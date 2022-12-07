Chuyên gia dinh dưỡng mách bạn top 4 loại hải sản tốt cho tim mạch, chị em nội trợ nhất định không thể bỏ qua

Tôm là một trong những loại thực phẩm rất giàu selenium - một chất có đặc tính bảo vệ và hỗ trợ hoạt động của hệ tim mạch, miễn dịch hiệu quả. không những vậy, tôm còn là một loại thực phẩm rất giàu kẽm, iot và selen. Khác với mực, tôm là loại hải sản tốt cho tim mạch nhưng lại không chứa nhiều calo, đồng thời giàu các chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn quá trình lão hóa.

Tuy nhiên, cần chú ý khi sử dụng tôm làm thực phẩm, bạn không nên nấu chín tôm quá kỹ vì sẽ rất dễ làm mất đi các dưỡng chất và khoáng chất mà tôm có thể cung cấp cho cơ thể. Bạn nên đảm bảo tôm được nấu vừa chín tới là đảm bảo nhất. Bên cạnh đó, những người có lượng cholesterol cao và những người bị mắc bệnh gout thì không nên ăn tôm vì loại thực phẩm này có lượng đạm khá lớn.

Khi nhắc đến những loại hải sản tốt cho tim mạch, thì bạn không nên bỏ qua mực. Đây là loại thực phẩm rất giàu omega-3, kẽm, đồng cùng iot. Trong mực có hàm lượng mực cao, tham gia vào quá trình hấp thụ và chuyển hóa sắt hiệu quả, từ đó thúc đẩy quá trình hình thành các tế bào hồng cầu, sản sinh ra máu.

Bên cạnh đó omega-3 và vitamin B có trong mực rất có lợi cho sức khỏe tim mạch và trí não, có tác dụng trong việc điều trị chứng đau nửa đầu. Tuy nhiên, loại thực phẩm này sẽ cung cấp lượng calo cao, nên bạn chỉ nên ăn mực với một số lượng hợp lý, không nên ăn quá nhiều cùng một lúc. Những người bị các bệnh về tim mạch nên hạn chế ăn các món chiên, rán mực sử dụng nhiều dầu mỡ, chứa nhiều chất béo không có lợi cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

3. Cua

Cua là một trong những loại thực phẩm có chứa hàm lượng axit béo omega-3 rất cao, thậm chí gần như là cao nhất trong số các loại hải sản. Loại hải sản tốt cho tim mạch này có khả năng chống viêm và hỗ trợ cho việc điều trị các bệnh về viêm khớp. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn cung cấp hàm lượng lớn protein, ít calo và chất béo cho cơ thể. Cua không những tốt cho tim mạch mà còn có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì.

Bên cạnh đó, việc bổ sung cua trong thực đơn của gia đình còn giúp nâng cao sức khỏe nhờ những nguyên tố vi lượng như crom, canxi và kẽm. Tuy nhiên, khi ăn cua bạn không nên ăn quá nhiều cùng một lúc vì cua có tính hàn, ăn quá nhiều rất dễ dẫn đến tình trạng bị lạnh bụng. Cùng với đó, phải nấu chín thật kỹ cua trước khi ăn đồng thời không cho thêm muối vào khi nấu vì trong môi trường nước, chúng rất dễ bị nhiễm nhiều loại động vật ký sinh và hàm lượng natri cao, không phù hợp cho nhứng người bị cao huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

4. Cá hồi

Cá hồi ngoài là thực phẩm dành cho trí nhớ, chúng còn là một loại hải sản rất tốt cho tim mạch. Trong cá hồi rất giàu axit béo omega-3, vitamin A, D cùng rất nhiều loại khoáng chất khác nhau. Việc dùng cá hồi vào thực đơn ăn uống hàng ngày sẽ giúp làm giảm nguy cơ hình thành các cục máu đông trong mạch máu, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch và huyết áp. Hàm lượng omega-3 dồi dào trong cá hồi còn tốt cho thị lực. Đặc biệt những người mắc bệnh thoái hóa điểm vàng hay các tật về mắt khác. Tuy nhiên, cá hồi có hàm lượng natri ở mức khá cao. 85g cá hồi đáp ứng tới 20% nhu cầu natri của cơ thể trong một ngày. Do đó, người mắc bệnh huyết áp cao không nên ăn nhiều, chỉ nên bổ sung với lượng vừa phải mà thôi.