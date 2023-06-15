Bất ngờ thay, loại hạt được xem là 'kho báu' chống lão hóa lại bị lãng quên, nhiều người bỏ phí: Hiệu nghiệm chống bệnh tim mạch, tiểu đường

Dinh dưỡng 15/06/2023 16:03

Hạt vải chứa các hoạt chất polyphenol, flavonoid và proanthocyanidin, được xem là chất chống oxy hóa và là vị thuốc tốt cho cơ thể.

Trong Đông y, hạt vải dù không ăn được trực tiếp nhưng được xem như một vị thuốc bổ.

- Đặc tính chống oxy hóa mạnh

Một trong những ưu điểm đáng kể nhất của hoạt chất chiết từ hạt vải đó là đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ bao gồm polyphenol, flavonoid và proanthocyanidin. Những hợp chất chống oxy hóa này có tác dụng vô hiệu các gốc tự do gây hại trong cơ thể, giảm stress oxy hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, ung thư và bệnh lý tim mạch.

- Thúc đẩy trẻ hóa làn da

Cùi vải giàu chất dinh dưỡng tốt cho tóc thì hạt vải lại có lợi cho da. Hoạt chất chiết từ hạt vải cho thấy những tác dụng đầy hứa hẹn với làn da nhờ hàm lượng polyphenol cao có trong các chất chiết xuất này góp phần cải thiện độ đàn hồi và độ ngậm nước của làn da đồng thời giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Bất ngờ thay, loại hạt được xem là 'kho báu' chống lão hóa lại bị lãng quên, nhiều người bỏ phí: Hiệu nghiệm chống bệnh tim mạch, tiểu đường - Ảnh 1
Hạt vải có tác dụng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Ảnh: Internet

Hơn nữa, đặc tính kháng khuẩn của hạt vải giúp hoạt chất chiết từ loại hạt này có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng da và thúc đẩy một làn da khỏe mạnh hơn.

- Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chiết xuất hạt vải được tìm thấy có tác dụng tác động tích cực tới sức khỏe tìm mạch bằng cách cân bằng cholesterol, giảm viêm và thúc đẩy quá trình lưu thông máu trơn tru hơn.

- Tiềm năng chống bệnh tiểu đường

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt chất chiết từ hạt vải thể hiện đặc tính chống lại bệnh tiểu đường nhờ khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu, tăng cường độ nhạy insulin và giảm các biến chứng có liên quan tới tiểu đường type 2 như biến chứng tại thận.

Bất ngờ thay, loại hạt được xem là 'kho báu' chống lão hóa lại bị lãng quên, nhiều người bỏ phí: Hiệu nghiệm chống bệnh tim mạch, tiểu đường - Ảnh 2
Hạt vải thường bị bỏ phí. Ảnh: Internet

Cơ chế tác động của hoạt chất chiết từ hạt vải được giải thích tương tự như tác dụng của biguanide.

Cách sử dụng hạt vải

Vải rất tốt cho tóc nhưng hạt vải lại có lợi cho da. Hàm lượng polyphenol cao có trong hạt vải góp phần cải thiện độ đàn hồi và hydrat hóa của da, đồng thời làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Thêm chiết xuất hạt vải vào quy trình chăm sóc da có thể làm trẻ hóa làn da, khiến bạn trông trẻ trung và rạng rỡ.

Bạn cũng có thể tự chuẩn bị chiết xuất hạt vải tại nhà. Hạt quả vải được làm sạch và phơi khô. Sau đó, nghiền hạt thành bột mịn bằng máy xay sinh tố.

Bột hạt vải tự làm này có thể được thêm vào sinh tố, sữa chua hoặc thậm chí dùng làm gia vị cho nhiều món ăn khác nhau.

 Lưu ý khi ăn vải

- Theo lời khuyên của các bác sĩ, chỉ ăn quả vải đã chín đủ, không ăn vải xanh hoặc nhai, cắn hạt vải khi ăn; không ăn quá nhiều vải cùng một lúc vì dễ bị đau rát lưỡi, sinh nhiệt, "say vải", ngộ độc vải dẫn đến buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt.

- Lớp màng trắng của quả vải không chứa bất cứ chất dinh dưỡng nào. Lớp màng này cũng không mang lại tác dụng cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu sau khi bóc lớp màng này vẫn sót lại, việc ăn chúng cũng không ảnh hưởng tới cơ thể, dù phần nào làm mất vị thơm ngon của quả vải với vị chát, ngang.

Bất ngờ thay, loại hạt được xem là 'kho báu' chống lão hóa lại bị lãng quên, nhiều người bỏ phí: Hiệu nghiệm chống bệnh tim mạch, tiểu đường - Ảnh 3
Hạt vải sau khi ăn. Ảnh: Internet

- Nước ép hoa quả thường thiếu chất xơ và có nhiều đường, năng lượng hơn so với trái cây tươi nguyên chất.

- Muốn mua được vải tươi, ngon, nên chọn những chùm quả có phần cành dẻo và lá còn tươi mới. Vỏ quả vải có màu sắc đỏ hồng, không có các đốm nâu đen, phần gai trên vỏ của quả nhẵn, nở to chứng tỏ quả đã chín.

- Quả vải mọng nước, chín là khi dùng tay ấn nhẹ thấy quả mềm căng mọng và có độ đàn hồi, có mùi thơm của vải, không bị chảy nước hay có vị chua.

- Người có cơ địa dị ứng nên hạn chế ăn quả vải. Quả vải có thể gây dị ứng, do vậy nếu ăn quá nhiều có thể gây rối loạn chuyển hóa đường trong cơ thể và phát sinh các triệu chứng dị ứng như: phù nề da, tiêu chảy, đau đầu, khó thở, chóng mặt và buồn nôn.

- Bên cạnh đó, người đang bị sốt hoặc người nổi nhiều mụn nhọt không nên ăn nhiều vải. Vải là loại quả có tính nóng vì thế khi ăn nhiều sẽ gây ra cảm giác nóng nực, khó chịu, nhiệt miệng.

- Một số phụ nữ đang mang bầu thường có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường không nên ăn nhiều vải.

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