Đậu phộng được mệnh danh là 'hạt trường sinh' vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe, nhưng có người ăn vào nguy hiểm, tuyệt đối tránh xa

Carbohydrate: 6 gam

Chất đạm: 9 gam

Chất xơ: 3 gam

Đường: 1 gram

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng tuyệt vời của đậu phộng

Theo báo Lao Động, ăn đậu phộng bị nhiều người tránh, vì nhiều lý do từ sợ tăng cân đến các vấn đề về mụn đều liên quan mật thiết đến đậu phộng. Thực tế là lợi ích sức khỏe của đậu phộng nhiều hơn tác dụng phụ.

Tốt cho tim mạch

Thực tế là đậu phộng rất tốt cho tim mạch đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học khác nhau. Đậu phộng chứa chất chống oxy hóa và các khoáng chất thiết yếu như mangan và kali.

Trong số những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của kali và mangan là giúp kiểm soát lượng natri quá mức có thể dẫn đến các bệnh tim mạch khác nhau. Tuy nhiên, chỉ nên ăn đậu phộng rang thông thường thay vì đậu phộng rang muối, vì đậu phộng rang muối chứa nhiều natri hơn.

Ngăn ngừa ung thư

Một lối sống lành mạnh là cách tốt nhất để ngăn ngừa ung thư. Việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, có chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu có thể giúp ngăn ngừa ung thư một cách tự nhiên, đậu phộng rang là một trong những thực phẩm được khuyến khích trong vấn đề này.

Tốt cho trí nhớ

Trong đậu phộng chứa một số chất dinh dưỡng thiết yếu tốt cho não bộ như folate, niacin, flavonoid và các hợp chất hữu cơ khác rất tốt cho trí nhớ và sức khỏe não bộ.

Chất tăng cường năng lượng

Đậu phộng rang là một chất tăng cường năng lượng tuyệt vời vì chúng chứa carbohydrate, chất béo và protein với số lượng phù hợp.

Điều đó có nghĩa là ăn đậu phộng có thể giúp bạn duy trì năng lượng mà không lo tăng cân miễn là bạn ăn chúng với số lượng phù hợp.

Giúp chống lại bệnh trầm cảm

Không có cách nào dễ dàng để chống lại các triệu chứng của bệnh trầm cảm, nhưng kiểm soát chế độ ăn uống có mục tiêu có thể giúp giảm các triệu chứng. Đậu phộng rang chứa các axit amin có thể tối ưu hóa sản xuất serotonin trong não để giúp chống lại chứng trầm cảm.

Giảm cân

Nhiều người tránh ăn đậu phộng rang vì không muốn tăng cân. Thực tế là ăn đậu phộng thường xuyên có thể giúp duy trì cân nặng vì đây là một nguồn tuyệt vời của chất xơ, chất béo lành mạnh và protein sẽ giúp kiểm soát sự thèm ăn của bạn.

Ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Bệnh Alzheimer xảy ra do các tình trạng thoái hóa liên quan đến tuổi tác. Nguyên nhân chính là khi não không được nhận đủ chất dinh dưỡng để tái tạo tế bào. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu niacin như đậu phộng rang có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Lão hóa sớm là do một số thiếu hụt và trở nên tồi tệ hơn bởi các gốc tự do. Đậu phộng rang là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa có thể chống lại các gốc tự do và cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết để ngăn ngừa lão hóa sớm.

Tăng cường sức khỏe của tóc

Những người bị thiếu hụt biotin rất dễ bị rụng tóc. Biotin là một trong những vitamin B-complex thiết yếu và folate có trong đậu phộng cũng rất tốt để thúc đẩy tóc khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Những người đại kỵ, tuyệt đối không nên ăn vì gây nhiều tác hại cho cơ thể

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Bác sĩ Nguyễn Xuân Tuấn, giảng viên Trường đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết nhiều bác sĩ dinh dưỡng cũng khuyên chúng ta nên ăn đậu phộng thường xuyên để bổ sung nguồn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Đậu phộng rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là chất chống oxy hóa, omega 3.

Tuy nhiên, không phải ai ăn đậu phộng cũng tốt, thậm chí ăn sai cách có thể gây bệnh. Những người không nên ăn gồm:

- Người dị ứng với đậu phộng: Một số người bị dị ứng với loại hạt này, nếu ăn, da sẽ bị phát ban đỏ, có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.

Các triệu chứng khác có thể bao gồm hắt xì, nghẹt hoặc chảy nước mũi, chảy nước mắt, co thắt dạ dày, tiêu chảy, chóng mặt hoặc ngất xỉu, buồn nôn và nôn. Để ngăn chặn tình trạng này, bạn nên tránh xa đậu phộng và những thực phẩm chứa nó.

- Người béo phì, mỡ máu: Tốt nhất không nên ăn đậu phộng bởi vì chúng chứa nhiều chất béo. Ăn nhiều sẽ khiến cơ thể hấp thụ nhiều lượng calo khiến bạn càng thêm thừa cân, béo phì.

Những người có hàm lượng chất béo vượt quá tiêu chuẩn, có thể ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan cơ thể, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Do đó, những người thừa cân, béo phì không nên ăn đậu phộng để tránh gia tăng hàm lượng chất béo trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

- Bệnh nhân tiểu đường: Bệnh tiểu đường là một bệnh chuyển hóa đặc trưng bởi lượng đường trong máu cao, cần điều trị suốt đời. Bệnh nhân tiểu đường cần kiểm soát tổng năng lượng ăn vào hằng ngày, do đó lượng dầu ăn mỗi ngày không được vượt quá ba muỗng canh (30g). 18 hạt đậu phộng tương đương với một thìa dầu (10g), có thể tạo ra 90kcal nhiệt.

- Bệnh nhân loét dạ dày, viêm dạ dày mãn tính và viêm ruột mãn tính: Những bệnh nhân như vậy thường có các triệu chứng như đau bụng mãn tính, tiêu chảy hoặc khó tiêu, nên ăn các bữa ăn nhỏ, thường xuyên, nhạt và ít dầu. Đậu phộng là loại hạt có hàm lượng đạm và chất béo quá cao, khó tiêu hóa và hấp thu, những bệnh nhân như vậy nên tránh ăn.

- Bệnh nhân gout: Bệnh gout là nhóm bệnh do rối loạn chuyển hóa nhân purin, người bệnh bị tăng acid uric máu. Vì chế độ ăn nhiều chất béo sẽ làm giảm đào thải axit uric và làm bệnh nặng thêm, nên kiêng ăn đậu phộng trong thời gian cơn gout cấp, chỉ nên ăn vừa phải trong thời gian bệnh thuyên giảm.

- Người bị cao huyết áp: Người cao huyết áp ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo như đậu phộng sẽ làm tăng huyết áp, động mạch xơ cứng, gây nguy hiểm đến sức khỏe.

- Người có bệnh về gan mật: Người có bệnh về gan mật nếu ăn quá nhiều, bổ sung quá mức lượng đạm và chất béo sẽ làm tăng gánh nặng cho gan và túi mật, thậm chí làm cho tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.

- Người hay bị nóng trong: Theo Đông y, đậu phộng vị ngọt, tính nóng có thể gây nóng trong. Do đó, những ai hay bị nhiệt, bị mụn, nóng trong người không nên ăn đậu phộng vì ăn đậu phộng sẽ khiến bạn khó thở và khiến cơ thể nóng thêm.

- Người bị bệnh phù thũng: Đậu phộng chứa một hoạt chất có tác dụng làm đông máu tạm thời. Nếu những người bị phù thũng ăn đậu phộng sẽ khiến cơ thể bị tổn thương, máu ứ đọng khiến tình trạng phù thũng thêm trầm trọng.

- Phụ nữ mang thai: Một nghiên cứu tại Bệnh viện Sainte Justine (Canada) đã chỉ ra, nếu phụ nữ ăn đậu phộng trong thời kỳ mang thai sẽ khiến trẻ sau này dễ mắc bệnh dị ứng cao hơn 4 lần so với những đứa trẻ khác.

- Người mắc chứng khó tiêu: Nếu bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa, nhất là bị đầy bụng khó tiêu, chướng bụng… thì không nên ăn bởi trong đậu phộng chứa nhiều chất béo, protein, khi ăn vào càng làm cho chứng khó tiêu thêm nặng hơn.