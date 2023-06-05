6 loại thực phẩm cứu cánh làn da mùa hè, nhất là loại cuối cùng giá rẻ mà hiệu quả mọi lúc, mọi nơi

Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể chúng ta, nó sẽ phản ứng ngay lập tức khi cơ thể thiếu chất dinh dưỡng . Để giữ cho cả bên trong và bên ngoài cơ thể khỏe mạnh trong mùa hè, việc bổ sung đủ nước và chất dinh dưỡng là cần thiết. HuffPost giới thiệu đến bạn 6 loại thực phẩm hữu ích cho sức khỏe làn da trong thời tiết nóng bức.

Các chuyên gia gọi cà chua là “thực phẩm bảo vệ tế bào da hoàn hảo nhất”. Cà chua rất giàu chất gọi là lycopene, không chỉ giúp sản xuất collagen mà còn đóng vai trò làm giảm nếp nhăn.

2. Cá hồi

Cá hồi là loại cá giúp chăm sóc da. Cá hồi, một loại cá giàu axit béo omega-3, giúp duy trì làn da ẩm vì nó điều chỉnh độ nhờn của tế bào da.

Ảnh minh họa: Internet

3. Dưa hấu

Dưa hấu là một trong những loại trái cây phổ biến nhất trong mùa hè. Dưa hấu chứa 90% nước nên giúp duy trì sự cân bằng nước trong cơ thể. Dưa hấu cũng rất giàu vitamin C, giúp sản xuất collagen, một loại protein tạo nên làn da.

4. Quả mọng

Các loại quả mọng như mâm xôi, việt quất, dâu tây rất giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Ảnh minh họa: Internet

5. Cam quýt

Các loại trái cây có múi như cam, quýt, chanh rất giàu các axit amin như proline, lysine và giàu vitamin C. Các dưỡng chất này còn tham gia vào quá trình sản xuất collagen, giúp duy trì làn da tươi trẻ.

6. Dưa chuột

Dưa chuột chủ yếu được tạo thành từ nước, vì vậy chúng rất tốt để dưỡng ẩm cho làn da. Dưa chuột ít calo và dễ ăn sống nên cũng thích hợp làm thực phẩm ăn kiêng.