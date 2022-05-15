Gừng và dầu gió tuy đơn giản nhưng sự kết hợp của cặp đôi này sẽ khiến bạn ngạc nhiên vì công dụng thần kì mang lại

Dinh dưỡng 15/05/2022 13:41

Không chỉ giúp giải cảm, mà 2 nguyên liệu này khi kết hợp với nhau còn mang tới nhiều lợi ích cực thần kỳ ít ai biết.

Gừng và dầu gió có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Nhưng không chỉ vậy, nếu kết hợp với nhau gừng và dầu gió còn mang đến công dụng khử khuẩn.

Gừng và dầu gió tuy đơn giản nhưng sự kết hợp của cặp đôi này sẽ khiến bạn ngạc nhiên vì công dụng thần kì mang lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của gừng và dầu gió khi kết hợp với nhau

Trị mất ngủ

Gừng và dầu gió tuy đơn giản nhưng sự kết hợp của cặp đôi này sẽ khiến bạn ngạc nhiên vì công dụng thần kì mang lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với người bị mất ngủ, đặc biệt là mất ngủ hậu Covid-19 thì có thể làm túi gừng dầu gió này đặt dưới gối. Mùi của gừng và dầu gió có thể trị chứng mất ngủ rất hiệu quả. Mẹo nhỏ này vừa rẻ lại vừa tiện.

Không chỉ vậy, túi gừng dầu gió còn có hiệu quả xoa dịu thần kinh, giúp ngủ ngon và có thể giúp bạn ngủ nướng nữa.

Mẹo trị muỗi trong phòng bằng gừng và dầu gió

Gừng và dầu gió tuy đơn giản nhưng sự kết hợp của cặp đôi này sẽ khiến bạn ngạc nhiên vì công dụng thần kì mang lại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gừng có mùi thơm nồng ấm nên khi lan tỏa khắp nhà sẽ khiến loài muỗi bị tê liệt thần kinh và khiến chúng không dám bén mảng đến nhà cả bạn. Chính vì vậy, sử dụng gừng kết hợp với dầu gió là một phương pháp đuổi muỗi trong phòng rất an toàn và hiệu quả. Đặc biệt, những gia đình có trẻ em hay bị muỗi đốt thì nên áp dụng phương pháp này thường xuyên. 

Bạn hãy lấy 1 củ gừng, bóc vỏ, rửa sạch, để ráo nước rồi dập nát để vào đĩa. Sau đó, cho thêm vài giọt dầu gió vào đĩa rồi đặt ở những vị trí muỗi thường xuất hiện như phòng ngủ, nhà bếp, gầm tủ,…

Khử mùi hôi tủ quần áo, nhà vệ sinh

Gừng và dầu gió tuy đơn giản nhưng sự kết hợp của cặp đôi này sẽ khiến bạn ngạc nhiên vì công dụng thần kì mang lại - Ảnh 4

Đối với thời tiết nồm ẩm như hiện nay, nhà vệ sinh dễ ẩm mốc, hôi hám. Chỉ một túi gừng dầu gió nhỏ nhưng cũng giúp bạn xử lý vấn đề này. Mùi gừng và dầu gió có thể giúp khử mùi hôi trong nhà vệ sinh một cách hiệu quả.

Ngoài việc khử mùi hôi nhà vệ sinh, bạn có thể dùng túi gừng dầu gió để khử mùi hôi quần áo. Hãy treo túi gừng dầu gió trong tủ quần áo, nó sẽ giúp đánh bay được mùi hôi khó chịu cho quần áo.

Chữa nấm da chân, hôi chân

Gừng và dầu gió tuy đơn giản nhưng sự kết hợp của cặp đôi này sẽ khiến bạn ngạc nhiên vì công dụng thần kì mang lại - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đối với người bị nấm da chân hoặc hôi chân, chỉ cần để túi gừng dầu gió này trong chậu nước và ngâm chân mỗi tối sẽ thấy vô cùng hiệu quả. Mỗi tuần bạn ngâm chân với gừng dầu gió 2-3 lần sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

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