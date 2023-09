Cơ thể sẽ ra sao khi ăn thiếu rau củ?

Cơ thể con người không thể tạo ra vitamin và chất xơ nhưng các chất này có nhiều trong rau củ. Vì vậy, việc ăn và tiêu thụ rau củ là rất cần thiết nhưng thiếu vitamin và chất xơ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đường ruột. Khi bị táo bón, các chất cặn bã không được thải ra ngoài và tích tụ lại gây cản trở quá trình trao đổi chất bình thường của da. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng ít được hấp thụ trong ruột có thể dẫn đến da bị thiếu dinh dưỡng. Khi cơ thể không đủ vitamin C, A và B sẽ khiến da bạn khô ráp vì đây là các chất sẽ giúp cho bạn giữ được một làn da khỏe mạnh. Vitamin cũng rất cần thiết cho việc sản xuất collagen và duy trì sức khỏe của da, do đó khi thiếu vitamin da bạn sẽ bị thô ráp. Da thô ráp không chỉ xuất hiện trên mặt như mụn trứng cá, sảy mà còn gây ngứa và gàu trên da đầu.

Vitamin từ rau củ rất cần thiết để cải thiện quá trình trao đổi chất và sản xuất năng lượng. Khi thiếu vitamin, rất khó để cơ thể hoạt động tốt ngay cả khi được cung cấp đủ các chất tinh bột, lipid và protein. Dù bạn có vận động nhưng kết quả là bạn luôn trong tình trạng thiếu năng lượng và dễ bị mệt mỏi. Vitamin B được cho là có hiệu quả trong việc giảm mệt mỏi, vì vậy nếu cơ thể thiếu hụt chất này chúng ta thường gặp phải tình trạng mệt mỏi và uể oải. Ngoài vitamin B, axit pantothenic cũng giúp tạo ra năng lượng, đây cũng là một thành phần được tìm thấy trong các loại rau như bông cải xanh và rau đay. Nếu bạn có cảm giác buồn nôn rất có thể là do cơ thể bạn đang thiếu rau.

Gây suy giảm khả năng miễn dịch

Trong cơ thể con người, oxy hoạt tính được tạo ra khi sử dụng để sản xuất năng lượng. Quá trình phản ứng này sẽ tăng dần theo độ tuổi nhưng cũng do các nguyên nhân khác như tia cực tím, thuốc lá và căng thẳng. Vì oxy hoạt tính sẽ làm tổn thương các tế bào, gây ra các bệnh liên quan đến lối sống như lão hóa và ung thư. Vì các vitamin chứa trong rau có đặc tính chống oxy hóa, chúng sẽ loại bỏ oxy hoạt tính trong cơ thể, ngăn tế bào oxy hóa và tăng cường miễn dịch. Ngoài ra, vitamin có chức năng cải thiện lưu thông máu và điều hòa cơ thể tránh các rối loạn về thể chất. Ngoài ra, các khoáng chất có trong rau cũng rất cần thiết cho việc tạo nên các tế bào miễn dịch. Vì vậy, nếu ăn thiếu rau thì khả năng miễn dịch của bạn sẽ bị suy yếu, dễ bị cảm lạnh và khó hồi phục.

Dễ bị các bệnh liên quan đến lối sống

Tiểu đường, ung thư, tim mạch, đột quỵ là các căn bệnh liên quan đến lối sống không chỉ do lão hóa gây ra. Lối sống hàng ngày như thói quen ăn uống, tập thể dục, hút thuốc, uống rượu bia là những nguyên nhân chính gây ra bệnh tật. Đặc biệt, chế độ ăn uống không lành mạnh khiến người lớn dễ mắc các bệnh tiểu đường, máu nhiễm mỡ, tim mạch, ung thư đại trực tràng. Huyết áp cao làm tăng khả năng mắc các bệnh liên quan đến lối sống vì khi huyết áp cao sẽ thúc đẩy quá trình làm xơ cứng động mạch. Kali có nhiều trong rau ngót có tác dụng hạ huyết áp, hàm lượng chất xơ khó làm tăng lượng đường trong máu nên rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa các bệnh liên quan đến lối sống. Ngoài ra, thành phần sắc tố có trong rau xanh và vàng có tác dụng chống oxy hóa, ngăn chặn quá trình oxy hóa và có hiệu quả trong việc ngăn ngừa chứng xơ cứng động mạch. Vitamin A, C, E và polyphenol loại bỏ oxy hoạt tính, còn vitamin C và β-carotene có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự phát triển của chất gây ung thư.

Dễ xuất hiện mùi trên cơ thể

Xuất hiện mùi cơ thể không do tuổi tác. Thói quen ăn uống là một trong những nguyên nhân gây ra mùi cơ thể nồng nặc. Không chỉ mùi trên cơ thể mà còn các mùi như đầy hơi, mồ hôi,… đều là do oxy hoạt tính tạo ra. Khi thiếu rau, lượng oxy hoạt tính sẽ tăng lên oxy hóa chất béo trong cơ thể do đó sẽ làm tăng lượng chất tạo ra mùi có tên là nonenal. Nếu bạn muốn giảm mùi cơ thể thì nên bổ sung vitamin C và E có tác dụng chống oxy hóa và polyphenol. Những thành phần này có nhiều trong các loại rau củ có màu xanh và vàng.

Theo trang Suntory Kenko