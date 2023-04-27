Chuyên gia đưa giải pháp thiết thực cải thiện thực trạng dinh dưỡng bữa sáng cho trẻ em

Hội thảo này do Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam - nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tiên phong đồng hành cùng Bộ Giáo dục - Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia tổ chức.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu cùng thảo luận về giải pháp cải thiện dinh dưỡng bữa sáng của trẻ

Theo khảo sát dinh dưỡng khu vực Đông Nam Á (SEANUTS II) do FrieslandCampina khởi xướng và công bố trong năm 2022, 90% trẻ em Việt Nam ăn sáng nhưng hơn 50% trẻ không được đáp ứng đủ nhu cầu vi chất cần thiết cho sự phát triển, trong đó đáng kể là thiếu đạm, vitamin D và canxi.

Các chuyên gia tại hội thảo nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của bữa sáng bởi cung cấp 15%-25% năng lượng cho cơ thể trong ngày. Ngoài ra, bữa sáng còn giúp duy trì cân nặng hợp lý, bảo vệ dạ dày và hệ tiêu hóa, tăng cường hoạt động não bộ, tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ các bệnh mạn tính.

Vì mỗi ngày não tiêu thụ gần 20% năng lượng cơ thể nên nếu không được cung cấp đủ năng lượng cho thời gian học dày đặc, trẻ có thể mệt mỏi, đờ đẫn, khó tiếp thu bài vở, dẫn đến kết quả học tập kém, thậm chí ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, cản trở sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ.

Do đó, việc bổ sung đủ vi chất cho bữa sáng là cực kỳ quan trọng mà phụ huynh cần thực hiện. Trên thực tế, bữa sáng phổ biến của trẻ em Việt chỉ là gói xôi, bánh mì, bánh ngọt... nhiều tinh bột để no nhanh mà có thể không đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Nhiều bậc cha mẹ còn không hiểu biết đầy đủ về tầm quan trọng bữa ăn sáng hoặc quá bận rộn để chăm sóc bữa sáng cho con.

Tiến sỹ Nguyễn Thu Hà, Khoa Vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam chia sẻ tại hội thảo

Tiến sỹ Nguyễn Thu Hà, nghiên cứu viên, Khoa Vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, cho biết: “Thực đơn bữa sáng cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng đa lượng và vi chất dinh dưỡng với tỷ lệ cân đối phù hợp thể chất của trẻ. Tỉ lệ các chất dinh dưỡng trong bữa ăn sáng là 15% chất đạm, 25% chất béo, 55% tinh bột, 30g chất xơ cùng đầy đủ vitamin và khoáng chất. Tùy điều kiện, phụ huynh có thể lựa chọn các thực phẩm phù hợp để xây dựng bữa sáng cho trẻ”.

Cần bổ sung sữa cho bữa sáng của trẻ

Để trẻ không bị thiếu hụt năng lượng, bên cạnh món ăn thường ngày, mẹ nên bổ sung thêm sữa tươi vào thực đơn sáng của con. “Bữa sáng của trẻ cần có đủ 4 nhóm chất cần thiết: trái cây/rau, protein, sữa và ngũ cốc. Trong đó, nhóm sữa có hàm lượng canxi cao dễ hấp thụ, chứa đầy đủ chất đạm, chất béo, đường, vitamin và khoáng chất giúp cơ thể khỏe mạnh”, Tiến sỹ Nguyễn Thu Hà chia sẻ thêm.

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng bữa sáng được xem là thời điểm tốt nhất trong ngày để cơ thể có thể hấp thu đầy đủ các dưỡng chất trong sữa. Không chỉ giàu protein, sữa tươi còn có các nhóm chất dinh dưỡng như chất béo, các loại vitamin và chất khoáng, đồng thời chứa hàm lượng canxi cao, phốt pho cân đối… Trung bình, 180 ml sữa tươi cung cấp khoảng 200 mg canxi, đáp ứng 20-30% nhu cầu canxi trong ngày của trẻ ở từng lứa tuổi.

Tuy vậy trên thực tế, nghiên cứu SEANUTS II cho thấy có đến 40% trẻ em Việt Nam uống dưới 4 phần sữa nhỏ/tuần, tức là thấp hơn khuyến nghị trẻ từ 1 đến 3 tuổi cần uống 400-500 ml sữa/ngày, tương đương 2-3 hộp/ngày.

Một bữa sáng đủ chất quan trọng hơn bữa sáng no. Vì thế, để bổ sung vi chất vào cơ thể, bố mẹ nên thêm 1 hộp sữa vào bữa sáng của con, 1 hộp cho vào cặp để bé uống thêm vào giờ ra chơi.

Cô Gái Hà Lan và giải pháp dinh dưỡng bữa sáng đủ chất cho trẻ

Bà Tạ Thúy Hà, Giám đốc Kinh doanh cấp cao Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam chia sẻ về sáng kiến cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam từ Cô Gái Hà Lan

Thuộc tập đoàn sữa hàng đầu trên thế giới, với hơn 150 năm kinh nghiệm, nhãn hàng Cô Gái Hà Lan luôn thấu hiểu vai trò quan trọng của nhu cầu dinh dưỡng cần thiết hàng ngày ở trẻ. Với sứ mệnh mang nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho thế giới, Cô Gái Hà Lan không ngừng sáng tạo và tối ưu công thức vào từng hộp sữa tươi để mỗi hộp có lượng đạm béo tốt, tăng cường canxi, vitamin D cùng vitamin và khoáng chất khác.

Hơn thế nữa, với tiêu chí “mở rộng tiếp cận dinh dưỡng”, nhãn hàng luôn nỗ lực đảm bảo tất cả mọi người đều có thể tiếp cận dễ dàng các sản phẩm dinh dưỡng chuẩn Hà Lan tốt nhất với mức giá phù hợp nhất thông qua những nghiên cứu mới và cải tiến liên tục.

Với sứ mệnh mang nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho thế giới, sữa Cô Gái Hà Lan luôn sáng tạo và tối ưu công thức vào từng sản phẩm

Cô Gái Hà Lan còn tiếp tục ghi dấu ấn quan trọng khi hợp tác cùng Bộ Giáo dục - Đào tạo khởi tạo thành công dự án chiến lược 5 năm ‘Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội’, bao gồm các hoạt động khác nhau như: giáo dục dinh dưỡng cho học sinh để các em có hiểu biết đúng về tầm quan trọng của các nguồn dinh dưỡng cần thiết, đặc biệt là sự cần thiết uống sữa mỗi ngày; lắp đặt sân chơi nhằm khuyến khích các em vận động vui chơi năng động...

Trong năm 2023, Cô Gái Hà Lan đã cùng Bộ Giáo dục - Đào tạo chính thức triển khai chương trình giáo dục dinh dưỡng thông qua giáo án điện tử tại các trường trên toàn quốc. Đây được xem là một sáng kiến kịp thời mà Cô Gái Hà Lan đề xuất thực hiện nhằm kiến tạo nền tảng dinh dưỡng vững vàng hơn cho trẻ em Việt Nam với giải pháp tích hợp công nghệ vào giáo dục, hưởng ứng mục tiêu chương trình chuyển đổi số 4.0 của quốc gia. Chương trình thực hiện tương tác hai chiều trên nền tảng kĩ thuật số với nội dung đa dạng, sinh động, linh hoạt giúp các em học sinh tiểu học từ 6-10 tuổi tiếp cận kiến thức mọi lúc, mọi nơi.

Cô Gái Hà Lan đồng hành cùng Bộ Giáo dục - Đào tạo triển khai giáo án dinh dưỡng điện tử tại các trường trên toàn quốc

Chia sẻ tại chương trình, bà Trịnh Hoài Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đánh giá cao sáng kiến Giáo án điện tử của nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan. “Khi đưa vào giảng dạy chính thức, sẽ có hơn 1,5 triệu trẻ em được tiếp cận hình thức học tập mới này. Từ đó, học sinh sẽ được nâng cao nhận thức và trang bị đầy đủ kiến thức về dinh dưỡng, thúc đẩy trẻ hình thành thói quen dinh dưỡng uống sữa vào buổi sáng, giúp thế hệ tương lai của Việt Nam đầy đủ chất, khỏe mạnh, vững vàng hơn”.

Giáo án điện tử là công cụ thiết thực để giúp trẻ tự tìm tòi, học hỏi và nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, đặc biệt là dinh dưỡng bữa sáng

Bà Tạ Thúy Hà, cho biết: “Là thành viên của tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới, nhãn hàng Cô Gái Hà Lan luôn theo đuổi mục tiêu ‘Mang nguồn dinh dưỡng tốt hơn’ thông qua việc giải quyết bài toán về thực trạng dinh dưỡng bữa sáng của trẻ, song song với việc bồi đắp kiến thức và tăng cường giáo dục về dinh dưỡng cho học sinh ngay từ tuổi nhỏ.

Với những chương trình đang thực hiện, Cô Gái Hà Lan củng cố thêm cam kết lâu dài và bền vững trong việc chung tay cùng Chính phủ, cộng đồng cải thiện dinh dưỡng cho các thế hệ người Việt, góp phần vào chiến lược phát triển bền vững ‘Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội’.