trì nồng độ điện giải. Ăn dưa hấu thường xuyên có thể giảm các triệu chứng mất nước sau khi vận động mạnh, luyện tập thể thao như chuột rút, mệt mỏi, choáng…

Chống oxy hóa và bảo vệ cơ thể

Dưa hấu có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng ngăn ngừa mức độ ảnh hưởng của gốc tự do, làm chậm quá trình thoái hóa và bảo vệ các cơ quan trong cơ thể. Có thể kể đến một số chất chống oxy hóa có trong dưa hấu, như:

– Vitamin C: Giúp tăng cường miễn dịch và ngăn ngừa tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra.

– Lycopene: Giúp bảo vệ tế bào võng mạc và thần kinh khỏi tác động của gốc tự do.

– Carotenoit: Là hợp chất thực vật bao gồm beta-carotene và alpha-carotene, khi được dung nạp vào cơ thể sẽ chuyển đổi thành vitamin A.

– Cucurbitacin E: Có tác dụng kiểm soát phản ứng viêm trong cơ thể.

Phòng ngừa ung thư

Lycopene trong dưa hấu có thể phòng ngừa bệnh ung thư – đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa.

Hợp chất này làm giảm nguy cơ phát triển tế bào ung thư bằng cách giảm tăng trưởng IGF. Trong đó, IGF tăng cao là một trong những nguyên nhân kích thích tế bào phát triển bất thường và có nguy cơ chuyển biến thành tế bào ung thư.

Bên cạnh đó, dưa hấu có chứa Cucurbitacin E – hợp chất có tác dụng ức chế sự phát triển của khối u và ngăn ngừa hiện tượng di căn của tế bào ung thư.

Dưa hấu giúp phòng ngừa bệnh ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa bệnh lý tim mạch

Cholesterol cao là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến tim mạch như xơ vữa động mạch, huyết áp cao, thiếu máu cơ tim, suy tim… Vì vậy, bổ sung thực phẩm chứa nhiều chất xơ, nước, vitamin và hợp chất chống oxy hóa có thể làm giảm hàm lượng cholesterol cơ thể và ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch.