Hóa ra đây là lý do áng sớm, bụng rỗng, uống ngay một cốc nước có lợi cho sức khỏe...!

Dinh dưỡng 05/06/2022 11:40

Cơ thể người chiếm 70% là nước, nên việc bổ sung nước để tráng ruột và tăng năng lượng cho buổi sáng là điều cần thiết sau một đêm ngủ dài. Vậy buổi sáng nên uống gì để có lợi cho sức khỏe, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng?

Nước đun sôi để nguội

Buổi sớm dậy, uống cốc nước có độ ấm như nhiệt độ trong phòng bạn ngủ là tốt nhất. Điều đó sẽ làm giảm thiểu tối đa sự kích thích đối với dạ dày và ruột. Nghiên cứu cho thấy , nước đun sôi để nguội trong khoảng 20~25 oC là sự lựa chọn tốt nhất. Bởi hoạt tính sinh vật trong đó sẽ thẩm thấu qua màng tế bào mà kích thích sự bài tiết, làm tăng thêm khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Nguyên tố Can-xi, Ma-giê trong nước đun sôi để nguội đều rất có ích cho sức khỏe cơ thể bạn. Tuy nhiên, buổi sáng sớm không nên uống nước lạnh. Điều đó sẽ làm cho dạ dày bị kích thích mà không có cách nào đến được đường ruột, làm bụng bị chướng khí.

Nước dừa

Uống nước dừa vào buổi sáng rất có lợi cho sức khỏe. Bởi vì nước dừa chứa nhiều axit lauric giúp tăng cường khả năng miễn dịch, tăng tốc độ trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân. Ngoài ra, do trong nước dừa có chứa rất giàu vitamin, khoáng chất và các chất điện giải như natri và kali giúp giữ nước cho cơ thể.

Nước ép nha đam

Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết nước ép nha đam có đặc tính chống viêm giúp giảm viêm đường tiêu hóa và có lợi cho những người bị hội chứng ruột kích thích. Bên cạnh đó, nước ép nha đam còn hỗ trợ điều trị táo bón và thải bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

Lưu ý: Một số người có thể bị dị ứng với nha đam, bởi vậy nếu như bạn dùng thử thấy có hiện tượng sưng phù, khó thở, ngứa ngáy, hoặc đau bụng,... thì nên dừng ngay lại.

Nước mật ong

Hóa ra đây là lý do áng sớm, bụng rỗng, uống ngay một cốc nước có lợi cho sức khỏe...! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Buổi sáng sớm sau khi tỉnh dậy bạn uống một cốc nước pha mật o­ng càng tốt. Bởi con người, sau một đêm dài ngủ thiếp đi thì phần lớn nước trong cơ thể đã bị bài tiết hoặc bị hấp thụ. Trong lúc bụng rỗng , uống một cốc nước mật o­ng, vừa có tác dụng bổ sung nước cho cơ thể vừa tăng thêm dinh dưỡng.

Nước ép rau củ

Hóa ra đây là lý do áng sớm, bụng rỗng, uống ngay một cốc nước có lợi cho sức khỏe...! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Buổi sáng chính là thời điểm tốt nhất để cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn khi rau được nạp vào dưới dạng nước ép. Các loại rau xanh lá như rau bina và cải xoăn có thể làm tăng mức năng lượng của cơ thể. Ngoài ra, các loại rau chứa nhiều sắt có khả năng cung cấp oxy cho các tế bào và chống lại sự mệt mỏi vào buổi sáng.

Nước chanh

Hóa ra đây là lý do áng sớm, bụng rỗng, uống ngay một cốc nước có lợi cho sức khỏe...! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nếu bạn quan tâm tới tri thức làm đẹp hoặc giảm béo mà trên báo chí vẫn thường đề cập thì sẽ phát hiện chất uế thải cách ngày là hung thủ làm hại thân hình yêu kiều và sắc đẹp bản thân.

Đúng vậy, uế thải tích tụ dần dần biến thành độc tố, sẽ hiện ra trên làn da của bạn. Cho nên hằng ngày khi tỉnh dậy vào buổi sớm, tốt nhất vào trước bữa ăn sáng, hãy uống một cốc nước ấm mà trong đó có lát chanh tươi. Chớ coi thường cốc nước thải độc này. Bởi nó không chỉ là chất tốt nhất làm trung hòa được a-xít trong cơ thể mà còn có tác dụng loại trừ độc ra khỏi cơ thể bạn. Ngoài đó ra, nếu như bị hôi miệng không tốt thì nước chanh sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng đó một cách tuyệt vời.

Trà gừng

Hóa ra đây là lý do áng sớm, bụng rỗng, uống ngay một cốc nước có lợi cho sức khỏe...! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Uống trà gừng vào buổi sáng có thể làm dịu tiêu chảy và chứng khó tiêu vì gừng chứa nhiều gingerol. Đặc biệt, gừng còn có công dụng thư giãn cơ bắp, giảm đau nhức hiệu quả. Tuy nhiên, với những người mắc bệnh nóng trong, rôm sảy, mụn nhọt, đang mang thai...thì không nên uống nhiều trà gừng bởi sẽ làm cho tình trạng bệnh tình thêm nghiêm trọng. Nguyên nhân là do gừng có tinh chất cay gây nóng trong khi bạn sử dụng quá nhiều. 

Nước ép cà chua

Hóa ra đây là lý do áng sớm, bụng rỗng, uống ngay một cốc nước có lợi cho sức khỏe...! - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Cách tuyệt vời để bắt đầu buổi sáng của bạn là uống một ly nước ép cà chua. Cà chua nhiều nước, giàu vitamin A và C kích thích hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, thanh lọc cơ thể.

Uống nước buổi sáng như thế nào là tốt nhất?

Thông thường tốt nhất là nên uống nước khi trong bụng chưa có gì, khi dạ dày còn rỗng, nghĩa là trước bữa điểm tâm sáng của bạn sẽ giúp thúc đẩy tiến trình tuần hoàn máu, thanh lọc cơ thể, làm sạch đường tiêu hóa.

Khi uống nước nên uống thành từng ngụm nhỏ, không nên uống quá nhanh. Việc uống nước quá nhanh sẽ rất dễ bị tụt huyết áp, phù nề não, dẫn tới đau đầu, buồn nôn và dễ khiến bạn bị sặc nước.

Thường xuyên ăn những thực phẩm giúp ổn định huyết áp, bỏ túi thêm thông tin hữu tích này!

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