Mặt nạ nghệ mật ong - Phương thức trẻ hóa làn da an toàn cho phụ nữ Việt

Mật ong và nghệ được xem là một sự kết hợp tuyệt vời. Phần lớn, các chị em phụ nữ thường có sẵn một chai mật ong và tinh bột nghệ để trong nhà. Chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu làm đẹp , dưỡng da mỗi ngày. Bởi với phụ nữ vẻ đẹp bên ngoài rất quan trọng. Hơn thế nữa, người ta thường hay nói với nhau rằng “đàn bà đẹp thì luôn có quà”. Qua thời gian, câu nói ấy lại càng trở nên nổi tiếng, đúng trong xã hội hiện đại.

Lâu nay, ai cũng biết mật ong và nghệ là 2 nguyên liệu tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Lợi ích đầu tiên khi kể đến đó là chúng tó tính kháng khuẩn, chống lại nhiễm trùng, khắc phục hiệu quả cho việc điều trị mụn trứng cá, mụn nhọt. Những chất chống oxy hóa có trong mật ong và nghệ nhanh chóng giúp làn da cải thiện các đốm, nám, thâm mụn.

Do đó, việc dưỡng dã luôn được chú trọng. Buổi tối trước khi đi ngủ đắp mặt nạ là điều không thể thiếu. Để vẻ ngoài hoàn hảo, không một bóng mụn hay vết thâm chị em luôn ưu tiên dùng mặt nạ nghệ mật ong . Gương mặt lúc nào cũng sáng, đẹp đi đâu cũng luôn thu hút ánh nhìn, nhận được sự ưu ái của mọi người xung quanh.

Trong mật ong và nghệ cũng chứa một lượng lớn chất sát khuẩn tự nhiên, có tác dụng nhanh làm lành tổn nhẹ trên da. Do đó, khi thoa hỗn hợp này lên mặt, nhanh chóng làm khô cùi mụn, hạn chế lây lan tổn thương cho da.

Đắp mặt nạ nghệ mật ong giúp da khỏe, sáng và mịn hơn

Ngoài ra, mật ong và nghệ còn là phương thuốc tốt cho làn da. Bạn sẽ không còn cảm thấy xấu hổ với làn da thô ráp, lỗ chân lông to. Hỗn hợp này sẽ giúp làm sạch sâu cho da, trở nên mịn màng, sạch sẽ, lỗ chân lông se khít. Phát huy tối đa tác dụng, mật ong dưỡng ẩm chuyên sâu, giúp tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa nếp nhăn, chống lão hóa sớm. Còn nghệ làm sạch tế bào chết, giúp cho da đều màu và ngày càng sáng, trở nên trắng hồng tự nhiên. Đồng thời ngăn ngừa sẹo mụn hoặc hạn chế sự xuất hiện của mụn đầu đen.

Đặc biệt, nghệ và mật ong còn là “thần dược” giải cứu cho làn da bị rạn của phụ nữ sau sinh. Các dưỡng chất trong hỗn hợp này nhanh chóng thấm sâu, đào thải các tế bào chết làm xỉn màu ra. Đồng thời kích thích các collagen đứt gãy liền lại và bắt đầu tăng sinh, tái tạo cấu trúc, nhanh chóng làm mờ vết rạn. Sau một thời gian ngắn kiên trì áp dụng làn da sẽ phục hồi, trắng hồng, mịn màng, tràn đầy sức sống.

Các công thức mặt nạ nghệ mật ong

Để sớm sở hữu được làn da trắng hồng rạng rỡ, vừa đẹp lại khỏe thì bạn hãy thử ngay những công thức mặt nạ nghệ mật ong sau đây nhé! Cách làm cũng đơn giản, không làm mất quá nhiều thời gian nhưng hiệu quả lại khá tốt, không hề thua kém với việc dưỡng da tại Spa hay là dùng những loại kem đắt tiền.

Mặt nạ nghệ mật ong và sữa chua không đường

Đây là loại mặt nạ dịu nhẹ, phù hợp hầu hết với các loại da. Vì thế rất phù hợp với quy trình dưỡng da của phái đẹp. Các dưỡng chất nhanh chóng thấm sâu vào bên trong nuôi dưỡng làn da trở nên trắng mịn, tươi trẻ rạng rỡ. Các tế bào cũng được kích thích, tạo điều kiện tốt nhất để tái sản sinh tế bào và thúc đẩy sự phát triển của các mô. Bên cạnh đó, hỗ trợ điều chỉnh lượng bã nhờn trên da, nhờ đó cải thiện tình trạng bùng phát mụn trứng cá và mụn bọc. Vì vậy mà dưỡng da bằng nghệ mật ong và sữa chua không đường là giải pháp lý tưởng dành cho những cô nàng có làn da nhạy cảm và dễ kích ứng.

Mặt nạ nghệ mật ong và sữa chua phù hợp cho nhiều loại da

Nhất là vào những ngày thời tiết hanh khô, làn da nhạy cảm rất dễ trở nên khô ráp và bong tróc. Kèm theo đó là da mặt bị xỉn màu, sạm xuống, đắp loại mặt này là một giải pháp tối ưu cho da, giúp thư giãn, nhanh chóng, cấp ẩm, sáng và tươi tắn hơn.

Nguyên liệu để làm loại mặt nạ này gồm có:

2 thìa tinh bột nghệ.

2 thìa mật ong.

¼ hộp sữa chua không đường.

Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau thành hỗn hợp sền sệt. Tiếp theo hãy dùng sữa rửa mặt để vệ sinh ra mặt sạch sẽ, dùng khăn bông thấm khô. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên da mặt, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất dễ dàng thẩm thấu vào tầng dưới của bề mặt da. Nằm thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần, làn da sẽ có sự thay đổi đáng kể, sạch, mịn, sờ vào căng, mát hơn.

Mặt nạ nghệ mật ong và dầu dừa

Có phải bạn cho rằng nám, tàn nhang rất khó loại bỏ, thậm chí là không thể trị khỏi được? Điều này là hoàn toàn sai nhé! Nếu bạn biết sử dụng đúng loại mặt nạ để dưỡng da thì chúng sẽ bị loại bỏ nhanh chóng. Điển hình như bạn có thể sử dụng mặt nạ nghệ mật ong và dầu dừa. Mật ong cấp ẩm, còn nghệ giàu chất chống oxy hóa, kết hợp cùng axit lauric, axit caproic trong dầu dừa ức chế malanin, nhanh chóng đánh bật nám, tàn nhang trên da mặt. Đồng thời hạn chế bị tác động bởi các tác nhân bên ngoài. Dần dần giúp cho làn da sáng, đều màu, không còn nám hay tàn nhang, giúp các chị em cảm thấy tự tin hơn với nhan sắc của mình.

Đẩy lùi nám, tàn nhang với mặt nạ nghệ mật ong và dầu dừa

Nguyên liệu cần có:

1 thìa dầu dừa nguyên chất.

2 thìa tinh bột nghệ.

2 thìa mật ong.

Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau thành hỗn hợp sền sệt. Vệ sinh da mặt sạch sẽ thì thoa đều hỗn hợp này lên da. Sau đó nằm thư giãn khoảng 15-20 phút, rửa sạch bằng nước ấm rồi rửa lại một lần nữa bằng nước mát.

Thời điểm thích hợp nhất để đắp loại mặt nạ này chính là trước khi đi ngủ. Làn sẽ được nghỉ ngơi, dễ hấp thu dưỡng chất và tái tạo, giúp cấu trúc da trở nên bền vững và chắc khỏe hơn.

Mặt nạ nghệ mật ong và trứng gà

Nếu bạn sở hữu làn da nhờn thì hãy sử dụng ngay loại mặt nạ này nhé! Sự kết hợp giữa nghệ, mật ong và trứng gà sẽ tạo nên loại mặt nạ có tác dụng cung cấp độ ẩm cho da, se khít lỗ chân lông, kiểm soát lượng bã nhờn, loại bỏ thâm mụn và bảo vệ làn da khỏi các tác động có hại. Đồng thời bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết, chữa lành các tổn thương, chống oxy hóa hiệu quả đẩy lùi quá trình lão hóa giữ gìn tuổi xuân cho làn da.

Nguyên liệu cần có:

1 muỗng tinh bột nghệ.

½ muỗng mật ong.

1 lòng trắng trứng gà.

Mặt nạ nghệ mật ong trứng gà phù hợp cho da nhờn

Đầu tiên, bạn hãy tách đôi quả trứng gà và chỉ lấy lòng trắng trứng. Sau đó dùng dụng cụ đánh trứng khuấy tạo thành bông kem. Tiếp theo cho mật ong và tinh bột nghệ vào trộn đều. Khi vệ sinh làn da sạch sẽ thì bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên, massage nhẹ nhàng để làm đều lớp mặt nạ và dưỡng chất thấm sâu vào trong. Nằm thư giãn khoảng 15-20 phút cho mặt nạ khô. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm rồi rửa lại một lần nữa bằng nước mát. Thực hiện 2-3 lần/tuần là được.

Trên đây là những loại mặt nạ nghệ mật ong có tác dụng dưỡng da hiệu quả, sớm giúp phái đẹp sở hữu được làn da mịn màng và căng tràn sức sống như mong muốn. Vì thế, bạn hãy thường xuyên sử dụng để nuôi dưỡng làn da rạng rỡ và tươi trẻ một cách tự nhiên nhất nhé!