Loại củ là ‘nhân sâm của người nghèo’, ngày Tết nạp thêm bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe, chẳng lo béo phì

Cà rốt 150 g, mật ong 50 g, nước chín để nguội vừa đủ. Cà rốt rửa sạch, cạo vỏ, thái thành miếng nhỏ rồi dùng máy ép lấy nước (nếu không có máy ép thì giã thật nát rồi dùng vải bọc lại, vắt lấy nước cốt), cho mật ong và chế thêm nước vừa đủ, quấy đều rồi uống. Dịch thể thu được có màu quất chín rất hấp dẫn, mùi vị thơm ngon tự nhiên. Nước có công dụng bổ dưỡng, nâng cao năng lực miễn dịch của cơ thể, giúp phòng chống bệnh cao huyết áp.

Củ cà-rốt, củ mã thầy (còn gọi là củ năn, bột tê), mỗi thứ 150-200g, rau mùi 100g, sắc lấy nước uống thay trà trong ngày. Thứ trà này có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị bệnh sởi, thường áp dụng vào thời kì cuối, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, dưỡng tâm sinh tân.

Chữa ho gà

Củ cà-rốt 200g, táo tầu (hồng táo, đại táo) 12 quả, nước 1500ml, sắc còn 500ml, hoà thêm chút đường phèn vào cho dễ uống, uống 3 lần/ngày, liên tục trong 10 ngày. Hoặc có thể dùng 500g củ cà-rốt, ép lấy nước, thêm chút đường phèn vào rồi hấp nóng lên, uống ngày 2-3 lần. Bài thuốc này có tác dụng kiện tỳ, sinh tân, giải độc, ... Thường sử dụng như 1 biện pháp hỗ trợ trong việc điều trị bệnh ho gà ở trẻ nhỏ.

Phòng chống ung thư

Trong các phác đồ điều trị của y học phương đông, cam thảo được coi như một vị thuốc dẫn đường mà nhờ đó thuốc đi đúng hướng và đi tới cơ quan đích. Trong hóa trị liệu bệnh ung thư, người ta cũng cần những chất dẫn đường như thế bởi thuốc hóa trị liệu thường là những thuốc siêu độc tính và cơ thể thường kích hoạt hệ thống phòng vệ tự động, đóng tất cả các kênh vận chuyện nội bào để chống thuốc vào sâu bên trong. Điều này có lợi cho tự nhiên nhưng lại có hại cho bác sĩ bởi như thế thì thực chẳng khác nào thuốc đưa vào rồi lại phải đưa ra.

Cà rốt lợi ích cho phụ nữ. Ảnh: Internet

Nhóm các chuyên gia này đã phát hiện ra một số hoạt chất quý giá trong cà rốt có thể bất hoạt sự đóng của các kênh chống thấm này. Tức là các kênh này buộc các kênh này phải mở ra để thuốc đi vào. Điều này đã được chứng minh là có hiệu quả, ít nhất với ung thư vú.

Họ đã thử nghiệm và thấy là cà rốt có thể làm giảm nồng độ của protein kháng trị trong ung thư vú là protein BCRP/ABCG2. Kết quả là thuốc ngấm vào tốt hơn và ung thư từ kháng trị đã trở thành dễ trị.

Một số bài thuốc từ củ cà rốt

Theo Sức khỏe và đời sống, giá trị chữa bệnh của cà rốt gắn liền với hàm lượng caroten cao, đây là nguồn cung cấp vitamin A rất phong phú. Vitamin A có tác dụng tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng của cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng. Đặc biệt vitamin A có vai trò rất quan trọng cho mắt, ngăn ngừa chứng khô mắt dẫn đến khô kết mạc, nhuyễn giác mạc gây mù lòa.

Thiếu vitamin A còn có thể sinh ra bệnh sừng hóa nang lông, bề mặt da thường nổi gai, dễ bong da. Thiếu vitamin A, trẻ chậm lớn, chậm tăng trưởng cả về thể chất, trí lực. Dưới đây là một số bài thuốc bạn có thể tham khảo:

Thuốc bồi bổ sức khỏe sau khi ốm nặng

Cà rốt (thái miếng, tẩm mật sao) 30g, cây vú bò (thái lát, tẩm mật sao) 24g, hoài sơn (củ mài, sao) 24g, mạch môn (củ tóc tiên, bỏ lõi, sao) 12g, ngưu tất 12g, thổ tam thất 12g. Sắc uống.

Giảm ho khan, họng khô miệng khát

Cà rốt rửa sạch, ăn sống; nhai nuốt dần, nhiều lần trong ngày.

Một số bài thuốc từ cà rốt. Ảnh: Internet

Hỗ trợ trị đau dạ dày

Hạt cà rốt, sao chín, nghiền thành bột mịn; ngày uống 3 lần, mỗi lần 6g, hoặc uống khi thấy lên cơn đau.

Nhuận tràng, thông tiện, trị táo bón

Cà rốt 600g, ép lấy nước, pha mật ong vào uống 2 -3 lần trong ngày, mỗi lần 100- 150ml.

Chữa quáng gà/tăng cường thị lực

Chữa quáng gà: Cà rốt 3 củ, thái lát, hấp chín, ăn nhiều ngày liên tục.

Hoặc dùng bài: Gan lợn 300g thái mỏng, cà rốt 200g. Xào chín. Ăn mỗi ngày 1 lần;.

Hoặc: Cà rốt 400g, thịt lươn 400g, xào lên ăn. 5 ngày là một liệu trình.

Làm sáng mắt, tăng cường thị lực: Cà rốt 100g, trứng gà 2 quả. Cà rốt gọt vỏ, thái thành lát nhỏ, luộc đến khi chín thì đập trứng gà vào ăn. 5-7 ngày là một liệu trình.

Hỗ trợ chữa thủy đậu ở trẻ em

Cà rốt 60g, mã thầy 60g, hành tây 30g, sắc uống như uống trà. Hoặc dùng bài: Lá cà rốt 90g, rau mùi 60g, sắc uống.

Cách chọn cà rốt tươi

- Khi mua cà rốt nên chọn những củ có màu vàng sẫm, màu càng đậm chứng tỏ hàm lượng caroten và vitamin C càng cao.

- Trong số những củ cà rốt có cùng kích cỡ nên chọn củ có trọng lượng nặng hơn, vì loại cà rốt này có đủ độ ẩm và dinh dưỡng, tươi ngon hơn. Ngược lại những củ có khối lượng nhẹ hơn nghĩa là cà rốt đã được để một thời gian, dinh dưỡng và độ ẩm đã mất đi một phần. Vì vậy không nên mua.

- Không mua các củ cà rốt có bề mặt bị hư hỏng hoặc biến dạng. Cà rốt bị hỏng rất dễ bị nhiễm vi khuẩn.

- Nếu muốn bảo quản lâu bạn nên chọn những củ cà rốt vẫn còn dính đất trên bề mặt.

Cà rốt có dính đất trông có vẻ bẩn, nhưng chúng thường tươi hơn. Những củ cà rốt đã được làm sạch trông đẹp mắt nhưng nhược điểm là không thích hợp để bảo quản lâu.

- Đừng mua loại cà rốt có da nhăn nheo, mềm nhũn. Khi mua cà rốt, hãy dùng tay cảm nhận độ mềm và cứng của cà rốt. Nếu vỏ cà rốt cứng và có thể dùng móng tay bấm ra nước thì có nghĩa là cà rốt còn rất tươi, nếu sờ vào thấy hơi mềm hoặc có nếp nhăn thì có nghĩa là cà rốt đã bị mất nhiều nước và không tươi, không nên mua.

Cách bảo quản cà rốt

- Bảo quản trong thùng carton

Lót một lớp giấy báo xuống đáy thùng, đặt cà rốt lên lớp giấy báo rồi đậy nắp thùng lại, để nơi thoáng mát. Cách này đơn giản nhưng bảo quản khá tốt, cà rốt tươi lâu hơn và vẫn giữ màu sắc như ban đầu.

Tuy nhiên, cách này chỉ để được khoảng 3 ngày vì cà rốt khá nhanh hỏng nếu nhiệt độ phòng không đảm bảo mát và thoáng.

- Bảo quản cà rốt trong tủ lạnh

Cần rửa sạch cà rốt, sau đó để ở nơi thoáng gió để làm khô bề mặt cà rốt. Tiếp đó dùng màng bọc thực phẩm bọc từng củ cà rốt rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Cách này để được khoảng 1 tuần nhưng phải đảm bảo khi cho vào tủ lạnh phải thật khô ráo và sạch sẽ.

- Bảo quản ngăn đá

Cà rốt rửa sạch, thái miếng vuông nhỏ sau đó chần qua nước cho chín, để cà rốt nguội rồi cho vào hộp đậy kín, cuối cùng cho vào hộp khu vực ngăn đá tủ lạnh. Bằng cách này, có thể bảo quản được khoảng 2 tháng. Khi ăn, chỉ cần lấy ra hâm nóng.

Đây là cách mà các nhà sản xuất rau củ quả hay làm và họ đề hạn sử dụng thậm chí lên tới hàng năm. Tuy nhiên, nếu để quá lâu ngăn đá, màu sắc của cà rốt sẽ không còn tươi, mất đi lượng dinh dưỡng quý giá. Vì vậy, tốt nhất là chỉ sử dụng trong vòng 2 tháng mà thôi.