Bật mí “Hến nấu canh gì ngon?”

Hến là món ăn rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Bạn muốn ăn hến, nhưng lại không biết chế biến hến như thế nào hay hến nấu canh gì ngon ? Đừng quá lo lắng, bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp hết những thắc trên.

Vị ngọt của thịt hến hòa quyện cùng vị thanh mát của các loại rau, củ tạo nên hương vị vô cùng ngon miệng và hấp dẫn. Dưới đây là các món canh ngon từ hến , bạn có thể tham khảo cách nấu canh để chiêu đãi cho cả gia đình thân yêu nhé!

1kg hến

2 quả cà chua

1 quả khế chua

2 củ hành tím

Rau răm, hành lá

Muối, hạt nêm

Các bước chế biến:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Hến mua về rửa sạch, ngâm trong chậu nước đầy với hai quả ớt hiểm thái lát để hến nhả hết bùn. (lưu ý: ngâm trong vòng 4 giờ) .

Rửa sạch rau răm và hành lá.

Cà chua rửa sạch, bổ múi cau.

Sơ chế cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Hành tím bóc vỏ, thái khoanh.

Rửa sạch khế chua, sau đó gọt diềm, thái lát.

Bước 2: Hến sau khi ngâm, rửa sạch lại với nước, sau đó cho vào nồi luộc với 1 lít nước. Khi nước sôi vặn nhỏ bếp và dùng đũa khuấy đều để thịt hến tách ra khỏi vỏ.

Luộc hến để tách lấy phần thịt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đổ hến ra rổ rồi gỡ lấy phần thịt hến đem rửa sạch lại, để ráo và gạn lấy phần nước hến ra bát sạch, lọc bỏ cặn.

Loại bỏ cặn ra khỏi nước luộc hến - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Đặt nồi lên bếp, cho 1 thìa dầu ăn, đợi dầu nóng cho hành vào phi thơm, sau đó cho hến, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa cà phê bột canh vào đảo đều. Tiếp theo cho cà chua vào xào kỹ, đến khi cà chua đã mềm thì cho nước luộc hến vào đun cùng.

Đặt nồi lên bếp, cho 1 thìa dầu ăn, đợi dầu nóng rồi cho hành vào phi thơm - Ảnh minh họa: Internet

Cho cà chua vào xào kỹ, đến khi cà chua đã mềm thì cho nước luộc hến vào đun cùng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Thêm gia vị cho vừa ăn, sau đó cho khế vào đun thêm một lúc. Cuối cùng cho thêm hành lá và rau răm vào nồi canh rồi tắt bếp.

Thành phầm món canh hến nấu chua - Ảnh minh họa: Internet

Canh hến rau muống

Nguyên liệu:

200 gr thịt hến làm sạch

1 bó rau muống nhỏ

1 mẩu gừng thái sợi

1 quả ớt cắt khúc

Ít thì là + hành lá thái nhuyễn

2 tép tỏi băm

1.5 tô nước luộc hến lọc kỹ

Muối, đường, hạt nêm, nước mắm

Các bước chế biến:

Bước 1: Thịt hến mua về cho ra rổ khít, rửa khoảng 2 phút cho sạch cát.

Rửa sạch hến - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Rau muống lặt lấy đoạn non, rửa sạch sau đó ngâm trong nước muối 10 phút, rồi xả lại để ráo cho ráo nước. Dùng dao thái khúc vừa ăn.

Nhặt rau muống lấy đoạn non - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cho 1 chút dầu vào nồi, rồi bỏ tỏi vào phi thơm vàng. Sau đó cho thịt hến vào, đảo nhanh tay trong 1 phút.

Phi thơm tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đó cho nước hến vào đun sôi, nêm thêm 1/2 muỗng cơm muối + 1 muỗng nước mắm + 1/2 muỗng hạt nêm + 1 muỗng cà phê đường, khuấy đều. Đến khi nước sôi thì cho rau muống vào, đợi nước sôi lại lần nữa thì thả gừng vào (gừng giúp làm cân bằng vị hàn trong canh) + ớt + thì là vào, sau đó tắt bếp.

Canh hến rau muống - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Không nên nêm quá đậm cho canh, vì sẽ làm mất đi vị ngọt mát của hến.

Nấu canh hến với bầu

Nguyên liệu:

Nguyên liệu nấu canh hến với bầu - Ảnh minh họa: Internet

1kg hến tươi sống

1 quả bầu

hành củ khô

hành lá

Các loại gia vị cần thiết và dầu ăn.

Các bước chế biến:

Bước 1: Sơ chế hến

Hến sau khi mua về mang ngâm với nước vo gạo khoảng 2 tiếng để hến nhả hết các chất bùn bẩn bên trong ra ngoài. Trong quá trình ngâm bạn cần để ý loại bỏ hết những con hến đã bị chết (hến chết sẽ không mở miệng).

Lưu ý: Nếu bạn không loại bỏ những con hến đã bị chết, thì khi nấu sẽ gây mất an toàn thực phẩm và gây ra rối loạn tiêu hóa cho người ăn.

Sau khi ngâm xong bạn hãy rửa hến nhiều lần với nước sạch rồi cho vào nồi. Thêm lượng nước vừa đủ ăn, cho thêm 1 thìa muối rồi đun sôi. Rửa hến nhiều lần với nước sạch rồi cho vào nồi, thêm lượng nước đủ làm món canh, thêm 1 thìa cà phê muối và luộc sôi. Việc cho thêm muối vào công đoạn này có tác dụng giúp thịt hến dễ dàng tách ra khỏi vỏ hến.

Lọc lấy phần thịt hến - Ảnh minh họa: Internet

Khi hến đã tách vỏ, bạn hãy tăng nhiệt độ để nồi nước sôi sùng sục. Sau đó dùng vá hớt nhanh thịt hến nổi lên trên mặt nước và để riêng. Cách làm này sẽ giúp cho thịt hến giữ được nước ngọt hơn là cách bạn đổ hến ra chậu nước và đãi lấy thịt. Cuối cùng là chắt nước luộc hến qua rây để loại bỏ hết các cặn bùn.

Thịt hến giàu dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Bầu bạn nạo vỏ rồi dùng dao sắc băm dọc theo quả để có miếng bầu dạng sợi dài và mềm.

Bước 3: Bóc vỏ hành khô và băm nhỏ. Hành lá nhặt sạch rồi thái nhỏ.

Bước 4: Bắc nồi lên bếp, phi thơm hành củ với dầu ăn. Cho thịt hến vào xào sơ với gia vị cho ngấm. Sau đó cho nước luộc hến vào và đun sôi. Sau đó bạn cho bầu băm vào và đun sôi lại là được. Vì bầu rất nhanh chín nên bạn không nên đun quá lâu. Cuối cùng cho hành lá vào để át đi vị tanh của hến, vậy là đã hoàn thành món canh hến nấu bầu thanh mát cho những ngày trời oi bức.

Nấu canh hến với bầu - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết trên đã giới thiệu và giải đáp thắc mắc hến nấu canh gì ngon. Chúc các bạn thành công với những hướng dẫn trên để có một món canh hến ngon ngọt cho cả gia đình mình cùng thưởng thức nhé.