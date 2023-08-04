Bất ngờ với những gia vị thường ngày này lại có vô vàn lợi ích cho tim mạch

Những gia vị hàng ngày này lại góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch của cơ thể từng ngày.

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người sử dụng ớt đỏ cay có tỷ lệ tử vong thấp hơn, đặc biệt là do bệnh tim và ung thư.

Trong ớt có chứa một chất hóa học gọi là capsaicin. Capsaicin chống viêm và làm giảm huyết áp của bạn. Ngoài ra, ớt còn giúp quản lý các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh tiểu đường, ung thư, béo phì và bệnh tim mạch.

Tỏi

Tỏi làm giảm mức cholesterol, cũng như giúp ngăn ngừa tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, bệnh tim mạch và các bệnh tim khác. Ngoài ra, tỏi còn có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn và kháng nấm. Vì thế bạn nên kết hợp tỏi vào bữa ăn hằng ngày bằng cách ăn tỏi sống hoặc nấu với món ăn yêu thích.

Tỏi góp phần làm giảm các tác nhân xấu gây hại đến tim mạch.

Gừng

Giống như tỏi, gừng thường được nấu chín hoặc sử dụng như một loại gia vị dạng bột khô.

Loại gia vị này đặc biệt tốt cho sức khỏe tim mạch. Nó làm giảm căng thẳng oxy hóa gây tổn hại cho tim bằng cách ngăn chặn sự xơ cứng động mạch.

Gừng cũng chống viêm, giảm cholesterol, cải thiện chức năng gan và kiểm soát huyết áp.

Rau mùi

Một tính năng chính của rau mùi là khả năng giảm cholesterol LDL (có hại) và huyết áp, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Quế

Quế giúp giảm các nguyên nhân liên quan đến xơ vữa động mạch và bệnh tim. Bên cạnh đó, quế còn làm giảm mức cholesterol xấu, chất béo trung tính, và thông tắc động mạch. Có thể rắc bột quế vào cà phê hoặc pha trà để thưởng thức.

Quế còn làm giảm mức cholesterol xấu, chất béo trung tính, và thông tắc động mạch.

Chanh

Chanh giúp giảm mức cholesterol xấu, ngăn ngừa tổn thương oxy hóa và giữ cho các động mạch khỏe mạnh. Hơn thế nữa, chanh cũng chứa nhiều vitamin C giúp giảm viêm và làm sạch động mạch.

Nghệ

Nghệ là loại gia vị có chứa chất curcumin có đặc tính bảo vệ tim mạch và giúp giảm tổn thương thành động mạch. Chiết xuất nghệ được biết là làm giảm cholesterol xấu và làm giảm mảng bám tích tụ trong động mạch.

Có thể thêm nghệ vào các món ăn yêu thích để làm tăng mùi vị. Bên cạnh đó, có thể pha trà nghệ và sữa nghệ để thưởng thức.