Ăn chay là tuyệt chiêu bảo dưỡng cơ thể tuyệt vời, lợi ích đẹp da giữ dáng thế này bảo sao ai cũng thích

Dinh dưỡng 28/12/2022 11:55

Ngày nay, ngày càng có nhiều người quyết định ăn chay trường. Điều này không chỉ có thể thay đổi cơ thể bạn mà còn có thể có tác động tích cực đến hành tinh này. Những người theo chế độ ăn thuần chay có thể trải nghiệm một số điều khác với người ăn thịt và người ăn chay, từ sức khỏe của khớp và xương cho đến giấc ngủ ngon của họ vào ban đêm.

Đây là chính xác điều gì xảy ra với chúng ta khi chúng ta ăn chay trường, và kết quả có cả tích cực và tiêu cực.

 

Bạn cảm nhận mọi thứ khác đi

Ăn chay là tuyệt chiêu bảo dưỡng cơ thể tuyệt vời, lợi ích đẹp da giữ dáng thế này bảo sao ai cũng thích - Ảnh 1

 

Chuyển từ chế độ ăn đồ ăn vặt và các sản phẩm từ động vật có nhiều muối, chất béo và đường có thể ảnh hưởng đến vị giác của bạn. Độ nhạy của vị giác của bạn thay đổi khi bạn bắt đầu chế độ ăn uống dựa trên thực vật và loại bỏ các sản phẩm và chất béo từ động vật. Điều này có thể có nghĩa là bạn khám phá ra niềm yêu thích mới đối với những món ăn mà trước đây bạn chưa từng thích.

Bạn trở nên đầy hơi hơn

Ăn chay là tuyệt chiêu bảo dưỡng cơ thể tuyệt vời, lợi ích đẹp da giữ dáng thế này bảo sao ai cũng thích - Ảnh 2

 

Ăn nhiều rau như cải bruxen, bông cải xanh và bắp cải có thể khiến dạ dày của bạn chứa đầy khí dư thừa. Điều này có thể khiến bạn bị đầy hơi vì cơ thể bạn không thể xử lý tất cả các chất xơ. Do đó, bạn nên uống nhiều nước trong chế độ ăn thuần chay để đảm bảo rằng hệ thống tiêu hóa của bạn đang tiêu hóa thức ăn một cách khỏe mạnh.

Làn da của bạn có thể sáng hơn

Những gì chúng ta ăn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của chúng ta. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống dựa trên thực vật có thể loại bỏ mụn trứng cá và nói chung là cải thiện sức khỏe làn da của bạn.

Ăn chay là tuyệt chiêu bảo dưỡng cơ thể tuyệt vời, lợi ích đẹp da giữ dáng thế này bảo sao ai cũng thích - Ảnh 3

Bằng cách hạn chế ăn sữa và ăn nhiều thực phẩm chống oxy hóa tự nhiên, bạn có thể đang giúp ích cho làn da của mình. Có vẻ như ăn nhiều sữa có thể tác động tiêu cực đến làn da của bạn do các hormone và steroid tự nhiên có trong chúng.

Mùi cơ thể của bạn thay đổi

Ăn chay là tuyệt chiêu bảo dưỡng cơ thể tuyệt vời, lợi ích đẹp da giữ dáng thế này bảo sao ai cũng thích - Ảnh 4

 

Mặc dù ăn thịt có thể khiến bạn tiết ra chất độc có mùi mạnh, nhưng rau và ngũ cốc cũng làm thay đổi mùi của bạn. Một số loại rau có nhiều lưu huỳnh tự nhiên như bắp cải và hành tây. Khi chế độ ăn uống của bạn bao gồm nhiều thứ này, mồ hôi và hơi thở của bạn có thể bắt đầu có mùi giống như thức ăn được phân hủy trong cơ thể bạn.

Bạn có nhiều năng lượng hơn

Ăn chay là tuyệt chiêu bảo dưỡng cơ thể tuyệt vời, lợi ích đẹp da giữ dáng thế này bảo sao ai cũng thích - Ảnh 5

 

Có vẻ như chế độ ăn thuần chay có thể giúp ích cho mức năng lượng của bạn. Chế độ ăn dựa trên thực vật giúp cơ thể bạn dễ tiêu hóa hơn, nghĩa là nó không phải làm việc quá sức. Khi hệ thống tiêu hóa của bạn làm việc quá sức, bạn có thể cảm thấy uể oải và thiếu năng lượng. Do đó, theo chế độ ăn thuần chay có thể có nghĩa là mức năng lượng của bạn cao hơn và bạn có thể nhận thấy rằng mình làm việc hiệu quả hơn trong ngày.

Xương của bạn có thể dễ gãy hơn

Ăn chay là tuyệt chiêu bảo dưỡng cơ thể tuyệt vời, lợi ích đẹp da giữ dáng thế này bảo sao ai cũng thích - Ảnh 6

 

Chế độ ăn thuần chay có thể có nghĩa là bạn có thể có mức canxi và vitamin D thấp hơn so với người không ăn chay. Theo một nghiên cứu mới được thực hiện bởi Oxford, điều này có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao hơn, khi mật độ xương của bạn thấp hơn và chúng có thể dễ gãy hơn. Họ nói rằng điều này một phần là do những người ăn thuần chay có chỉ số BMI thấp hơn, vì họ có nhiều khả năng bị gãy xương hông, chân và đốt sống hơn.

Theo Brightside

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Ẩm thực luôn có hương vị riêng biệt. Sự kết hợp đa dạng của các loại gia vị và topping không chỉ làm cho món ăn trở nên hấp dẫn mà còn có một số lợi ích cho sức khỏe. Các loại gia vị được cho là có nhiều trong ẩm thực của chúng ta và nếu chúng được chế biến với ít hoặc không dùng dầu, chúng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

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