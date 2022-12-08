'3 loại rau ăn sống - 4 loại rau nấu chín' hiệu quả cung cấp vitamin, giúp tăng cường sức khỏe và đề kháng

Theo các chuyên gia, việc biết cách chế biến thức ăn, thực phẩm cho cơ thể mang lại lợi ích thiết thực hơn, bạn có thể lưu ý các nhóm thức ăn nên nấu chín và thức ăn có thể ăn sống để giữ lại dinh dưỡng tốt nhất cho cơ thể.

Hành tây mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe , kể cả khả năng chống ung thư. Theo đó, với hàm lượng flavonoid quercetin cao, bệnh nhân tim mạch, tiểu đường hay người có vấn đề về xương khớp đều có thể tận dụng hành tây mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Tất nhiên là bạn nên ăn sống chứ không nên nấu chín, một nghiên cứu vào năm 2012 phát hiện khi hành tây được đun nóng thì các chất có lợi cho tim sẽ dần biến mất trong khoảng 30 phút hoặc ít hơn, tùy theo cách chúng được để nguyên hay thái nhỏ. Nên tránh việc nấu quá chín, tránh làm giảm tác dụng của chất phytochemical có khả năng chống ung thư khác là.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là thực phẩm được khuyến khích ăn sống. Một quả ớt chuông đỏ cung cấp rất ít calo nhưng lại chứa hàng ngàn chất dinh dưỡng. Có thể kể tên các chất như: vitamin C, vitamin K1, vitamin E, vitamin A, folate và kali đáp ứng tốt lượng dưỡng chất cơ thể cần trong một ngày. Việc chế biến ớt chuông quá chín dẫn đến vitamin C bị phá hỏng, không phát huy hiệu quả các lợi ích đến từ loại rau này.

Các loại rau ăn sống hiệu quả. Ảnh: Internet

Dưa leo

Nước chiếm đến 90% trong dưa leo, đồng thời chứa hầu hết các loại vitamin, khoáng chất tự nhiên bạn cần nạp vào cơ thể hàng ngày như vitamin C, chất xơ, vitamin B1, vitamin B2, vitamin V3, vitamin B5, vitamin B6, folic acid, vitamin C, canxi, sắt, magie, phốt pho, kali, kẽm. Đây là loại thực phẩm được khuyên ăn sống thay vì nấu chín giúp giữ lại các dưỡng chất bên trong. Đặc biệt, ăn dưa chuột theo cách đơn giản nhất sẽ giữ lại nguồn vitamin, khoáng chất tự nhiên phong phú, bù lại lượng nước cơ thể bị mất, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và cả việc cung cấp năng lượng dồi dào.

4 loại củ quả cần nấu chín kẻo ‘lợi bất cập hại’

Cà tím

Cà tím trước khi nấu chín có hợp chất glycoalkaloid nó có thể gây ngộ độc nếu ăn khi không được nấu chín và ăn quá nhiều. Cà tím có các lợi ích như việc phòng chống ung thư, bệnh tim mạch, bản thân loại quả này cũng chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi. Tuy nhiên, bạn luôn cần chế biến kĩ trước khi ăn nhằm tránh các tác hại.

Cà tím cũng được khuyên nên làm sạch trước khi chế biến. Bạn có thể ngâm cà tím với nước cốt chanh, muối hoặc giấm để làm sạch chất chát bên trong loại rau củ này.

Khoai tây

Khoai tây xanh và chưa nấu chín có thể chứa các hợp chất độc hại được gọi là glycoalkaloid tương tự như cà tím, có thể làm tổn hại hệ tiêu hóa. Khoai tây có thể nấu theo nhiều cách như chiên, nướng, luộc, nấu canh,... nhưng chúng tuyệt đối không được ăn sống. Do đó, cách tốt hơn, nên chế biến kĩ loại rau củ này trước khi ăn.

Các loại rau nên tránh ăn sống. Ảnh: Internet

Súp lơ

Một loại rau xanh được xem là thực phẩm ít calo, lành mạnh cho người giảm cân nhưng chúng cũng được khuyên hạn chế ăn sống. Mặc dù không chế biến quá kĩ và tránh các phương pháp khiến loại rau này bị làm chín bởi nhiệt độ. Bạn có thể chọn các phương pháp như: hấp, nướng, xào để tăng hiệu quả dinh dưỡng của súp lơ (bông cải xanh) nhưng không gây ngộ độ do ăn sống.

Ngoài ra, hệ tiêu hóa của bạn cũng xử lý bông cải xanh dễ dàng hơn nhiều nếu nó được nấu chín thay vì ăn sống.

Măng

Măng là một trong những thực phẩm khó chế biến, và nó cũng được xem là một trong những loại rau cần làm kĩ và sạch trước khi ăn. Bản thân loại rau này cũng không nên để qua đêm vì hàm lượng nitrat dễ chuyển biến thành nitrit khi đun lại nhiều lần, gây ung thư.

Ngược lại, khi làm chín đúng cách, măng có lợi cho sức khỏe, không chỉ làm giảm lượng cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn duy trì hoạt động của đường ruột. Măng cũng thể hiện đặc tính chống viêm hiệu quả. Măng làm giảm đau, viêm cũng như chữa lành vết loét. Măng có thể luộc lên rồi ăn hoặc ép lấy nước và bôi trực tiếp lên vết thương để giảm viêm.