Cơ thể xì hơi quá nhiều, bất ngờ thủ phạm ngay trong bữa ăn hàng ngày

Hiện tượng xì hơi có thể xảy ra khi bạn nuốt không khí hoặc ăn thức ăn khó tiêu. Đôi khi, đây cũng có thể là dấu hiệu của tình trạng sức khỏe . Nếu việc xì hơi tăng thêm nhiều lần trong ngày, hãy đến gặp bác sĩ nếu bạn lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình.

Mặc dù có vô số lợi ích cho sức khỏe, trứng vẫn có thể gây ra một số vấn đề nghiêm trọng về mùi khi xì hơi.

Sas Parsad, chuyên gia bổ sung và người sáng lập The Gut Co., giải thích: “Trứng rất giàu protein và chất béo lành mạnh nhưng chứa các hợp chất lưu huỳnh, đặc biệt là trong lòng đỏ trứng. Đối với những người nhạy cảm với các hợp chất chứa lưu huỳnh hoặc các protein cụ thể trong trứng, khi ăn trứng có thể dẫn đến tăng sản sinh khí với mùi trứng thối đặc trưng".

Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia cho biết hãy cân nhắc giảm lượng trứng ăn vào hoặc thử dùng sản phẩm thay thế trứng. Hãy thử món đậu hũ non hoặc các nguyên liệu như sữa chua và chuối nghiền khi chiên trứng.

Bông cải xanh và cải brussels

Có thể bạn ngạc nhiên khi cải brussels nằm trong danh sách này. Sau khi ăn những loại rau xanh chứa nhiều chất xơ này, bạn có thể thấy mình giải phóng khí nhiều hơn bình thường một chút.

Chuyên gia Sas Parsad cho biết đó là vì những loại rau giàu dinh dưỡng này, tất cả đều thuộc họ cải, có nhiều chất xơ và chứa các hợp chất lưu huỳnh nên “tạo ra khí có mùi đặc trưng”.

Ảnh minh họa: Internet

Ông nói: “Hàm lượng chất xơ cao trong những loại rau này có thể dẫn đến tăng sản xuất khí trong đường tiêu hóa".

Bạn sẽ không nên ngừng ăn hoàn toàn vì nhóm thực phẩm này rất tốt cho cơ thể. Vì vậy, chuyên gia Sas Parsad nói rằng nấu chín thật kỹ có thể giúp mất đi một số chất xơ giúp dễ tiêu hóa hơn.

Đậu xanh, đậu lăng

Chuyên gia Sas Parsad nói rằng các loại đậu như đậu xanh, đậu lăng rất giàu chất xơ và carbohydrate phức hợp.

Ông giải thích: “Chất xơ và carbs phức tạp trong đậu xanh và đậu lăng được lên men bởi vi khuẩn đường ruột, tạo ra khí".

Chuyên gia Sas Parsad chia sẻ: "Ngâm các loại đậu trước khi nấu và từ từ kết hợp chúng vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm đầy hơi. Ngoài ra, hệ vi sinh vật đường ruột có thể thích ứng với việc chế biến những thực phẩm này hiệu quả hơn theo thời gian, đặc biệt nếu dùng thực phẩm bổ sung men vi sinh".

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các loại đậu như đậu xanh và đậu lăng có thể gây ra các triệu chứng cho những người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS).

Vì vậy, nếu bạn nhận thấy những thực phẩm này gây rối loạn tiêu hóa, hãy trao đổi với bác sĩ về khả năng cắt giảm và xem liệu các triệu chứng có cải thiện hay không.

Bít tết

Thức ăn béo làm chậm quá trình tiêu hóa và là nguyên nhân chính khiến thức ăn chiên rán có thể gây đầy hơi. Nhưng đó không phải là tất cả.

Chuyên gia Sas Parsad cho biết: “Bít tết là nguồn cung cấp protein chất lượng cao và chứa nhiều chất béo".

Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia Sas Parsad cho biết thịt đỏ, bao gồm cả bít tết “mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và có thể lên men trong ruột, dẫn đến mùi hăng hơn và tăng sản sinh khí”.

Mùi này thường được mô tả là mùi thịt hoặc mùi lưu huỳnh. Chuyên gia Sas Parsad nói: “Tiêu thụ thịt đỏ ở mức độ vừa phải có thể giúp giảm đầy hơi và mùi hôi. Kết hợp thịt với các thực phẩm giàu chất xơ như rau cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa".

Sô cô la và kem

Bạn đã bao giờ thấy mình ôm bụng sau khi ăn món tráng miệng hoặc kem chưa?

Chuyên gia Sas Parsad cho biết: “Các sản phẩm làm từ sữa như kem và sô cô la có chứa lactose. Nếu cơ thể không dung nạp lactose, lượng lactose không tiêu hóa được có thể dẫn đến đầy hơi và có mùi chua".

Nếu đầy hơi khi ăn món tráng miệng hoặc kem có thể cho thấy vấn đề cơ bản là cơ thể bạn không dung nạp lactose. Hãy đến gặp bác sĩ nếu bạn nghi ngờ mình không dung nạp lactose để có những bước điều chỉnh thực đơn ăn uống tiếp theo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chuyên gia Sas Parsad cho biết thêm: “Sữa làm từ thực vật, chẳng hạn như hạnh nhân hoặc đậu nành, thường không chứa lactose nhưng vẫn có thể dẫn đến đầy hơi do một số chất xơ hoặc chất phụ gia nhất định”.

Các thực phẩm gây xì hơi khác

Có hàng loạt loại thực phẩm có thể góp phần gây đầy hơi, bao gồm: Hành, tỏi, kẹo cứng,... và một số đồ uống khác như đồ uống có ga.