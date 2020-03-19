Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà tuần mấy lần thì tốt cho da?

Chăm sóc da 19/03/2020 17:15

Nhiều chị em vẫn chưa biết cách áp dụng và đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà tuần mấy lần thì tốt cho da. Bài viết dưới đây sẽ giúp chị em giải đáp chi tiết nhất.

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Mặt nạ lòng trắng trứng gà được coi là “thần dược” đối với làn da của phụ nữ. Không chỉ có tác dụng làm đẹp da, loại mặt nạ này còn giúp điều trị nhiều vấn đề trên da rất hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều chị em vẫn chưa biết cách áp dụng và đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà tuần mấy lần thì tốt cho da. Bài viết dưới đây sẽ giúp chị em giải đáp chi tiết nhất.

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Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà tuần mấy lần thì tốt cho da? - Ảnh minh họa: Internet.

Đắp mặt nạ trứng gà có tác dụng gì?

Mặt nạ lòng trắng trứng gà từ xưa đến nay vẫn được chị em phụ nữ rất ưa chuộng bởi những công dụng sau:

Chống lão hóa cho da rất hiệu quả

Trong lòng trắng trứng gà có chứa hàm lượng lớn canxi, sắt và chất béo tốt cho da. Theo nhận định của các chuyên khoa da liễu, đây là những thành phần quan trọng giúp làm chậm quá trình lão hóa của da, đẩy lùi các nếp nhăn hiệu quả.

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Mặt nạ lòng trắng trứng giúp chống lão hóa cho da - Ảnh minh họa: Internet.

Trị mụn

Kẽm được coi là thành phần rất quan trọng trong nhiều phác đồ trị mụn cho da. Trong lòng trắng trứng gà có chứa thành phần này. Nhờ vậy, nếu bạn kiên trì sử dụng loại mặt nạ này, lượng dầu nhờn dư thừa trên da bạn sẽ giảm đi đáng kể. Mặt nạ lòng trắng trứng gà còn có công dụng ngăn ngừa tình trạng mụn tái phát.

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Lòng trắng trứng gà có tác dụng trị mụn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Se khít lỗ chân lông

Một số chị em có lỗ chân lông trên da to cũng có thể sử dụng mặt nạ lòng trắng trứng gà để cải thiện. Đặc biệt là những chị em da dầu, lòng trắng trứng sẽ hạn chế tình trạng tiết dầu, giúp da chỉ tiết vừa đủ lượng dầu nhờn để đàn hồi. Nhờ vậy, da bạn sẽ căng mịn, se khít lỗ chân lông và luôn tươi trẻ.

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Lòng trắng trứng giúp se khít lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet.

Điều tiết độ ẩm trên da

Mặt nạ lòng trắng trứng gà còn giúp da giữ nước tốt hơn nhờ các thành phần cung cấp độ ẩm. Vì vậy, nếu bạn biết cách áp dụng mặt nạ này, làn da sẽ được mềm mịn, căng bóng.

Giúp da khỏe mạnh hơn

Mặt nạ lòng trắng trứng gà còn được khuyên dùng cho da nhạy cảm. Trong lòng trắng trứng có chứa khá nhiều protein - thành phần quan trọng giúp phục hồi làn da, làm lành các tổn thương hiệu quả.

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Da khỏe hơn nhờ đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà - Ảnh minh họa: Internet.

Nếu bạn tích cực đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà, các vấn đề da nhạy cảm như da mẩn đỏ, dị ứng, ngứa ngáy,... sẽ dần dần thuyên giảm. Kiên trì sử dụng trong khoảng 1-2 tháng, làn da mỏng manh của bạn sẽ khỏe lên trông thấy.

Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà tuần mấy lần thì tốt cho da?

Làn da của người phụ nữ luôn tái tạo, loại bỏ tế bào chết, sản sinh tế bào mới mỗi ngày. Do vậy, bạn cần chăm sóc da thường xuyên để đảm bảo da luôn khỏe mạnh và được cung cấp đủ dinh dưỡng. Làn da cũng như cơ thể, luôn cần các thành phần quan trọng để sản sinh tế bào mới.

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Chỉ nên đắp mặt nạ lòng trắng trứng 2-3 lần một tuần - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, không vì thế mà bạn lạm dụng mặt nạ lòng trắng trứng gà quá mức. Đắp mặt nạ trứng gà hàng ngày có tốt không? Câu trả lời là bạn không nên đắp mặt nạ trứng gà hàng ngày. Đây là tần suất quá nhiều so với những gì mà làn da của bạn cần.

Ngày nào cũng đắp mặt nạ trứng gà, đồng nghĩa với việc làn da của bạn sẽ bị quá tải, không hấp thụ hết được chất dinh dưỡng gây lãng phí. Đồng thời, nếu đắp quá nhiều mà làn da không thấm kịp sẽ dễ gây bít tắc lỗ chân lông và gây mụn.

Vậy đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà mấy lần một tuần là đủ? Tần suất lý tưởng là bạn nên đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà 2-3 lần trong tuần. Nếu quá bận bịu với công việc, bạn có thể đắp 1-2 lần/tuần.

Kinh nghiệm đắp mặt nạ trứng gà hiệu quả nhất

Ngoài mặt nạ lòng trắng trứng gà, bạn có thể sử dụng cả lòng đỏ của trứng gà để đắp mặt cũng mang lại hiệu quả rất tốt. Đắp mặt nạ lòng đỏ trứng gà có bị ăn nắng không? Dù mặt nạ lòng đỏ trứng gà rất lành tính và không gây bào mòn da nhưng để bảo vệ da và để công thức mang lại hiệu quả nhất, bạn vẫn nên sử dụng kem chống nắng và che chắn kỹ càng.

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Sử dụng kem chống nắng sau thời gian đắp mặt nạ - Ảnh minh họa: Internet.

Thời gian đắp mặt nạ trứng gà bao lâu là đủ? Ngoài kinh nghiệm về đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà mấy lần một tuần thì bạn cũng cần lưu ý về thời gian đắp. Khoảng thời gian lý tưởng nhất cho mỗi lần đắp mặt nên dao động từ 15-20 phút, không nên để ít hơn vì các dưỡng chất sẽ chưa kịp thẩm thấu. Đồng thời bạn cũng không nên để quá lâu sẽ dễ dẫn tới hiện tượng thoát ẩm ngược, gây khô da.

Trên đây là một số thông tin để giúp chị em giải đáp vấn đề: Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà tuần mấy lần? Bạn nên đắp tối đa là 3 lần 1 tuần, tối ưu nhất nên là 2 lần. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số thông tin để đắp mặt nạ hiệu quả và an toàn cho da.

Bạn có biết lòng đỏ trứng gà có tác dụng gì?

Bạn có biết lòng đỏ trứng gà có tác dụng gì?

Nếu chưa biết lòng đỏ trứng gà có tác dụng gì thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua bài viết này.

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