Hệ thống trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm đón thêm 1.550 bò sữa nhập từ Mỹ

Vinamilk Green Farm là hệ thống trang trại sinh thái được Vinamilk ra mắt vào năm 2021 bao gồm 3 trang trại tại Thanh Hóa, Quảng Ngãi và Tây Ninh. Được phát triển trên các trang trại đạt chuẩn GlobalG.A.P. có tổng diện tích lên tới hàng nghìn hecta, mô hình "Green Farm" được Vinamilk xây dựng dựa trên 3 trụ cột là: Chọn lọc đầu vào kĩ lưỡng; Thực hành nông nghiệp tái tạo; Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào nông nghiệp bền vững, trong đó đàn bò sữa thuần chủng nhập khẩu là một trong những khía cạnh được đầu tư cho các trang trại này.

Đây cũng là đợt nhập bò đầu tiên trong năm 2022 của Vinamilk với 100% cá thể thuần chủng HF, đã được các chuyên gia di truyền chọn lọc kỹ càng qua lý lịch phả hệ 3 đời. Đặc biệt với đàn bò nhập khẩu lần này, từng cá thể bò được kiểm tra, đánh giá và đạt Chỉ số tổng hiệu suất di truyền đều ở mức cao.

Được biết với số lượng 1.550 con bò sữa được nhập khẩu đợt này, các trang trại Vinamilk Green Farm sẽ đạt 100% quy mô tổng đàn là 20.000 con.

Xuất phát từ cảng Olympia (Hoa Kỳ), đàn bò đã vượt 6.200 hải lý để về đến Việt Nam.

Các chuyên gia của Vinamilk trực tiếp sang Mỹ để cùng với đối tác tuyển chọn những cô bò sữa khỏe mạnh, từ trong đàn bò có sản lượng trung bình trên 10.000 lít/con/chu kỳ 305 ngày, tương đương 38-40 lít sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày. Đàn bò nhập khẩu về Green Farm lần này bao gồm cả bò tơ có độ tuổi đa dạng, cùng với bò mang thai được trực tiếp tuyển chọn tại Mỹ nhằm góp phần gia tăng nhanh số lượng đàn bò của các trang trại trong thời gian tới.

Trong suốt hành trình dài từ Mỹ đến Việt Nam trên biển, đàn bò sữa được chuyên gia Mỹ theo dõi sức khỏe, tâm lý với chế độ chăm sóc được thiết kế đặc biệt. Toàn bộ quá trình này được cập nhật liên tục cho các chuyên gia của Vinamilk tại Việt Nam để công tác tiếp nhận, chăm sóc bò khi về trang trại được diễn ra một cách xuyên suốt và hiệu quả.

Hàng chục chuyến xe tải cùng các nhân viên trang trại làm việc xuyên đêm đến sáng để vận chuyển các cô bò về đến trang trại một cách an toàn và nhanh chóng nhất

Quy trình tiếp nhận chuyên nghiệp và công phu

Tàu chuyên dụng chở bò sữa sẽ cập cảng tại Nghi Sơn, Thanh Hóa và Dung Quất, Quảng Ngãi. Mọi tình huống về thời tiết, nhiệt độ tại thời điểm bò sữa đặt chân xuống cảng đều đã nằm trong tính toán. Chỉ trong 1 buổi sáng đàn bò 1.550 con đã được tiếp nhận thành công, bắt đầu hành trình về trang trại Vinamilk Green farm Thanh Hóa và Quảng Ngãi.



Thời tiết mát mẻ, mưa nhẹ làm dịu bớt khí hậu mùa hè miền Bắc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển đàn bò về trang trại

Để chuẩn bị cho việc đón bò sữa về trang trại, hàng loạt biện pháp đảm bảo các yêu cầu về phòng bệnh và sức khỏe đàn bò đã được Vinamilk triển khai như: chuồng nuôi phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch động vật, tất cả phương tiện vận chuyển bò phải được tập kết riêng biệt, phun khử trùng cả trước và sau khi bò được chuyển lên xe để di chuyển về trang trại. Khi về đến trang trại, một lần nữa đàn bò sẽ được kiểm tra trước khi nhập vào khu chuồng cách ly riêng. Mỗi cá thể bò sẽ được lấy mẫu xét nghiệm theo qui định, được tiêm phòng các loại bệnh theo quy định của cơ quan thú y chuyên trách.



Sau khi về trang trại và được chăm sóc theo chế độ “tân đáo”, sức khỏe đàn bò đã ổn định và thích nghi với khí hậu tại Việt Nam.

Tại trang trại, trước khi gia nhập vào đàn hiện hữu, đàn bò “tân đáo” (bò mới nhập về) sẽ có một nơi ở riêng trong vòng 30-45 ngày và được chăm sóc bởi một đội ngũ chuyên gia, nhân viên trang trại với chế độ chăm sóc riêng để bò sớm hòa nhập, làm quen với môi trường mới.

Là người tham gia trực tiếp vào từng các khâu chăm sóc đàn bò sữa, ông Vũ Đức Huy- Giám đốc trang trại Green Farm Thống Nhất, Thanh Hóa cho biết:“Đợt nhập bò lần này diễn ra khá thuận lợi vì thời gian di chuyển chỉ mất khoảng 20 ngày. Đàn bò sữa được theo dõi kỹ lưỡng trên tàu nên duy trì được sức khỏe ổn định khi nhập chuồng tân đáo. Với chế độ dinh dưỡng, điều kiện sống được chăm chút, kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, đàn bò sẽ sớm nhập đàn và cho sữa để làm ra những sản phẩm sữa tươi Green Farm chất lượng”

Mới đây, mô hình trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm và câu chuyện về phát triển bền vững trong chăn nuôi bò sữa của Vinamilk đã tạo được ấn tượng mạnh tại Hội nghị sữa toàn cầu 2022 tổ chức tại Pháp. Xác định đây sẽ là xu hướng chung của khu vực và trên thế giới, Vinamilk đã đầu tư mạnh để phát triển hệ thống này về cả quy mô đàn và sản lượng sữa, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng sữa tại Việt Nam đang ngày càng tăng.



Đại diện của Vinamilk chia sẻ về câu chuyện của “Green Farm” tại hội nghị sữa toàn cầu diễn ra tại Pháp đầu tháng 6/2022

Với việc đưa phát triển bền vững vào thành 1 trong 4 chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2026, Vinamilk đang tập trung đầu tư và phát triển hệ thống trang trại sinh thái Green Farm như một hình mẫu của chăn nuôi bò sữa theo định hướng phát triển bền vững, đem lại lợi ích cho môi trường và cộng đồng.