Đắp mặt nạ có tác dụng gì, bạn đã biết chưa?

Đắp mặt nạ từ lâu đã là liệu pháp chăm sóc da đơn giản và dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả rất tốt. Mặt nạ dưỡng da có tác động trực tiếp lên da mặt, giúp da dễ dàng hấp thụ được các hoạt chất và trắng sáng mịn màng. Nhiều chị em vẫn thắc mắc đắp mặt nạ có tác dụng gì ? Hay đắp mặt nạ có trắng da không ? Để giải đáp các thắc mắc này, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để giúp chị em hiểu rõ hơn về công dụng của mặt nạ cũng như cách đắp mặt nạ sao cho hiệu quả.

Các chuyên gia làm đẹp khuyên rằng, để lựa chọn được loại mặt nạ nào có thể đắp hàng ngày, các chị em cần biết được da mặt mình thuộc loại da như thế nào để có thể chọn được loại mặt nạ phù hợp.

Mặt nạ dưỡng da được bào chế với các hoạt chất có tác dụng giúp cải thiện một số vấn đề của da như: dưỡng trắng da, cung cấp độ ẩm, chống lão hóa, giảm nhờn, mụn, làm đều màu da và se khít lỗ chân lông… Mặt nạ hiện nay được điều chế dưới nhiều dạng khác nhau như: mặt nạ từ thiên nhiên, mặt nạ dạng lột, mặt nạ ngủ dạng kem, mặt nạ giấy… để phù hợp với từng loại da.

Đối với những người có làn da hỗn hợp, da khô sẽ phù hợp với những loại mặt nạ dạng kem hoặc mặt nạ giấy hơn, vì 2 loại mặt nạ này có chứa 1 lượng lớn những dưỡng chất serum hoặc lotion giúp cung cấp độ ẩm cho da.

Những người có làn da dầu hoặc mụn nên hạn chế đắp mặt nạ giấy, vì khi đắp mặt nạ giấy sẽ khiến tình trạng mụn trở nên trầm trọng hơn.

Nếu da mặt bạn thuộc loại da nhờn, bạn nên đắp mặt nạ dạng bột từ thiên nhiên, vì mặt nạ dạng bột vừa giúp lấy đi các tế bào chết và vi khuẩn làm bít lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Đắp mặt nạ có tác dụng gì?

1. Làm sạch da

Công dụng đầu tiên không thể không kể đến của mặt nạ dưỡng da đó là làm sạch da. Việc đắp mặt nạ sẽ giúp tẩy đi bụi bẩn và tế bào chết trên da. Đối với công dụng này, bạn có thể lựa chọn một trong hai mặt nạ sau:

Mặt nạ dạng lột: Dạng mặt nạ này thường là gel trong suốt và có chất kết dính tạo nên một lớp màng mỏng lấy đi các tế bào chết và bụi bẩn ẩn sâu bên trong lỗ chân lông, giúp da mặt sạch sẽ và thông thoáng. Sau khi mặt nạ khô, bạn gỡ lớp mặt nạ ra và rửa mặt lại với nước sạch.

Đắp mặt nạ sẽ giúp lấy đi bụi bẩn và tế bào chết trên da - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ dạng rửa thường là dạng cát và đất sét. Những hạt cát này giúp lấy đi lớp sừng chết đóng trên bề mặt da. Sau khi rửa mặt sạch, lấy một lượng vừa đủ đắp lên mặt và thư giãn, sau đó rửa sạch lại với nước.

2. Cung cấp dưỡng chất cho da

Với công dụng này, chị em nên dùng những mặt nạ được bào chế sẵn từ công ty mỹ phẩm uy tín sẽ tiện lợi và hiệu quả hơn so với tự làm ra mặt nạ tại nhà. Những dưỡng chất có trong mặt nạ đã được nghiên cứu theo tính năng và có công thức cụ thể nên giúp hỗ trợ các vấn đề da như da khô, lão hóa, da dầu, mụn, nám, cháy nắng…

Đắp mặt nạ giúp cung cấp dưỡng chất cho da - Ảnh minh họa: Internet

3. Cải thiện sắc tố da

Da không đều màu là tình trạng một vùng da nào đó của bạn sẽ có nhiều sắc tố da hơn mức bình thường hoặc có thể là do các tác hại như tia tử ngoại UVA và UVB gây nên. Để cải thiện sắc tố da bạn có thể sử dụng mặt nạ tinh bột nghệ hoặc mặt nạ hạnh nhân thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả.

Sử dụng mặt nạ tinh bột nghệ giúp cải thiện sắc tố da - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi đắp mặt nạ dưỡng da

Bên cạnh những công dụng mà mặt nạ dưỡng da mang lại, bạn cũng nên lưu ý những điều sau đây:

1. Đắp mặt nạ đúng cách

Không thể phủ nhận những công dụng mà mặt nạ dưỡng da mang lại, nhưng nếu dùng mặt nạ sai cách sẽ đem lại những tác hại không mong muốn.

Bạn nên lựa chọn thật kỹ loại mặt nạ dưỡng da có thành phần và công dụng phù hợp với loại da của bạn. Đặc biệt đối với loại da mụn, bạn nên chọn các loại mặt nạ chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên để tránh tình trạng kích ứng da. Nên tránh những loại mặt nạ có chứa nhiều axit vì sẽ gây ngứa rát và mẩn đỏ trên da.

Nên lựa chọn loại mặt nạ có thành phần phù hợp với loại da của bạn - Ảnh minh họa: Internet

2. Không nên đắp mặt nạ hàng ngày

Chăm sóc da mặt hằng ngày là một thói quen tốt. Tuy nhiên, bạn không nên đắp mặt nạ mỗi ngày. Nếu đắp mặt nạ thường xuyên sẽ làm mất đi lớp dầu bảo vệ trên bề mặt da, khiến da mất đi khả năng chống lại những tác hại của môi trường. Đặc biệt, đối với những làn da nhạy cảm, đắp mặt nạ thường xuyên có thể gây ra những triệu chứng da liễu khác.

Nhiều bạn thắc mắc nên đắp mặt nạ giấy bao nhiêu lần 1 tuần? Hay đắp mặt nạ thường xuyên có tốt không? Theo các chuyên gia làm đẹp khuyên rằng, bạn chỉ nên dùng mặt nạ dưỡng ẩm da 2-3 lần/tuần, còn mặt nạ thuốc thì nên đắp 1-2 lần/tuần là tốt nhất.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên, sẽ giúp các chị em giải đáp được thắc mắc đắp mặt nạ có tác dụng gì? Cũng như cách đắp mặt dưỡng da như thế nào để mang lại hiệu quả. Mặt nạ dưỡng da tuy mang lại nhiều công dụng, nhưng các chị em cũng cần lưu ý lựa chọn loại mặt nạ phù hợp với da mặt, để giúp da hấp thụ được các hoạt chất một cách tốt nhất.