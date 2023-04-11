Mách nước các bước chăm sóc móng hiệu quả tại nhà.

Công thức làm đẹp 11/04/2023 16:54

Nếu bạn là tín đồ thích làm nail, thì việc chăm móng tay dài và cứng là điều cần thiết. Một số mẹo giúp móng chắc khỏe để có bộ móng ưng ý.

Các bước dưỡng móng đúng cách:

1. Vệ sinh móng tay đúng cách

Giữ cho móng tay luôn sạch sẽ bằng việc rửa tay, dùng khăn mềm thấm nước và chà nhẹ nhàng quanh đầu móng tay, cái khe móng để loại bỏ sạch bụi bẩn hay lớp da thừa. Vệ sinh và giữ cho móng luôn sạch sẽ giúp hạn chế được sự xâm nhập của vi khuẩn gây hại và hạn chế được những viêm nhiễm xảy ra về lâu dài.

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Cũng giống như chăm sóc da mặt, móng tay cũng cần được làm sạch- Ảnh : Internet

2. Cắt tỉa móng tay gọn gàng

Cắt tỉa móng tay gọn gàng cũng thúc đẩy móng phát triển nhanh dài hơn và móng tay cũng phát triển theo hình dáng mong muốn. Móng tay quá dài và không được cắt tỉa khóe móng khiến cho móng dễ bị xước, nhanh gãy và mỏng giòn hơn.

Mách nước các bước chăm sóc móng hiệu quả tại nhà. - Ảnh 2

Sau khi vệ sinh móng tay sạch sẽ rồi, bạn cần cắt tỉa móng thật gọn gàng

Ảnh : Internet

 

3. Bổ sung các thực phẩm tăng dưỡng chất cho móng

Mách nước các bước chăm sóc móng hiệu quả tại nhà. - Ảnh 3
Rau xanh và hoa quả có chứa thành phần vitamin và khoáng chất rất tốt cho việc nuôi dưỡng móng- Ảnh : Internet

Bởi vì rau xanh và hoa quả có chứa thành phần vitamin và khoáng chất rất tốt cho việc nuôi dưỡng móng. Bạn có thể ăn đa dạng các loại rau, hoa quả nhất là cam quýt, chuối, bưởi, xoài, táo…Việc ăn uống khoa học sẽ giúp móng phát triển từ sâu bên trong

∗ Một số hạn chế khi dưỡng móng:

1.Tránh đầu móng tay chạm vào vật cứng nhọn

Tránh đầu móng tay chạm vào vật cứng nhọn vì như vậy sẽ khiến móng tay bị xước hoặc thậm chí chảy máu. Điều đó ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ bộ móng tay của bạn, đặc biệt là khi làm nail lên màu sẽ không đẹp. 

2. Tránh tiếp xúc móng tay trực tiếp với hóa chất tẩy rửa 

Nước rửa bát, nước giặt quần áo… là những hóa chất không tốt cho móng tay của bạn, Sử dụng găng để bảo vệ tay và móng tay của bạn mỗi khi làm việc nhà là biện pháp hiệu quả.

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Rửa tay thường xuyên cũng sẽ không tốt cho móng tay của bạn- Ảnh minh họa: Internet

Một điều nhỏ nữa đó là rửa tay thường xuyên sẽ không tốt cho móng tay của bạn. Vậy nên tránh rửa tay quá nhiều và đừng quên bôi kem tay sau đó. 

∗ Một số cách để móng phát triển khỏe:

1. Dùng sơn dưỡng móng tay

Sơn dưỡng móng tay là sản phẩm chăm sóc móng được phái nữ sử dụng mỗi ngày để bổ sung dưỡng chất trực tiếp lên móng tay, tạo lớp màng bảo vệ móng tránh khỏi tác động gây hại trừ môi trường.

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Sơn dưỡng móng tay giúp kích thích móng tay nhanh dài và giữ độ bền màu cho nước sơn móng tay - Ảnh: Internet

Thành phần của các loại dưỡng móng tay chủ yếu được chiết xuất từ hoa hồng, vitamin E giúp dưỡng ẩm và cải thiện móng tay chắc khỏe. 

2. Thoa kem dưỡng móng

Thoa kem dưỡng móng lên đầu ngón tay vừa giúp chăm sóc da lại bảo vệ móng. Vì trong các loại kem dưỡng này có chứa Keratin cùng vitamin E giúp nuôi dưỡng chắc khỏe và cấp ẩm. 

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Các dòng kem dưỡng móng tay được thoa trực tiếp lên từng đầu ngón tay để bảo vệ cả làn da và móng tay toàn diện hơn.-Ảnh: Internet

3. Dưỡng móng bằng các loại nguyên liệu thiên nhiên

Nước cốt chanh và pha loãng cùng nước ấm rồi ngâm tay khoảng 10 phút giúp móng tay khỏe mạnh, sáng bóng hơn. 

Mách nước các bước chăm sóc móng hiệu quả tại nhà. - Ảnh 7
Nước chanh giàu tính axit giúp cải thiện móng ố vàng, làm sạch móng, đặc biệt là khi tiếp xúc với nước tẩy rửa - Ảnh : Internet

Dầu dừa có chất chống nấm, chống viêm thích hợp để dưỡng da đầu ngón tay. Bạn có thể pha loãng dầu dừa cùng với nước ấm rồi ngâm tay hàng ngày. 

Mách nước các bước chăm sóc móng hiệu quả tại nhà. - Ảnh 8

Vitamin C trong dầu dừa kích thích sản sinh collagen, giúp tăng độ đàn hồi cho móng. Các protein sẽ giúp nuôi dưỡng móng tay nhanh dài và chắc khỏe hơn.

Ảnh : Internet

Dùng dầu ô liu để thoa trực tiếp lên móng tay vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ để tăng độ bóng khỏe và giúp phục hồi móng tay mỏng giòn nhanh chóng. Ngoài ra có thể kết hợp dầu ô liu với nước cốt chanh để ngâm móng tay khoảng 2-3 lần/ tuần sẽ hữu ích trong việc dưỡng móng tay tránh nứt nẻ hoặc gãy xước.

Mách nước các bước chăm sóc móng hiệu quả tại nhà. - Ảnh 9
Trong dầu oliu có chứa thành phần chống oxy hóa và các loại vitamin, khoáng chất giúp móng nhanh dài, luôn cứng cáp - Ảnh : Internet

 

Móng giòn, da khô bong tróc vì thiếu loại chất quan trọng này, để lâu còn hại tim, xương yếu, hại thị lực

Móng giòn, da khô bong tróc vì thiếu loại chất quan trọng này, để lâu còn hại tim, xương yếu, hại thị lực

Omega-3 đóng vai trò quan trọng để duy trì miễn dịch, thị lực cũng như độ bóng bẩy của da và móng.

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