Chanh dây giải nhiệt cực tốt nhưng có 5 nhóm người không nên uống!

Chanh dây chứa một nguồn vitamin vô cùng dồi dào, thế nhưng những nhóm người dưới đây nên hạn chế uống chanh dây vì có thể khiến sức khỏe tồi tệ hơn.

Người đang mắc bệnh dạ dày và đường ruột Vì chanh dây có vị chua và có tính axit nên sẽ làm tăng lượng axit trong dạ dày, khiến cho bệnh nhân bị bệnh dạ dày và đường ruột có nguy cơ mắc các triệu chứng như trào ngược dạ dày, ợ chua và viêm loét,... Do đó, bệnh nhân cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn trước khi dùng nước chanh dây.Người đang mắc các bệnh dạ dày và đường ruột. Ảnh minh họa: Internet Người đang đói bụng



PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (Nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc gia), khuyên rằng khi đang đói bụng mọi người không nên uống nước chanh dây vì loại quả này chứa rất nhiều axit, có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của dạ dày. Vị chuyên gia cũng cho biết, thói quen tiêu thụ đồ ăn, thức uống có vị chua khi dạ dày rỗng có thể làm mòn lớp niêm mạc dạ dày bởi axit, dẫn đến viêm loét dạ dày và thậm chí xuất huyết dạ dày. Ảnh minh họa: Internet Người bị tiêu chảy do ăn uống

Nếu tiêu chảy do vi khuẩn, uống nước chanh dây có thể có lợi vì đặc tính kháng khuẩn của nó. Tuy nhiên, trường hợp tiêu chảy là do phản ứng với chế độ ăn thì nên tránh uống thêm nước chanh dây để không làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá. Ảnh minh họa: Internet Trẻ sơ sinh Do cơ thể của trẻ sơ sinh vẫn chưa phát triển đầy đủ nên rất dễ bị dị ứng. Bên cạnh đó, đối với trẻ trên 2 tuổi thì ba mẹ nên bỏ hạt chanh dây trước khi cho bé uống để tránh bị hóc và phụ nữ đang có thai cũng nên dùng nước chanh dây vừa phải. Người có cơ địa dị ứng Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), chanh dây là loại trái cây dễ gây dị ứng, gây nổi mề đay, khó thở, phù mạch. Nếu không được cấp cứu kịp thời, dị ứng có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy người có cơ địa dị ứng không nên sử dụng. Ảnh minh họa: Internet

8 món đồ tuy nhỏ nhưng là ổ chứa vi khuẩn trong gia đình Nhìn từ bên ngoài trông chúng có vẻ sạch sẽ, nhưng thực tế những món đồ này lại là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn.

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