Loại hạt này giàu canxi hơn cả sữa, là 'nữ hoàng chất xơ' được săn lùng trong hội giảm cân, vừa dưỡng nhan lại giảm cholesterol tuyệt đỉnh

Internet tràn ngập thông tin, cả đúng và sai về các tuyên bố khác nhau về hạt chia. Nhiều người muốn giảm cân bao gồm hạt chia trong chế độ ăn uống của họ mà không biết nhu cầu hàng ngày và nhược điểm của việc ăn quá nhiều.

Hạt Chia không còn xa lạ với bất kỳ ai. Những nhà máy năng lượng nhỏ bé này chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng thiết yếu mang lại một số lợi ích cho cơ thể, từ giảm cân đến kiểm soát lượng đường trong máu.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về một số sự thật liên quan đến những lợi ích mà hạt chia mang lại.

Ngoài một lượng chất xơ kha khá, hạt chia còn chứa một lượng chất béo không bão hòa đa như axit béo omega 3, protein, canxi, phốt pho và kẽm.

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Theo báo cáo của Trường Y tế Công cộng TH Chan của Harvard, hạt chia là một loại protein hoàn chỉnh, chứa tất cả chín axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tạo ra. Báo cáo cũng nói rằng hai thìa hạt chia (1 ounce hoặc 28 gam) chứa khoảng 140 calo, 4 gam protein, 11 gam chất xơ, 7 gam chất béo không bão hòa, 18% RDA cho canxi và các khoáng chất vi lượng bao gồm kẽm và đồng và là nguồn thực vật giàu axit béo omega-3 nhất.

Hạt Chia là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào

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Lý do tại sao nhiều chuyên gia sức khỏe khuyên dùng hạt chia để giảm cân là do sự hiện diện của chất xơ. Theo USDA, 100 gam hạt chia chứa 34 gam chất xơ.

Sự hiện diện của chất xơ với số lượng lớn như vậy giúp người ăn no lâu hơn và sau đó giảm cảm giác thèm ăn.

​Hạt Chia là nguồn cung cấp axit béo omega 3 dồi dào

Khoảng 60% dầu trong hạt chia là từ axit béo omega 3. Axit béo omega 3 điều chỉnh cholesterol, nhịp tim, giảm huyết áp, ngăn ngừa cục máu đông, giảm viêm và có tác động tích cực tổng thể đến sức khỏe tim mạch.

Hạt Chia có thể làm giảm lượng đường trong máu, mức cholesterol

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Một số nghiên cứu đã tuyên bố rằng các chất xơ có trong hạt chia có thể làm giảm mức độ lipoprotein mật độ thấp hoặc cholesterol LDL.

Những chất xơ này có thể ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn vì chúng khiến người bệnh cảm thấy no. Các chất xơ sẽ làm giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và bệnh tiểu đường loại 2.

Giảm hạt chia nếu bạn đang dùng thuốc

Nhưng bạn cần cẩn thận khi ăn hạt chia khi đang dùng thuốc điều trị bệnh tiểu đường hoặc cholesterol trong máu cao. Đó là bởi vì, do hạt chia và các loại thuốc, mức bình thường có thể giảm xuống mức thấp nguy hiểm.

Hạt Chia có thể tăng cường sức khỏe của xương

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Lượng magiê và phốt pho có trong hạt chia làm cho nó trở thành nguồn thực phẩm thích hợp cho sức khỏe xương thích hợp. Vài gram hạt chia có đủ canxi để đáp ứng phần lớn nhu cầu canxi hàng ngày, là yếu tố cần thiết cho xương và cơ bắp.

Nhiều báo cáo về sức khỏe cho biết, khi so sánh gram với gram hạt chia có nhiều canxi hơn các sản phẩm từ sữa.

Theo Times of India