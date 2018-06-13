Quan hệ tình dục giúp phụ nữ đẹp hơn và tự tin hơn bạn có tin không?

Chuyện vợ chồng 13/06/2018 10:53

Quan hệ tình dục thường xuyên không chỉ làm cho tình cảm của đôi bạn ngày càng gắn bó, gần gũi. Đặc biệt, quan hệ còn giúp phụ nữ đẹp hơn, vì thế rất nhiều chị em không chỉ muốn “yêu” mà muốn được “yêu” nhiều hơn nữa.

Theo các nhà nghiên cứu tình dục học, quan hệ tình dục có rất nhiều lợi ích và tác dụng tốt đối với nữ giới. Nếu “hoạt động” đều đặn sẽ có công dụng rất lớn trong việc giữ gìn vóc dáng, chống lão hóa... ngoài ra, còn nhiều lợi ích không ngờ tới khác.

Tại sao sex lại giúp phụ nữ đẹp hơn?

Theo góc độ khoa học, khi “yêu”, sẽ giúp cơ thể cân bằng lượng nội tiết tố, không gây tăng tiết mạnh. Vì thế, chuyện “chăn gối” có tác dụng rất tốt trong việc tiêu diệt mụn. “Chuyện ấy” cũng là một giải pháp kích thích cơ thể sản sinh ra collagen giúp cho da luôn tươi trẻ, loại trừ lão hóa da.

Quan hệ giúp phụ nữ đẹp hơn là có thật
Quan hệ giúp phụ nữ đẹp hơn là có thật. Ảnh internet

Khi yêu tâm trạng của bạn luôn phấn khích, tăng cường lưu thông mạch máu, các mạch giãn nở nhiều hơn. Vì thế, giúp cho phái đẹp có đôi má bạn ửng hồng, đôi môi thêm thắm đỏ và làn da tươi sáng tự nhiên, có vẻ ngoài thật gợi cảm và quyến rũ.

Một trong những điều tạo nên sự quyến rũ ở phụ nữ chính là dáng đi uyển chuyển. Khi quan hệ sẽ mang lại cảm giác hưng phấn, tâm trạng vui vẻ, giúp phái đẹp trở nên đầy nữ tính, hông chuyển động rất nhịp nhàng. Hơn nữa, hoạt động tình dục còn giúp cơ thể tiêu hao 200 đơn vị calo trở lên, sánh ngang với lợi ích của các bài tập luyện giảm cân. Giúp cho nữ giới có thân hình săn chắc, eo thon, gợi cảm hơn.

Đặc biệt, “chuyện ấy” là giải pháp tuyệt vời để dưỡng da, giúp làn da khô dưỡng ẩm, mềm mịn. Bởi khi quan hệ có tác dụng giúp da phòng ngừa nguy cơ bị khử nước, khi đạt được khoái cảm sẽ kích thích giúp lượng máu trong cơ thể lưu thông dễ dàng, tới các cơ quan bộ phận trong cơ thể, có tác dụng nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, tăng cường độ ẩm, khắc phục hiện tượng da khô.

Quan hệ đều đặn giúp phụ nữ ngủ ngon, tinh thần thoải mái và có làn da đẹp hơn
Quan hệ đều đặn giúp phụ nữ ngủ ngon, tinh thần thoải mái và có làn da đẹp hơn. Ảnh internet

Theo đó, việc duy trì quan hệ tình dục đều đặn 3 lần/tuần sẽ giúp phụ nữ trẻ hơn so với tuổi thật, đồng thời tăng khả năng miễn dịch và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Không chỉ quan hệ giúp phụ nữ đẹp hơn mà còn giảm đau bụng kinh hiệu quả

Đau bụng kinh là hiện tượng thường gặp khi đến ngày chu kỳ. Lúc này, phụ nữ sẽ cảm giác đau quằn quại, đôi khi còn kèm theo đau vùng lưng dưới hoặc đau vùng dưới đùi. Hầu như các cơn đau thường diễn ra âm ỉ. Có một vài trường hợp bị đau dữ dội đến mức không thể chịu đựng được gây ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, quan hệ tình dục sẽ là giải pháp hoàn hảo để làm giảm đau cho hiện tượng này. Nghe có vẻ khá kì quái nhưng đây là sự thật. Bởi khi quan hệ tình dục sẽ kích thích hệ thần kinh trung ương tiết ra chất polyphenols amin để giảm đau hiệu quả khi đau bụng kinh. Vì thế, có khá nhiều bác sĩ khuyên rằng để giảm đau bụng kinh chị em phụ nữ nên quan hệ tình dục.

Quan hệ là biện pháp giúp giảm đau bụng kinh hiệu quả
Quan hệ là biện pháp giúp giảm đau bụng kinh hiệu quả. Ảnh internet

Đồng thời, các nghiên cứu khoa học cũng cho thấy, khi phụ nữ quan hệ tình dục đều đặn và hợp lý sẽ ít mắc các bệnh phụ khoa, bệnh ung thư tử cung, vú và buồng trứng hơn. Kết quả này đạt được khi quan hệ chung thủy với một người đàn ông. Còn nếu quan hệ với nhiều người đàn ông thì kết quả ngược lại, dễ bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục.

Bật mí các tư thế quan hệ giúp giảm cân hiệu quả cho nàng mập

Bật mí các tư thế quan hệ giúp giảm cân hiệu quả cho nàng mập

Quan hệ tình dục đúng cách được xem là những bài tập thể dục tốt để đốt cháy calo hiệu quả, vận dụng đúng các tư thế khi quan hệ ngoài việc thăng hoa tột đỉnh mà còn giúp giảm cân rất tốt, giúp các nàng nhanh chóng sở hữu được eo thon, dáng đẹp và cơ thể khỏe mạnh trong thời gian sớm nhất.

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