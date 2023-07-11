Từ xưa, phụ nữ vẫn luôn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất trong xã hội khi vừa phải chăm lo cho gia đình vừa phải hoàn thiện bản thân để xứng với quan niệm “công, dung, ngôn, hạnh” sao cho trọn vẹn trong mắt của mọi người. Nhưng ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, khoa học kỹ thuật, đặc biệt là thực hiện chế độ bình đẳng giới đã dần xóa bỏ quan niệm cổ hủ và lạc hậu về một nửa thế giới này.

Dương Quý Phi - một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc được biết đến là người đẹp rất biết giữ gìn nhan sắc. Bí quyết làm đẹp của Dương Quý Phi bắt nguồn từ… những món ăn, đặc biệt là hoa quả. Dương Quý Phi rất thích ăn quả lệ chi (quả vải). Loại quả này chứa nhiều protein, chất béo, sinh tố A, B, lân, sắt.

Theo Tuổi Zing News, nhiều người quan niệm rằng chỉ nên bắt đầu chăm sóc da mặt khi đã qua tuổi dậy thì. Tuy nhiên, có một người phụ nữ U40 chia sẻ việc bắt đầu skin care từ sớm khá quan trọng. Cô đã bắt đầu dưỡng da từ khi mới lên 10 và không ngừng một ngày nào.

Hoa hậu châu Á có vẻ đẹp như tuổi 20

Ở tuổi 54, Ông Hồng được nhận xét trẻ trung, quyết rũ hơn tuổi thật rất nhiều. Đặc biệt làn da của cô lúc nào cũng căng bóng, láng mịn như độ tuổi 20.

Nàng mỹ nhân xứ Cảng Thơm sinh năm 1968. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Châu Á do đài ATV tổ chức vào năm 20 tuổi và may mắn giành được vương miện. Sau khi trở thành hoa hậu, Ông Hồng chính thức bước chân vào showbiz và tham gia diễn xuất trong các phim của ATV, tuy nhiên, sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân của cô khá thị phi. Dẫu vậy, sự trẻ đẹp của cô ở tuổi ngũ tuần là điều không thể phủ nhận.

Nữ diễn viên chia sẻ rằng, bí quyết chống lão hóa của mình đó là sử dụng nước detox 3 lần/tuần. Nguyên liệu nước detox của cô chủ yếu là táo, cần tây.

Thức uống detox từ táo và cần tây hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố và thúc đẩy trao đổi chất tốt hơn. Ảnh: Internet

Thức uống detox từ táo và cần tây hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố và thúc đẩy trao đổi chất tốt hơn.

Cả táo và cần tây đều rất giàu axit hữu cơ, cellulose và các khoáng chất, những chất này có thể thúc đẩy sức khỏe đường ruột, hỗ trợ lợi khuẩn trong ruột, thúc đẩy đại tiện trơn tru hơn, từ đó ngăn ngừa táo bón.

Thứ nước uống giúp hoa hậu trẻ hóa. Ảnh: Internet

Sự hiện diện của vitamin C và chất chống oxy hóa trong táo có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da. Một số bằng chứng cho thấy táo được sử dụng rộng rãi trong các biện pháp tự nhiên để điều trị các vấn đề liên quan đến da như viêm da, ngứa, nhiễm trùng da, da nứt nẻ và nếp nhăn. Các polyphenol trong nước ép táo cũng có thể ngăn ngừa nguy cơ lão hóa sớm.

Còn cần tây có chứa polyacetylene - tác dụng chống viêm rất hiệu quả, được đánh giá giống như một loại kháng sinh tự nhiên.

Đặc biệt, cần tây và táo đều chứa ít calo, giúp làm giảm cảm giác thèm ăn. Vì thế, chị em có thể sử dụng chúng để giảm cân rất tốt.

Cách làm nước detox từ cần tây và táo:

- Cần tây cắt bỏ rễ, tách từng cuống lá, bỏ phần lá úa và rửa sạch, để ráo nước.

- Táo rửa sạch, gọt vỏ, bỏ hạt, cắt thành từng miếng nhỏ.

- Cho từ từ cần tây và táo đã sơ chế vào máy ép để ép lấy nước.

- Chị em nên uống loại nước detox này vào buổi sáng trước hoặc sau ăn 30 phút để phát huy tác dụng nhiều nhất.

Lưu ý khi uống detox

- Quy trình detox chuẩn là giảm dần lượng thực phẩm hấp thụ, đồng thời giảm tích lũy độc tố từ thực phẩm vào cơ thể.

Ví dụ thay vì ăn được 6 chiếc bánh quy, bạn hãy ăn 1-2 chiếc thôi, đó cũng là một phần của chế độ ăn kiêng detox.

- Khi ăn, cần nhai kỹ và loại bỏ hoặc giảm các thực phẩm không lành mạnh như đồ chiên, xào, đường, đồ ăn chế biến sẵn. Hãy nhớ chỉ áp dụng chế độ detox triệt để trong một giai đoạn ngắn, khi cơ thể đã sẵn sàng và phải được chỉ định bởi các bác sĩ có chuyên môn.

- Ăn nhiều rau quả tươi, sạch. Chuyển dần thức ăn giàu đạm, đường và tinh bột sang rau củ quả, ưu tiên sản phẩm hữu cơ. Rau và trái cây đóng một vai trò quan trọng giúp bạn khỏe mạnh vì chúng có chứa các hợp chất giúp cơ thể đối phó với các hóa chất độc hại. Việc "ăn" sẽ bổ sung chất xơ cho cơ thể tốt hơn việc "uống" rau xanh.

- Uống đủ tối thiểu 2 lít nước mỗi ngày, kể cả nước canh hay nước trà. Thận là cơ quan chính trong việc thanh lọc và loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể. Việc uống đủ nước là một trong những cách giúp giữ thận sạch sẽ.

Song không được uống quá nhiều nước vì nó sẽ khiến thận bị quá tải. Với người đang có các bệnh tim mạch, huyết áp thì lượng uống cũng cần được tư vấn bởi các bác sĩ.

- Thiết lập khoảng cách giữa các bữa sáng và tối: Nếu ăn tối lúc 19h, bạn nên ăn sáng chậm hơn lúc 7h hôm sau. Điều này cho phép cơ thể nghỉ ngơi (không dung nạp thêm thức ăn) trong vòng 12 giờ cho mỗi chu kỳ 24 giờ.

- Thói quen này còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn. Giờ ăn cũng cần được sắp xếp tùy thuộc theo tình trạng dinh dưỡng (thừa hay thiếu cân) và phụ thuộc cả vào một số bệnh lý (đái tháo đường, đau dạ dày…).

- Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn có ý định detox cơ thể. Thực tế từng có những trường hợp đáng tiếc xảy ra khi người detox cơ thể đang mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim mạch hay đái tháo đường, là phụ nữ trong giai đoạn cho con bú, hoặc giai đoạn tiền mãn kinh cần phải kiểm tra sức khỏe tổng quan, tham khảo ý kiến của những bác sĩ chuyên khoa để tránh những hậu quả đáng tiếc trước khi áp dụng một chế độ detox.