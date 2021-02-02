Trọn bộ cách dùng nha đam trị mụn, làm đẹp tuyệt chiêu

Các phương pháp làm đẹp tự nhiên luôn là sự lựa chọn của nhiều chị em. Bởi chúng vừa rẻ lại mang đến hiệu quả cao, an toàn cho người dùng. Trong đó nha đam trị mụn dưỡng da, cấp ẩm cực kỳ hiệu quả nên rất được phái đẹp ưu tiên lựa chọn.

Nha đam hay còn được gọi là long tu hay lô hội, và được trồng khá phổ biến hiện nay. Chúng rất dễ lên và là có thể to bằng cánh tay người trưởng thành. Loại cây này được sử dụng chủ yếu làm nguyên liệu các món ăn để giải nhiệt và đặc biệt là làm đẹp.

Sở dĩ nha đam được dùng nhiều trong việc làm đẹp là bởi trong nhựa nha đam có chứa các nguyên tố vi lượng như kẽm, magie… Bên cạnh đó còn có hàm lượng các loại vitamin nhóm B, vitamin A, C, E rất lớn. Nếu như bạn là một người thường xuyên quan tâm chăm sóc da thì sẽ biết rằng đây là các thành phần có trong hầu hết các sản phẩm làm đẹp.

Đặc biệt, nha đam có tính kháng khuẩn, kháng viêm cực kỳ cao, giúp làm dịu nhẹ da, mịn màng và lành các vết thương do mụn gây nên. Chính nhờ vậy mà nha đam được dùng để chữa mụn, trị thâm mụn cực hiệu quả.

1. Trị thâm mụn bằng nha đam

- Cách trị mụn thâm bằng nha đam nguyên chất

Bạn chỉ cần dùng nha đam nguyên chất là cũng đã có thể trị thâm mụn hiệu quả bởi đơn giản trong đó có chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho da.

Trị mụn thâm bằng nha đam nguyên chất

Cách thực hiện như sau:

+ Rửa sạch lá nha đam sau đó bóc lấy phần thịt gel trắng trong ở bên trong.

+ Rửa phần thịt gel cùng với nước và lau khô bằng khăn mềm sạch.

+ Sau đó bôi trực tiếp một lớp mỏng phần thịt gel lên trên vùng da bị mụn.

+ Dùng tay sạch và massage thật nhẹ nhàng lên da trong khoảng thời gian 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Hãy duy trì phương pháp này khoảng 3 lần/tuần để đảm bảo loại bỏ sạch mụn và các vết thâm do mụn gây nên trên da của bạn.

- Cách trị thâm mụn bằng nha đam và chanh

Bên cạnh nha đam thì chanh cũng là một nguyên liệu được sử dụng rất nhiều trong việc làm đẹp đặc biệt là trị thâm và làm sáng da. Khi kết hợp cả hai loại nguyên liệu này thì chắc chắn lại càng thu được kết quả nhanh hơn.

Trị thâm mụn bằng kết hợp nha đam và chanh

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị rất đơn giản là 100g nha đam và 2 thìa cafe nước cốt chanh. Sau khi đã có đủ các loại nguyên liệu như trên, hãy bắt tay vào làm loại mặt nạ này với các bước dưới đây:

+ Lọc phần thịt gel nha đam và cho vào máy xay sinh tố xay cho thật nhuyễn.

+ Sau đó, cho tiếp 2 thìa cafe nước cốt chanh vào xay cùng lại 1 lần.

+ Đổ hỗn hợp mặt nạ này ra 1 chiếc lọ sạch và bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh.

+ Trước khi đắp mặt nạ hãy đảm bảo là mặt đã được rửa sạch. Sau đó bôi hỗn hợp lên mặt và để trong khoảng 10 phút.

+ Cuối cùng rửa mặt lại bằng nước sạch.

Với loại mặt nạ này, bạn chỉ nên sử dụng 2 lần/tuần vì tính axit của chanh khá mạnh, nếu dùng quá nhiều có thể làm bỏng da.

- Trị thâm mụn bằng nha đam tươi và mật ong

Cách thứ 3 để trị thâm mụn bằng nha đam mà bạn có thể áp dụng đó chính là kết hợp cùng với mật ong. Mật ong cũng sẽ giúp kháng khuẩn ở các vết mụn, thâm trên da, mụn ẩn sẽ được đẩy lên một cách nhanh chóng.

Nha đam tươi và mật ong

Các bước thực hiện là:

+ Rửa sạch nha đam và bóc lấy phần thịt gel.

+ Lấy 1 thìa cafe mật ong và 1 thìa nha đam cho vào bát. Sau đó trộn đều 2 nguyên liệu.

+ Rửa mặt thật sạch sau đó đắp hỗn hợp lên mặt.

+ Để như vậy khoảng 20 phút và rửa lại bằng nước sạch.

+ Dùng khăn mềm để lau khô.

Mặt nạ nha đam, mật ong cũng được khuyên là sử dụng 2 lần/tuần để trị thâm mụn thực sự hiệu quả.

- Mặt nạ trị thâm mụn từ nha đam và nước vo gạo

Nước vo gạo cũng là một thần dược trong việc làm trắng da vừa an toàn lại hiệu quả. Chúng cung cấp cho da các vitamin nhóm B như: B1, B2, B5… Bên cạnh đó các khoáng chất tự nhiên trong nước vo gạo còn giúp da khỏe mạnh, trắng sáng và căng bóng. Dầu cám ở trong nước vo gạo hằng ngày có tác dụng chống lại oxy hóa, trị thâm, nám và giúp da đều màu hơn.

Kết hợp nha đam và nước vo gạo

Các bước thực hiện như sau:

+ Rửa sạch nha đam sau đó lọc lấy thịt gel và xay nhuyễn.

+ Trộn hỗn hợp trên cùng với 100ml nước vo gạo.

+ Rửa sạch mặt sau đó thoa hỗn hợp lên da.

+ Đợi khoảng 15 phút sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch.

Hãy đắp mặt nạ trị mụn nha đam và nước vo gạo 2 đến 3 lần/tuần để cho kết quả tốt nhất.

Với 4 cách trị thâm mụn bằng nha đam trên đây, chúng ta có thể áp dụng một cách cực kỳ dễ dàng tại nhà. Làm đẹp chưa bao giờ là muộn, các chị em phải thật xinh đẹp mỗi ngày!

2. Cách làm gel nha đam trị mụn

Để sử dụng nha đam phục vụ cho các nhu cầu thẩm mỹ, bạn có thể tự làm gel nha đam theo hướng dẫn dưới đây:

Chuẩn bị nguyên liệu: Lá nha đam tươi, hãy chọn những lá to, mọng nước và không bị héo.

Cách thực hiện:

+ Dùng dao gọt bỏ phần gai có trên lá nha đam, sau đó tách lớp vỏ bên ngoài thịt nha đam ra, tách riêng lấy phần thịt này rồi cho vào một bát nước muối sạch ngâm trong khoảng 2-3 phút để không gây ngứa.

+ Khi đã ngâm đủ thời gian thì cho vào máy xay và xay thật nhuyễn, tới đây bạn đã có được gel nha đam tự làm cho mình rồi. Bạn có thể cho vào lọ và để trong tủ lạnh để bảo quản được lâu hơn.

Làm gel nha đam trị mụn

3. Dùng nha đam trị mụn đầu đen

Công thức 1: Nha đam và nước vo gạo

Nước vo gạo là nguyên liệu cung cấp rất nhiều vitamin như B1, B5, E, B2,…và nhiều dưỡng chất khác giúp làm sạch và chống oxy hóa cho làn da, đồng thời chúng có khả năng giảm nguy cơ bị mụn và làm mờ các vết thâm, nám, sạm rất tốt.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Nước vo gạo, gel nha đam

Cách thực hiện:

+ Lấy khoảng 100ml nước vo gạo, cho vào đó khoảng 2 muỗng gel nha đam rồi trộn thật đều.

+ Sau đó bôi lên mặt và để nguyên trong vòng 10-15 phút để mặt nạ thấm sâu vào da, nên bôi nhiều hơn một chút ở những nơi nhiều mụn đầu đen. Sao đó rửa lại với nước sạch thật kỹ.

+ Nên thực hiện việc đắp mặt nạ 2-3 lần một tuần và kiên trì 1-2 tháng để nhìn thấy rõ hiệu quả.

Nha đam và nước vo gạo trị mụn đầu đen

Công thức 2: Nha đam và sữa chua

Trong thành phần dinh dưỡng của nha đam có chứa các chất cần thiết cho sức khỏe da mặt như vitamin B, C, axit lactic,…Ngoài việc nuôi dưỡng da nó con có tác dụng tẩy da chết, làm sạch mụn và bã nhờn, giúp lỗ chân lông thông thoáng, từ đó khiến làn da bạn đẹp lên trông thấy.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Sữa chua không đường, gel nha đam

Cách thực hiện: Trộn đều nửa hộp sữa chua không đường với 2-3 muỗng gel nha đam, sau đó khuấy kỹ để hỗn hợp hòa quyện lại với nhau rồi thì bôi lên mặt, để nguyên khoảng 10-15 phút thì rửa lại với nước sạch. Mỗi tuần đắp mặt nạ 2 lần, kiên trì trong 1-2 tháng để thấy rõ hiệu quả.

Nha đam và sữa chua

Công thức 3: Nha đam và bột yến mạch

Bột yến mạch là loại nguyên liệu làm đẹp có tác dụng loại bỏ các loại chất bẩn, bã nhờn, nhân mụn và chống lại vi khuẩn tích tụ trên mặt rất tốt nhờ các hoạt chất Saponin và các dưỡng chất như axit folic, kèm, vitamin B, E,…Khi kết hợp với nha đam, nó có thể ngăn ngừa và điều trị các loại mụn trên da, đồng thời khiến da sáng khỏe hơn trước đáng kể.

Kết hợp nha đam và bột yến mạch

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Bột yến mạch chưa qua chế biến, gel nha đam

Cách thực hiện: Trộn 2 muỗng bột yến mạch với 3 muỗng gel nha đam lại với nhau rồi đắp lên mặt, để hỗn hợp ở yên đó khoảng 10-15 phút thì rửa lại với nước sạch. Mỗi tuấn thực hiện công thức này 2 lần, kiên trì trong 1-2 tháng thấy được các hiệu quả nó mang lại.

4. Dùng nha đam trị mụn ẩn

Công thức 1: Nha đam và nước chanh

Trong chanh có các dưỡng chất như vitamin C, B và các axit folic giúp làm sạch sâu, loại bỏ các loại chất bẩn, bã nhờn và khiến da sáng khỏe hơn. Kết hợp với gel nha đam sẽ giúp tình trạng mụn ẩn của bạn được cải thiện tích cực hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Nước cốt chanh, gel nha đam

Cách thực hiện: Vắt lấy khoảng 3 muỗng nước cốt chanh, sau đó cho 3 muỗng gel nha đam vào trộn thật đều để chúng quyện lại với nhau, tiếp đó bôi trực tiếp lên mặt, để khoảng 10-15 phút thì rửa lại với nước sạch. Tuần thực hiện 2 lần, sau 1-2 tháng bạn sẽ thấy rõ các hiệu quả của phương pháp này.

Vắt lấy khoảng 3 muỗng nước cốt chanh, sau đó cho 3 muỗng gel nha đam vào trộn thật đều

Công thức 2: Nha đam và mật ong

Mật ong là một trong những loại nguyên liệu làm đẹp có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và cải thiện tình trạng da hiệu quả nhất. Nhờ các dưỡng chất và các loại vitamin phong phú, mật ong còn khiến làn da của bạn chậm xuất hiện dấu hiệu lão hóa hơn, từ đó cải thiện được chất lượng da rất tốt.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Mật ong nguyên chất không pha tạp, gel nha đam

Cách thực hiện: Pha 2 muỗng mật ong với 3 muỗng gel nha đam, trộn hỗn hợp này lại với nhau thật đều, sau đó bôi lên mặt và để nguyên khoảng 10-15 phút trước khi rửa lại với nước sạch. Mỗi tuần thực hiện khoảng 2 lần, kiên trì 1-2 tháng bạn sẽ thấy da của mình được cải thiện tốt hơn.

Công thức 3: Nha đam và giấm táo

Những axit trong giấm táo đem lại tác dụng tẩy sạch và kháng khuẩn rất tốt, nên giấm táo thường được dùng trong các công thức chữa mụn ẩn và tẩy tế bào chết. Kết hợp với nha đam sẽ làm da sáng khỏe và sạch sẽ hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Giấm táo, gel nha đam.

Cách thực hiện: Lấy khoảng 3 muỗng gel nha đam cho vào một chiếc bát nhỏ, cho thêm vào đó 1 thìa giấm táo nữa, tiếp đó trọn đều hai nguyên liệu này lại với nhau, bôi lên mặt và để khoảng 10-15 phút. Mỗi tuần thực hiện 2 lần và liên tục trong 2 tháng sẽ khiến làn da của bạn được như ý hơn.

5. Dùng nha đam trị mụn bọc

Công thức 1: Nha đam và sữa tươi

Sữa tươi sẽ bổ sung cho làn da của bạn một lượng lớn dưỡng chất cần thiết, từ đó kích thích những quá trình trao đổi chất trên da, làn da được cải thiện từ trong da ngoài, kết hợp với khả năng làm sạch và sáng da từ nha đam sẽ khiến da bạn đẹp lên trông thấy.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Sữa tươi không đường, gel nha đam.

Cách thực hiện: Cho 3 muỗng gel nha đam và 50ml sữa tươi không đường, trộn lại với nhau thật đều, sau đó bôi lên mặt và để khoảng 10-15 phút trước khi rửa lại với nước. Thực hiện 2 lần/tuần và liên tục từ 1-2 tháng trở lên để thấy rõ tác dụng.

Công thức 2: Nha đam, trứng gà, dưa chuột

Trứng gà và dưa chuột đều là hai nguyên liệu có tác dụng chống oxy hóa cao và khả năng cải thiện tình trạng sưng viêm do mụn hiệu quả. Dùng kết hợp với nha đam không chỉ khiến mụn bọc được giảm thiểu mà còn làm sạch da sâu từ bên trong, khiến da đẹp và chắc khỏe hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Lòng trắng trứng gà, dưa chuột cắt lát, gel nha đam.

Cách thực hiện: Tách lấy lòng trắng trứng gà, cho thêm 2 muỗng gel nha đam và 2-3 lát dưa chuột vào máy xay rồi xay đều. Tiếp đó lấy hỗn hợp này bôi lên mặt và để nguyên trong 10-15 phút trước khi rửa lại với nước sạch. Tương tự như những công thức trên, môi tuần thực hiện 2 lần, liên tục trong 1-2 tháng để thấy được kết quả mong muốn.

Công thức 3: Nha đam và diếp cá

Rau diếp cá có tác dụng giải nhiệt và kích thích quá trình giải độc của cơ thể, từ đó khiến mụn và bã nhờn được bài tiết qua da tự nhiên nhất. Khi đi kèm với nha đam sẽ giúp cải thiện cấu trúc da hiệu quả và khiến da trẻ đẹp, chậm lão hóa hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Rau diếp cá, gel nha đam

Cách thực hiện: Giã dập rau diếp cá hoặc ép lấy nước để sử dụng, lấy khoảng 2-3 nhúm rau giã hoặc lấy 2 muỗng nước rau rồi bổ thêm 3 muỗng gel nha đam vào, trộn lại thật đều với nhau. Bôi trực tiếp lên mặt và để nguyên 10-15 phút trước khi rửa lại với nước, thực hiện 2 lần/ tuần và tối thiểu 1 tháng trở lên để có được kết quả như ý.

Nha đam kết hợp với diếp cá sẽ giúp cải thiện cấu trúc da hiệu quả và khiến da trẻ đẹp, chậm lão hóa hơn

Hy vọng những công thức mặt nạ nha đam trị mụn có khả năng loại bỏ ba loại mụn cứng đầu nhất trên da này sẽ hữu ích và giúp bạn sở hữu làn da đẹp hơn qua từng ngày.

6. Hướng dẫn cách trị mụn cóc bằng nha đam

Mụn cóc là những khối u nhỏ sẫm màu, sần sùi, thường mọc ở tay, chân, thậm chí là ở mặt, có khả năng tự lây lan từ vùng da này sang vùng da khác. Ảnh hưởng của mụn cóc tới sức khỏe là không đáng kể, nhưng chúng gây cộm, vướng víu và mất thẩm mĩ. Do đó, việc điều trị mụn cóc là cần thiết.

Mụn cóc

Có rất nhiều cách trị mụn cóc hiện đại như đốt lạnh, phẫu thuật,... Ngoài ra cũng có những cách sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên như: tía tô, tỏi,...Trị mụn cóc bằng nha đam một phương pháp khá hiệu quả để loại bỏ mụn cóc. Tham khảo ngay cách trị mụn cóc bằng nha đam sau đây.

Bước 1: Làm sạch vùng da bị mụn cóc

Trước hết chúng ta cần phải điều trị mụn cóc ở phía ngoài và tránh làm lây lan mụn cóc ra các vùng da xung quanh. Bạn cần phải làm sạch các vùng da bị mụn cóc trước. Cách làm sạch da khá đơn giản. Dùng cồn 90 độ hoặc nước muối sinh lý rửa sạch vùng da bị mụn. Sau đó bạn có thể thêm gel nha đam để tránh da bị khô. Rửa sạch lại bằng nước ấm. Lau khô bằng khăn mềm.

Bước 2: Loại bỏ các mụn cóc bằng nha đam

Có 2 cách để trị mụn cóc bằng nha đam.

Cách 1: Loại bỏ mụn cóc từ từ bằng cách đắp gel nha đam tươi lên vùng da bị mụn rồi băng lại. Để trong 2-3 tiếng thì tháo ra rửa sạch, thực hiện 2 lần/ngày. Phương pháp này có hiệu quả hạn chế và thời gian kéo dài. Sẽ mất từ 2- 4 tuần để loại bỏ mụn cóc, hoặc cũng có thể lâu hơn tùy vào cơ địa từng người.

Loại bỏ mụn cóc từ từ bằng cách đắp gel nha đam tươi lên vùng da bị mụn rồi băng lại

Cách 2: Sử dụng gel nha đam như một loại thuốc phụ trợ. Bạn sẽ loại bỏ mụn cóc bằng các phương pháp vật lý như đốt lạnh, đốt điện, phẫu thuật, laser,....Sau đó, bạn sử dụng gel nha đam để sát trùng vết thương và các vùng da xung quanh. Chỉ sau một vài ngày, vết thương sẽ lành lại mà không để lại sẹo do tác dụng của gel nha đam.

Bước 3: Uống gel nha đam để vừa đẹp da vừa tăng cường sức đề kháng

thụ theo đường tiêu hóa. Việc uống gel nha đam sẽ giúp da bạn đẹp hơn, cơ thể bạn sẽ có thêm dinh dưỡng và bổ sung một lượng chất kháng khuẩn tương đối. Do vậy, bạn sẽ không còn lo sợ bị virus HPV tấn công nữa. Nhưng chỉ nên dùng lượng vừa đủ, không nên uống quá nhiều sẽ gây ra tình trạng tiêu chảy.

- Những lưu ý khi trị mụn cóc bằng nha đam:

+ Nên thử da tay trước khi trị mụn cóc bằng nha đam để xác định bản thân có bị dị ứng với nó không. Một vài trường hợp ghi nhận bị dị ứng nha đam gây ra khó thở, tức ngực, da nổi mẩn vùng tiếp xúc.

+ Hạn chế chỗ bị mụn tránh tiếp xúc với nước giảm tình trạng bị nhiễm khuẩn.

+ Đặc biệt lưu ý, phụ nữ đang mang thai và cho con bú muốn trị mụn cóc bằng nha đam thì chỉ dùng để bôi ngoài, tuyệt đối không được uống vì chúng sẽ gây co thắt tử cung, dẫn đến sinh non cũng như tiêu chảy ở mẹ. Nha đam cũng được chứng minh là không tốt cho trẻ dưới 12 tháng tuổi.

+ Thực tế thì nha đam có tác dụng trị mụn cóc nhưng diễn ra trong thời gian dài, nên kết hợp với những nguyên liệu khác như tỏi, lá tía tô, vỏ chuối, vôi,...để tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian trị mụn cóc hơn.

8. Trị mụn thịt bằng nha đam

Nha đam là “thần dược” làm đẹp hiệu quả, có công dụng chữa được nhiều bệnh lý trên da. Nhờ có hàm lượng các vitamin A, B, C Mg, K… và các dưỡng chất khác nhanh chóng tác động lên cấu trúc biểu bì của da, tạo thành liên kết vững chắc để trị mụn thịt nhanh chóng. Thông thường, sau khi bạn kiên trì áp dụng cách trị mụn thịt bằng nha đam khoảng 1-2 tháng, làn da không những sạch mụn, hết sần sùi mà còn trắng hồng rạng rỡ và tươi tắn hơn.

- Cách trị mụn thịt bằng nha đam nguyên chất

Bạn cần chuẩn bị một lá nha đam to bản, sau đó lột sạch vỏ xanh bên ngoài, chỉ lấy phần thịt bên trong. Sau khi bạn vệ sinh da sạch sẽ, đã loại bỏ hết lớp dầu thừa và bụi bẩn bám dính, thì bạn dùng phần thịt nha đam chà nhẹ nhàng lên các nốt mụn thịt.

Trị mụn thịt bằng nha đam nguyên chất

Chà đi chà lại khoảng 20 phút cho các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong, rồi bạn rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần sẽ thấy hiệu quả cải thiện tốt nhất.

- Cách trị mụn thịt bằng nha đam kết hợp nước vo gạo

Phương pháp này giúp tăng cường khả năng thẩm thấu vào da, cải thiện phần mô liên kết trong mụn thịt. Nên chỉ trong thời gian ngắn áp dụng, các nốt mụn thịt sẽ bị loại bỏ gần hết.

Nguyên liệu cần có:

2 thìa gel nha đam.

1 thìa tinh bột gạo.

½ thìa muối.

Hướng dẫn thực hiện:

Lấy phần thịt nha đam xay nhuyễn trộn đều với tinh bột gạo và cho thêm một chút muối.

+ Bạn lấy nước gạo để trong 4 tiếng, phần tinh bột gạo sẽ lắng xuống.

+ Lấy phần thịt nha đam xay nhuyễn trộn đều với tinh bột gạo và cho thêm một chút muối.

+ Vệ sinh làn da sạch sẽ, rồi bạn thoa đều hỗn hợp lên vùng da mụn thịt.

+ Khoảng 20 phút sau bạn rửa sạch bằng nước mát.

Phương pháp này không đơn thuần chỉ là trị mụn thịt trên mặt mà còn chăm sóc da bạn một cách tự nhiên bằng vitamin C và các vitamin B trong nước vo gạo và gel nha đam.

- Cách trị mụn thịt bằng nha đam và mật ong

Mật ong và nha đam kết hợp với nhau sẽ tạo thành loại “kem” trị mụn thịt hiệu quả. Bởi có các thành phần như chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn, vitamin A, C, E trong các nguyên liệu này sẽ kết hợp với nhau thúc đẩy quá trình điều trị diễn ra nhanh chóng, đạt được kết quả tốt nhất.

Nguyên liệu cần có:

Mật ong nguyên chất: 1 thìa cà phê.

Gel nha đam nguyên chất: 2 thìa cà phê.

Sữa chua không đường: 1 thìa cà phê.

Hướng dẫn thực hiện:

+ Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn ở trên thành hỗn hợp đồng nhất.

+ Sau đó dùng nước ấm pha muối loãng vệ sinh làn da sạch sẽ, để các lỗ chân lông nở ra, thông thoáng hơn.

+ Thoa đều hỗn hợp lên vùng mụn thịt khoảng 20 phút, sau khi các dưỡng chất đã thấm sâu vào da thì bạn rửa sạch bằng nước mát.

+ Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, bạn sẽ thấy làn da thay đổi đến kinh ngạc.

- Cách trị mụn thịt bằng nha đam và dầu oliu

Đây cũng là cách trị mụn thịt vô cùng hiệu quả, do nha đam và dầu oliu đều chứa nhiều thành phần dưỡng chất có tác dụng tăng sinh collagen mới để phá vỡ mô liên kết cũ, vừa làm xẹp mụn thịt hiệu quả mà còn giúp da đẹp rạng ngời, căng tràn sức sống.

Nha đam và dầu oliu đều chứa nhiều thành phần dưỡng chất có tác dụng tăng sinh collagen mới, vừa làm xẹp mụn thịt hiệu quả mà còn giúp da đẹp rạng ngời, căng tràn sức sống

Nguyên liệu cần có:

2 thìa gel nha đam.

1 thìa tinh dầu oliu.

Cách thực hiện:

+ Trộn đều dầu oliu và nha đam thành hỗn hợp đồng nhất.

+ Sau đó làm sạch vùng da mụn bằng sữa rửa mặt dùng khăn thấm khô.

+ Tiếp theo thoa đều hỗn hợp lên da mụn, để khoảng 20 phút.

+ Cuối cùng bạn rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện 2-3 lần, bạn sẽ thấy các nốt mụn thịt biến mất nhanh chóng, cải thiện thẩm mỹ cho làn da hiệu quả.

Chỉ với những cách điều trị đơn giản ở trên, bạn sẽ nhanh chóng “xóa bỏ” mụn thịt hiệu quả mà không cần phải tốn nhiều thời gian và chi phí để đi đến các trung tâm thẩm mỹ. Không những vậy, những cách này còn rất an toàn và phù hợp với nhiều loại da, nên bạn còn chần chừ gì nữa mà không thử ngay.

9. Cách trị mụn ẩn bằng nha đam được yêu thích nhất

Trị mụn ẩn bằng nha đam là một trong những phương pháp hiện đang được áp dụng rất rộng rãi. Đây cũng là cách loại bỏ sạch mụn được hàng triệu chị em trên thế giới yêu thích.

Tác dụng của cách trị mụn ẩn bằng nha đam theo khoa học:

+ Nha đam có chứa gibberellins (hormone tăng trưởng), glucomannan (polysaccharide giàu mannose) giúp cải thiện sự tổng hợp collagen.

+ Nha đam chứa các hooc môn có khả năng tiêu diệt vi khuẩn khiến lỗ chân bị bịt kín.

+ Nha đam hấp thụ dầu thừa từ da để ngăn ngừa sự tắc nghẽn của các lỗ chân lông.

+ Protien glycol có trong nha đam làm giảm viêm, kích ứng và đỏ do mụn.

+ Nha đam giàu chất chống oxy hoá, chứa kẽm, vitamin C và vitamin E.

+ Là một chất làm se, nha đam giúp lỗ chân lông sạch sẽ, loại bỏ bã nhờn, các tế bào da chết hoặc bẩn tích tụ.

+ Nha đam giúp kích thích quá trình làm lành vết thương và sự phát triển của tế bào da mới.

- Trị mụn ẩn bằng nha đam và nước chanh

Sự kết hợp này không chỉ giúp trị mụn ẩn mà còn khiến da trở nên sáng lên nhanh chóng. Để thực hiện, chị em hãy cho một vài giọt nước chanh tươi vào bát đựng 1 đến 2 thìa gel nha đam. Sau đó, thoa hỗn hợp lên mặt rồi để trong 10 phút hoặc để qua đêm. Cuối cùng, rửa sạch mặt với nước ấm và nước lạnh là được. Nên thoa kem dưỡng ẩm sau khi thực hiện và áp dụng hàng ngày.

Đối với làn da nhạy cảm với nha đam, việc thêm nước sẽ giúp ngăn chặn hiện tượng ngứa rát.

- Trị mụn ẩn bằng nha đam và mật ong

Mật ong có đặc tính chống viêm, sát trùng và kháng sinh. Ngoài ra, nó còn chứa các khoáng chất, chất chống oxy hoá, và vitamin cực tốt cho da. Đặc biệt, sự kết hợp của mật ong và nha đam cũng hiệu quả hơn để điều trị mụn ẩn.

Để thực hiện, chị em hãy trộn đều 1 thìa gel nha đam với 1 thìa mật ong. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên mặt và để yên trong 20 phút. Sau khi hết thời gian này, hãy rửa thật sạch mặt, lau khô bằng khăn mềm và thoa kem dưỡng ẩm không chứa dầu.

Nếu muốn có hiệu quả cao hơn, chị em cũng có thể thêm ½ thìa nước hoa hồng hoặc 1 nhúm tinh bột nghệ nhé.

- Trị mụn ẩn bằng nha đam, đường và sữa

Sự kết hợp này không chỉ mang lại hiệu quả trị mụn ẩn mà còn làm sáng, giữ ẩm và làm dịu da. Đường chứa axit glycolic giúp thúc đẩy hoạt động của tế bào. Nó cũng hoạt động như một chất giữ ẩm để tăng độ ẩm cho da mặt. Trong khi đó, sữa lại là nguyên liệu không thể thiếu nếu chị em muốn tẩy da chết.

Trị mụn ẩn bằng nha đam, đường và sữa

Cách thực hiện khá đơn giản. Đầu tiên, chị em cho 1 thìa đường, ½ thìa sữa tươi không đường và 2 thìa gel nha đam vào một chiếc bát, trộn thật đều. Sau đó, thoa hỗn hợp lên vùng bị mụn và để yên trong 20 đến 30 phút. Để cho da mặt tự khô rồi mới rửa sạch bằng nước mát.

- Cách trị mụn ẩn bằng nha đam và giấm táo

Giấm táo có chứa các axit alpha - hydroxy làm trẻ hóa làn da và loại bỏ mụn bằng cách tẩy tế bào chết Giấm táo cũng làm cho da trông sáng bóng và khỏe mạnh.

Cách thực hiện như sau:

+ Trộn đều 1 lượng nhỏ nước với 1 thìa giấm táo và 1 thìa gel nha đam.

+ Sau đó, thoa lên mặt bằng cách dùng bông tẩy trang cotton ball. Khi thoa nên massage nhẹ nhàng.

+ Để yên trong 15 đến 20 phút rồi rửa sạch với nước. Thực hiện đều đặn hàng ngày để có kết quả tốt nhất.

10. Nha đam trị mụn bọc

Mụn bọc thường xuất hiện ở những người trong độ tuổi dậy thì, lúc này nội tiết trong cơ thể có sự thay đổi, tuyến nhờn tiết ra nhiều hơn so với mức bài tiết của lỗ chân lông. Sau một thời gian chất nhờn tích tụ, gây ra mụn bọc. Nếu không điều trị sớm, mụn bọc sẽ gây ra nhiều tổn thương, da dễ bị sẹo rỗ, làm mất thẩm mỹ trầm trọng.

Theo các chuyên gia da liễu nên điều trị mụn bọc khi mới hình thành, lúc mày mật độ mụn ít, mức độ tổn thương nhẹ, quá trình điều trị dễ dàng hơn. Các bạn có thể sử dụng các phương pháp từ thiên nhiên, dùng nha đam trị mụn bọc hiệu quả.

Nha đam trị mụn bọc nhanh chóng lấy lại thẩm mỹ cho làn da

Trải qua các cuộc thử nghiệm lâm sàng, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hợp chất Anthraquinon trong nha đam, đây là thành phần “dược tính” tác động trực tiếp đến da, tái tạo tế bào da, diệt khuẩn, làm lành tổn thương và ngăn không cho mụn có cơ hội gây hại lan rộng.

Các khoáng chất như: Calcium, Sodium, Potassium, Manganese, Magnesium, Copper, Zinc, Chromium là những muối khoáng thiết yếu của cơ thể, giúp da kháng khuẩn, tạo thành lớp màng bảo vệ da vững chắc để vi khuẩn không có nơi trú ngụ hình thành mụn.

Bên cạnh đó, nha đam còn chứa nhiều viatmin như C, A, E, B1, B2, B6, B12 và enzymes Oxydaza, Lipaza, Amilaza, Catalaza, Allnilaza… giúp dễ tiêu hóa, nhuận trường, giảm đau và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh hơn.

Mụn bọc khá “cứng đầu” nên muốn điều trị hiệu quả cần phải “trong ngoài kết hợp” mới mang lại kết quả điều trị tốt nhất. Vì vậy, ngoài việc đắp mặt nha đam trị mụn bọc, bạn cần phải kết hợp với ăn chè hoặc uống nước nha đam, làm mát cơ thể đào thải độc tố ra ngoài, tiêu diệt nguyên nhân gây ra mụn từ bên trong.

- Cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn bọc hiệu quả

Bạn nên kết hợp nha đam với chanh để làm tăng hiệu quả điều trị. Chanh chứa một lượng vitamin C và axit Citric dồi dào giúp da tẩy sạch tế bào chết, lỗ chân lông thông thoáng, làm sạch da, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn.

Nguyên liệu cần có:

Nha đam: 1 lá.

Chanh: 1 quả.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn cắt đôi quả chanh, vắt lấy nước cốt.

Bước 2: Rửa sạch nha đam, gọt bỏ vỏ xanh, chỉ lấy phần thịt.

Bước 3: Mang thịt nha đam xay nhuyễn. Sau đó dùng rây lọc để lọc bỏ phần bã chỉ lấy phần gel nha đam.

Bước 4: Trộn nha đam với nước cốt chanh theo tỷ lệ 1: ½ thành hỗn hợp đồng nhất.

Trộn nha đam với nước cốt chanh theo tỷ lệ 1: ½ thành hỗn hợp đồng nhất

Bước 5: Rửa sạch da mặt và lau khô, sau đó thoa hỗn hợp lên mặt kết hợp với massage nhẹ nhàng theo chiều xoắn ốc để các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da.

Bước 6: Thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Nếu bạn kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần, da sẽ mềm mịn và hết mụn nhanh chóng. Ngoài cách dùng nha đam trị mụn bọc, bạn có thể lấy nha đam kết hợp với mật ong hoặc dưa leo cũng cho hiệu quả điều trị rất tốt.

Bạn nên thực hiện những cách này trước khi đi ngủ, để giúp da thư giãn, đồng thời có thêm thời gian để da tái tạo năng lượng và không bị tác động bởi ánh nắng mặt trời, tránh bị sạm đen da.

11. Nha đam ngâm giấm trị mụn

- Tại sao trị mụn bằng nha đam ngâm giấm nhanh chóng giúp bạn “dọn” sạch “ổ” mụn?

Từ xa xưa, nha đam và giấm đã được các chị em dùng để làm đẹp Mỗi loại có công dụng làm đẹp khác nhau. Tuy nhiên, khi kết hợp lại, nha đam và giấm có công dụng vô cùng hiệu quả trong việc điều trị mụn, làm đầy sẹo rỗ và giúp da trắng hồng tự nhiên.

+ Tẩy sạch tế bào chết

Để điều trị mụn hiệu quả, điều đầu tiên các bạn cần phải làm sạch da, tẩy tế bào chết giúp da thông thoáng. Trong giấm có tính axit nhẹ, nha đam chứa thành phần chất chống oxy hóa cao, nhanh chóng tẩy sạch tế bào chết nhưng không làm bào mòn da.

+ Làm sạch lớp dầu thừa

Nha đam có tác dụng làm sạch dầu thừa trên da hiệu quả

Dung dịch nha đam ngâm giấm được dùng như một loại “nước hoa hồng” tự nhiên lấy đi lớp dầu thừa, làm sạch lỗ chân lông, không cho vi khuẩn gây mụn. Hơn nữa, tinh chất hoa hồng tự nhiên này có nhiều dưỡng chất đặc biệt như: vitamin A, E, C, Natri, Kẽm, Magie... cung cấp làm đẹp da; chất kháng khuẩn cao tiêu diệt vi khuẩn, triệt tiêu nguồn gốc gây nên mụn.

+ Hết thâm nám và làm đầy sẹo rỗ nhẹ

Nha đam có chứa đến 200 loại dưỡng chất khi kết hợp cùng giấm sẽ tạo nên công thức “đánh bật” mụn nhanh chóng. Đồng thời, các dưỡng chất có trong nha đam và giấm nuôi dưỡng từ sâu bên trong giúp da bật tông hiệu quả. Đồng thời, các dưỡng chất này là chất xúc tác để kích thích các sợi collagen và elastine tăng sinh, giúp da có sự đàn hồi tốt hơn, lấp đầy phần da bị rỗ trở nền phẳng và đều màu.

Chính vì có những công dụng hiệu quả như trên nên cách trị mụn bằng nha đam ngâm giấm được ứng dụng khá rộng rãi trong dân gian, trở thành bí quyết nhỏ làm đẹp da không lo sự “tấn công” của mụn.

Cách trị mụn bằng nha đam ngâm giấm được thực hiện như thế nào?

Để có được loại dung dịch nha đam ngâm giấm hiệu quả và đảm bảo an toàn cho làn da thì bạn nên tự mình làm.

Cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

Nha đam: 4-5 lá to.

Muối biển: 2 thìa.

Giấm: 1 lít.

Bình thủy tinh: 1 bình.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch nha đam và ngâm với nước muối. Sau khoảng 15 phút thì vớt ra để ráo.

Bước 2: Gọt bỏ 2 viền gai hai bên, không cần lột vỏ xanh.

Bước 3: Cắt nha đam thành những khúc nhỏ từ 2-3 cm. Sau đó cho vào bình thủy tinh.

Bước 4: Đổ giấm ngập nha đam đậy nắp kín để ngâm.

Sau khoảng 1 tháng ngâm, bạn có thể lấy dung dịch này ra sử dụng được. Trước khi thoa dung dịch nha đam ngâm giấm lên mặt, bạn nên vệ sinh làm da sạch sẽ để các dưỡng chất dễ thẩm thấu vào da.

Đổ giấm ngập nha đam đậy nắp kín để ngâm

Thực hiện cách trị mụn bằng nha đam ngâm giấm từ 2-3 lần/tuần, sau khoảng 1 tháng kiên trì áp dụng, làn da sẽ có sự thay đổi rõ rệt, các nốt mụn giảm hẳn, vết thâm mờ dần, da cũng sáng màu hơn.

Dung dịch nha đam ngâm giấm để được từ 2-6 tháng. Sau khoảng thời gian này, bạn không nên sử dụng dung dịch nha đam ngâm giấm cũ, cần thay bằng dung dịch mới để đảm bảo hiệu quả trị mụn tốt nhất.

Lưu ý: Bạn nên thực hiện cách trị mụn bằng nha đam ngâm giấm vào buổi tối trước khi đi ngủ để da không bị bắt nắng. Nếu bạn thoa nha đam và giấm vào ban ngày, sau đó đi ra ngoài luôn da dễ bị bắt nắng, đen sạm nhanh chóng.

- Cách ngâm nha đam trị mụn

Bạn có thể kết hợp sử dụng giấm gạo hoặc giấm táo đều được. Cả 2 loại giấm này đều có công dụng và tính axit tự nhiên ngang nhau.

Nguyên liệu cần có:

500gram nha đam tươi chưa gọt vỏ.

5 muỗng cà phê đường cát.

1 lít giấm gạo (có thể thay bằng giấm táo).

1 bình thủy tinh lớn có nắp đậy.

Muối biển.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch nha đam với nước lạnh sau đó ngâm với nước muối biển.

Bước 2: Ngâm khoảng 45 – 60 phút, sau đó vớt ra và rửa lại với nước sạch.

Bước 3: Để nha đam vào rổ và để ráo qua đêm.

Bước 4: Mang nha đam đã ráo đi gọt bỏ viền gai hai bên hông và cắt thành những khúc nhỏ tầm 2 đến 3 cm.

Bước 5: Nha đam đã cắt khúc cho vào bình thủy tinh, thêm chút đường, muối và trộn đều. Cuối dùng đổ ngập giấm vào ngâm, đậy kín miệng nắp để lên men tự nhiên.

Sau khoảng thời gian từ 2 – 4 tuần, bạn đã có thể lấy nha đam ngâm giấm ra sử dụng. Cách này có thể dùng để trị mụn, dưỡng trắng da mặt hoặc tắm trắng toàn thân.

Nha đam ngâm giấm có thể dùng để trị mụn, dưỡng trắng da mặt hoặc tắm trắng toàn thân

Nếu dùng để trị mụn và dưỡng trắng da mặt thì bạn nên thực hiện vào buổi tối trước khi ngủ. Bạn thoa một lớp mỏng dung dịch nha đam ngâm giấm lên da, sau 30 phút rửa sạch bằng nước mát.

Dùng để tắm trắng toàn thân, bạn nên pha dung dịch nha đam ngâm giấm với nước tắm theo tỉ lệ 1/10. Tuần thực hiện 2-3 lần, bạn sẽ thấy làn da của mình trắng hồng và căng mịn lên trông thấy.

12. Cách ngâm nha đam trị mụn với rượu

Cách ngâm nha đam trị mụn với rượu bạn cần phải lựa chọn kĩ nguyên liệu đầu vào. Bạn nên dùng loại rượu trắng do nhà mình nấu hoặc mua ở cơ sở sản xuất uy tín để đảm bảo rượu nguyên chất không bị pha cồn.

Nguyên liệu cần có:

5 hoặc 6 lá nha đam.

2 quả chanh tươi.

Rượu gạo 30 độ.

Lọ thủy linh.

Cách thực hiện:

Sau khi đã hoàn tất phần chuẩn bị, các chị em hãy bắt tay vào công việc thực hiện cách ngâm nha đam trị mụn với rượu nhé!

Bước 1: Bạn rửa sạch nha đam, sau đó để ráo.

Bước 2: Lấy nha đam cắt bỏ viền gái xung quanh lá, cắt khúc vừa bằng đốt ngón tay, bỏ vào lọ thuỷ tinh. Bạn lưu ý nên bỏ vào lọ thủy tinh không dùng bình nhựa.

Bước 3: Thái lát 2 quả chanh tươi bỏ vào cùng nha đam để cung cấp vitamin C. Sau đó, đổ rượu gạo ngập nha đam để ngâm.

Bước 4: Phơi bình nha đam ngoài nắng khoảng 2 tháng, sau đó mang cất trong nhà bảo quản nơi thoáng mát. Mỗi lần sử dụng bạn chỉ cần chắt ra một ít cho vào vô bình xịt, bỏ thêm vào vài giọt tinh dầu cho thơm, xịt trực tiếp lên da mặt.

Ngâm nha đam trị mụn với rượu

Để cách này đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên kiên trì thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần và thực hiện liên tục trong khoảng 2 tháng, làn da của bạn sẽ thay đổi đến kinh ngạc, da mướt, hồng hào, xóa mờ nếp nhăn các vết thâm mụn sẽ bị đánh bật hiệu quả.

Cả 2 cách ngâm nha đam trị mụn với giấm hoặc rượu đều đòi hỏi các chị em có tính kiên nhẫn từ khâu thực hiện đến khi sử dụng. Đáp lại công sức thực hiện, bạn sẽ sở hữu được làn da trắng sáng và đẹp tự nhiên mà không cần đến mỹ phẩm hay những phương pháp tắm trắng cầu kì tại spa hay thẩm mỹ viện. Chúc các bạn sớm thành công.

- Cách làm nha đam ngâm rượu trị mụn

Cách này là một công thức làm đẹp từ thiên nhiên của người Nhật. Ngâm rượu nha đam được xem như một loại “nước thần” dùng để trị mụn và làm se khít lỗ chân lông giúp da trắng hồng, loại bỏ tàn nhang, nám đồng thời đẩy lùi quá trình lão hóa nhanh chóng.

Cách làm nha đam ngâm rượu trị mụn khá đơn giản, điều quan trọng nhất bạn cần chọn được nguyên liệu tốt để bảo đảm an toàn cho da.

So với các cách trị mụn từ thiên nhiên khác, nha đam ngâm rượu trị mụn đòi hỏi khâu chọn lọc nguyên liệu thật kĩ càng.

Những nguyên liệu cần có để thực hiện cách làm nha đam ngâm rượu trị mụn

Các nguyên liệu cần có:

Nha đam tươi.

Rượu 30 – 40 độ.

Chanh tươi.

Bình thủy tinh.

Bạn nên chọn nha đam tươi, nhiều dưỡng chất. Rượu cần phải chọn trong khoảng 30 – 40 độ, đây là độ rượu phù hợp với làn da nhất, nếu độ nặng quá có thể gây nóng rát cho da.

Đặc biệt, bạn cần phải cẩn thận trong việc chọn bình để ngâm nha đam. Tuyệt đối không chọn bình nhựa mà nên dùng bình thủy tinh. Bởi vì thủy tinh là chất liệu lành tính, khó biến đổi màu sắc, chịu được nhiệt độ cao và áp lực thay đổi trong quá trình ngâm. Hơn nữa, dùng bình thủy tinh không đổi màu nước ngâm, quan sát vật ngâm trong bình rõ nét. Ngoài ra, bình thủy tinh có thể để trưng bày trong một không gian sang trọng như phòng khách.

Nếu bạn chọn bình nhựa, trong quá trình ngâm nha đam với rượu sẽ sản sinh ra các chất độc hại, không chịu được nhiệt độ và dễ dàng bị bóp méo.

Hướng dẫn thực hiện cách làm nha đam ngâm rượu trị mụn

Muốn đạt được kết quả trị mun tốt nhất, bạn cần thực hiện cách làm nha đam ngâm rượu trị mụn đúng phương pháp.

Bước 1: Rửa sạch nha đam để ráo nước và gọt bỏ đường gai 2 bên rồi cắt nhánh nha đam từng đoạn khoảng 2-3 cm. Sau đó, cho vào bình thủy tinh.

Bước 2: Đổ rượu ngập bình, tiếp theo cắt vài lát chanh bỏ vào ngâm chung để tăng cường vitamin C. Đối với bình ngâm 1 lít dùng 1 trái chanh là đủ.

Bước 3: Đậy kín bình và đem ra nắng phơi trong 2 tháng hoặc bạn có thể phơi nắng khoảng 10 ngày rồi đem vào trong mát bảo quản, không nhất thiết phải để ngoài nắng liên tục trong 2 tháng.

Sử dụng nha đam ngâm rượu như thế nào để trị mụn tốt nhất?

Sau khi ngâm được khoảng sau 2 tuần bình nha đam ngâm rượu sẽ chuyển dần sang màu vàng. Sau 2 tháng, bạn có thể chiết rượu nha đam vào chai nhỏ có vòi xịt để tiện sử dụng và đảm bảo vệ sinh hơn.

Ngoài ra, mỗi lần sử dụng bạn cũng có thể lấy 1 ít ra chén, dùng bông tẩy trang thấm rượu nha đam thoa lên khắp mặt.

Loại rượu nha đam này có thể dùng cho cả da toàn thân sau khi tắm và trước khi thoa thêm kem dưỡng nếu bạn muốn đẹp toàn diện.

Chỉ trong một thời gian ngắn da bạn sẽ hết mụn đồng thời sáng và căng mịn hơn rất nhiều

Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy thoa dung dịch rượu nha đam lên mặt, đảm bảo chỉ trong một thời gian ngắn da bạn sẽ hết mụn đồng thời sáng và căng mịn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm nên thử dung dịch này lên tay trước, nếu thấy không có phản ứng gì xảy ra bạn hãy dùng để thoa lên mặt trị mụn.

Trên đây là chia sẻ chi tiết cách dùng nha đam trị mụn và chăm sóc da đẹp hiệu quả tại nhà. Hy vọng bạn sẽ thực hiện thành công các công thức trên và sở hữu một làn da sáng mịn, trắng hồng nhé. Cảm ơn bạn đã quan tâm!