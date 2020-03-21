Các tín đồ làm đẹp từ cổ chí kim chắc hẳn không còn xa lạ gì với các phương pháp chăm sóc da từ lòng trắng trứng gà. Vậy lòng trắng trứng gà có tác dụng gì đối với làn da mà đạt được độ “rating” cao như vậy? Mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau để tìm câu trả lời chính xác nhất.

Lòng trắng trứng được tạo thành từ khoảng 90% nước và 10% protein. Giá trị dinh dưỡng của lòng trắng trứng như sau:

Lòng trắng trứng là chất lỏng trong suốt, dày bao quanh lòng đỏ. Đối với trứng được thụ tinh, lòng trắng trứng có tác dụng như một lớp bảo vệ nhằm giúp gà con đang phát triển tránh khỏi sự tấn công của những loại vi khuẩn có hại. Đồng thời, lòng trắng trứng cũng cung cấp một số chất dinh dưỡng cho sự phát triển của gà con.

Calories 16 Protein 4 grams Vitamin B2 6% of the RDI Vitamin B5 1% of the RDI Selenium 9% of the RDI Canxi 19mg Kali 172mg Sắt 300mcg Natri 215mg Nước 88,2g

Lòng trắng trứng giàu protein nhưng lại cung cấp lượng calories rất thấp. Trên thực tế, lòng trắng trứng chiếm tới 67% lượng protein của cả quả trứng, có chất lượng rất cao và chứa đủ 9 loại amino acid thiết yếu mà cơ thể cần để hoạt động tốt nhất.

Lòng trắng trứng gà rất giàu Protein - Ảnh minh họa: Internet

Lòng trắng trứng gà có tác dụng gì đối với làn da?

Lòng trắng trứng được sử dụng một mình hoặc kết hợp với mật ong, dầu ô-liu, nước cốt chanh, bột yến mạch, bột nghệ, v.v. để làm đẹp da mặt. Sau đây là những lợi ích của lòng trắng trứng gà với làn da:

Lòng trắng trứng gà trị nám, tẩy tế bào chết và loại bỏ chấm đồi mồi trên da.

Giảm nếp nhăn trên da thông qua việc cấp ẩm cho da.

Giảm bọng mắt, làm căng mí mắt.

Loại bỏ bụi bẩn, chất nhờn trên da.

Làm trắng da.

Lòng trắng trứng gà trị mụn và làm mờ vết thâm do mụn.

Ngăn ngừa lão hóa da.

Lòng trắng trứng gà giúp làm sáng da, dưỡng ẩm và trị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mặt nạ lòng trắng trứng gà?

Cách 1 – Mặt nạ lòng trắng trứng gà và nước cốt chanh

Tách lòng trắng trứng ra khỏi lòng đỏ, sau đó xoa lên mặt như một lớp mặt nạ. Để đến khi lớp mặt nạ khô thì rửa sạch bằng nước ấm. Nếu bạn không thích mùi tanh của lòng trắng trứng, có thể nhỏ thêm một vài giọt nước cốt chanh và đảo đều trước khi đắp lên mặt (chỉ cần nhỏ 1 vài giọt nếu không chanh sẽ gây kích ứng da).

Nếu bạn thắc mắc đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà tuần mấy lần? Câu trả lời là chỉ nên thực hiện 1 đến 2 lần một tuần để mang lại hiệu quả nhanh nhất. Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà giúp làm sạch sâu da mặt, loại bỏ bã nhờn tích tụ ở dưới lỗ chân lông, khiến cho da sáng hơn và sạch hơn.

Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà và nước cốt chanh giúp sạch da, loại bỏ bã nhờn - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2 – Mặt nạ lòng trắng trứng gà, nước cốt chanh và mật ong

Tách lòng trắng trứng gà sau đó đánh bông lên, nhỏ thêm 2-3 giọt nước cốt chanh và 1 thìa mật ong vào trộn đều. Đắp mặt nạ trong 15 phút sau đó rửa lại với nước. Nếu thấy có phản ứng với nước chanh, hãy rửa sạch ngay lập tức để tránh bị dị ứng.

Mặt nạ mật ong và lòng trắng trứng gà có tác dụng gì? Đó chính là giúp làm sạch bã nhờn, trị mụn, và ngăn ngừa mụn. Nước chanh hấp thụ bã nhờn trên da và làm sáng da. Lòng trắng trứng làm se khít lỗ chân lông. Mật ong bổ sung độ ẩm cho da mà không làm da bóng nhờn, tăng khả năng kháng khuẩn cho da, nhanh hết mụn.

Đắp tuần 2 lần để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Mặt nạ mật ong lòng trắng trứng gà giúp làm sạch và trị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Cách 3 - Mặt nạ lòng trắng trứng gà và sữa chua

Tách lòng trắng trứng gà cho vào bát sạch, sau đó cho thêm 2 thìa sữa chua. Đánh đều hỗn hợp cho đến khi nổi bọt.

Đắp hỗn hợp lên mặt như một lớp mặt nạ, nhẹ nhàng massage và để trong thời gian 15-20 phút. Sau đó rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Kiên trì thực hiện 2 lần/tuần trong thời gian 3 tháng sẽ mang lại kết quả bất ngờ.

Mặt nạ lòng trắng trứng gà và sữa chua là giải pháp hoàn hảo cho da khô và sạm màu. Lòng trắng trứng giàu protein, cung cấp dinh dưỡng cho da, tăng cường độ ẩm giúp da không bị mất nước. Sữa chua có axit lactic và một số các vitamin và khoáng chất có tác dụng làm sáng da, cải thiện sắc tố và đánh bay thâm nám. Việc kết hợp 2 nguyên liệu với nhau sẽ mang lại tác động kép vừa cấp ẩm cho da vừa giúp da sáng màu.

Mặt nạ lòng trắng trứng gà và sữa chua làm sáng da và trị thâm nám - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng lòng trắng trứng dưỡng da

Không dùng nếu bạn dị ứng với lòng trắng trứng.

Chỉ nên dùng lòng trắng trứng gà ta còn mới.

Dùng ngay khi tách khỏi lòng đỏ bởi nếu để lâu sẽ bị biến chất.

Rửa sạch vỏ trứng trước khi tách lấy lòng trắng để tránh bị nhiễm khuẩn Salmonella.

Có thể thấy rằng, rất ít nguyên liệu làm đẹp nào vừa siêu rẻ, siêu dễ thực hiện mà lại mang nhiều hiệu quả cho làn da như lòng trắng trứng. Hy vọng những thông tin chia sẻ trong bài viết đã giúp bạn hiểu rõ lòng trắng trứng gà có tác dụng gì, từ đó thêm vào bộ sưu tập những công thức chăm sóc da mặt hiệu quả.