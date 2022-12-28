Ăn chay là tuyệt chiêu bảo dưỡng cơ thể tuyệt vời, lợi ích đẹp da giữ dáng thế này bảo sao ai cũng thích

Đây là chính xác điều gì xảy ra với chúng ta khi chúng ta ăn chay trường, và kết quả có cả tích cực và tiêu cực.

Chuyển từ chế độ ăn đồ ăn vặt và các sản phẩm từ động vật có nhiều muối, chất béo và đường có thể ảnh hưởng đến vị giác của bạn. Độ nhạy của vị giác của bạn thay đổi khi bạn bắt đầu chế độ ăn uống dựa trên thực vật và loại bỏ các sản phẩm và chất béo từ động vật. Điều này có thể có nghĩa là bạn khám phá ra niềm yêu thích mới đối với những món ăn mà trước đây bạn chưa từng thích.

Bạn trở nên đầy hơi hơn

Ăn nhiều rau như cải bruxen, bông cải xanh và bắp cải có thể khiến dạ dày của bạn chứa đầy khí dư thừa. Điều này có thể khiến bạn bị đầy hơi vì cơ thể bạn không thể xử lý tất cả các chất xơ. Do đó, bạn nên uống nhiều nước trong chế độ ăn thuần chay để đảm bảo rằng hệ thống tiêu hóa của bạn đang tiêu hóa thức ăn một cách khỏe mạnh.

Làn da của bạn có thể sáng hơn

Những gì chúng ta ăn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của chúng ta. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống dựa trên thực vật có thể loại bỏ mụn trứng cá và nói chung là cải thiện sức khỏe làn da của bạn.

Bằng cách hạn chế ăn sữa và ăn nhiều thực phẩm chống oxy hóa tự nhiên, bạn có thể đang giúp ích cho làn da của mình. Có vẻ như ăn nhiều sữa có thể tác động tiêu cực đến làn da của bạn do các hormone và steroid tự nhiên có trong chúng.

Mùi cơ thể của bạn thay đổi

Mặc dù ăn thịt có thể khiến bạn tiết ra chất độc có mùi mạnh, nhưng rau và ngũ cốc cũng làm thay đổi mùi của bạn. Một số loại rau có nhiều lưu huỳnh tự nhiên như bắp cải và hành tây. Khi chế độ ăn uống của bạn bao gồm nhiều thứ này, mồ hôi và hơi thở của bạn có thể bắt đầu có mùi giống như thức ăn được phân hủy trong cơ thể bạn.

Bạn có nhiều năng lượng hơn

Có vẻ như chế độ ăn thuần chay có thể giúp ích cho mức năng lượng của bạn. Chế độ ăn dựa trên thực vật giúp cơ thể bạn dễ tiêu hóa hơn, nghĩa là nó không phải làm việc quá sức. Khi hệ thống tiêu hóa của bạn làm việc quá sức, bạn có thể cảm thấy uể oải và thiếu năng lượng. Do đó, theo chế độ ăn thuần chay có thể có nghĩa là mức năng lượng của bạn cao hơn và bạn có thể nhận thấy rằng mình làm việc hiệu quả hơn trong ngày.

Xương của bạn có thể dễ gãy hơn

Chế độ ăn thuần chay có thể có nghĩa là bạn có thể có mức canxi và vitamin D thấp hơn so với người không ăn chay. Theo một nghiên cứu mới được thực hiện bởi Oxford, điều này có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao hơn, khi mật độ xương của bạn thấp hơn và chúng có thể dễ gãy hơn. Họ nói rằng điều này một phần là do những người ăn thuần chay có chỉ số BMI thấp hơn, vì họ có nhiều khả năng bị gãy xương hông, chân và đốt sống hơn.

Theo Brightside